Кого ждет ревность, а кто с головой уйдет в работу: гороскоп Таро на неделю

Период с 11 по 17 марта будет очень активным и насыщенным. Для некоторых знаков придет время глубинной трансформации, новых начинаний и перспективных предложений.

Астрологи используют карты Таро, чтобы конкретизировать прогноз и посмотреть на определенные ситуации с новой стороны. Каждому знаку зодиака выпала своя карта, которая даст важные подсказки.

Овен

Карта Таро: Король кубков, перевернутая

Традиционное значение: ложь, нечестность, кто-то, кому вы доверяете и кто недостоин доверия, недостойное поведение, несправедливость.

Эта карта указывает на человека, занимающего властную позицию. Не обязательно ваш руководитель, это может быть кто-то, кому вы очень доверяете и кто имеет на вас большое влияние. Вероятно, вы столкнетесь с тревожными мыслями о предательстве. Важно не совершать импульсивных поступков, а прежде всего искренне поговорить о ситуации.

Телец

Карта Таро: Шестерка жезлов

Традиционное значение: отличные новости, профессиональный рост, надежда, желание, любовь, победа над трудностями и личными сомнениями.

Впереди вас ждет насыщенная неделя. Придется упорно работать, чтобы получить желаемые результаты. Чтобы облегчить свое бремя на этой неделе, стоит понять, что лень точно не приведет к успеху, поэтому нужно идти своим путем и добросовестно делать свое дело.

Близнецы

Карта Таро: восьмерка жезлов, перевернутая

Традиционное значение: ревность, спор, ссора, неправильное толкование сообщения, нежелание слышать правду.

Неделя принесет тревогу и нестабильность. В ваших отношениях появится трещина. Это станет серьезным звоночком, ведь вы поймете, что в отношениях вам не хватает доверия. Вы наконец-то можете отойти, стать в стороне и взглянуть на ситуацию со стороны. Возможно, вы осознаете, что отреагировали чрезмерно и что все не так серьезно, или решите, что пришло время для решительных изменений.

Рак

Карта Таро: Дьявол, перевернутая

Традиционное значение: ярость, сила, пылкость, плохой выбор, соблазн, слабость, неспособность принять решение, выборочное невежество.

Эта карточка показывает, что вы пообещали себе что-то, чего не сделали и наступила неделя, когда вам нужно выполнить обещание. Всегда есть положительный способ увидеть такую карту, как Дьявол, поскольку ее можно трактовать как получение важных уроков и осознаний. На этой неделе вы очень хорошо поймете, каким будет ваш следующий шаг.

Лев

Карта Таро: Королева Жезлов

Традиционное значение: честь, дружба, верность, любовь.

Вселенная, кажется, пытается показать, что вам доступно столько добра и радости – стоит только открыть глаза и посмотреть мир без тени недоверия. Следует избавиться от сомнений в себе, чтобы вы могли действительно воспользоваться тем, что вам предлагают. Самый важный шаг, который вы можете сделать на этой неделе, – довериться интуиции и принять важное решение.

Дева

Карта Таро: пятерка кубков, перевернутая

Традиционное значение: ложное начало, интересные новости, восстановление дружбы, ностальгия, мысли о семье, посещение дома.

Неделя принесет чувство печали и ностальгии. Вы привыкли тратить слишком много времени на размышления о прошлом, и на этой неделе вы можете получить важное осознание, что изменит ваш взгляд на некоторые события. Вы на пути к изменениям и личностному исцелению. Звезды рекомендуют провести время с семьей.

Весы

Карта Таро: Колесо Фортуны

Традиционное значение: судьба, удача, большой успех, верный выбор, случайность, верность.

Колесо Фортуны указывает на большую удачу, что также означает, что ваши предыдущие усилия окупятся. То, над чем вы работали, реализуется, и вы увидите, что теперь только от вас зависит, как использовать успех и признание.

Скорпион

Карта Таро: Семерка мечей

Традиционное значение: творчество, пробы, неприятие неудачи, уравновешенность, надежда.

Неделя будет достаточно насыщенной. Однако придется взять на себя новые обязанности, некоторые из которых, возможно, будут выходить за пределы вашей компетенции. На этой неделе у вас возникнет чувство гордости – вы осознаете, что вы – единственный человек в коллективе, который может взяться за работу и успешно довести ее до конца.

Стрелец

Карта Таро: Паж мечей

Традиционное значение: бдительность, наблюдение, конфиденциальность, проверка, мышление и опыт.

Обычно вы хотите быть в компании. Вам нужно общение и социальное взаимодействие. На этой неделе все, чего вы будете хотеть – это одиночество. Вам нужно время наедине, чтобы хорошо подумать и принять важное решение.

Козерог

Карта Таро: Маг

Традиционное значение: мастерство, публичные выступления, уверенность в себе, сила воли, глубочайшее мышление, нестабильная ситуация.

Вам придется сделать "генеральную уборку", и речь не только об очищении жилья от грязи. Следует избавиться от беспорядка в мыслях, проявить организованность и решительность. На этой неделе удачу принесет творческая работа. Вы можете получить не только финансовые поступления, но и признание.

Водолей

Карта Таро: Семерка пентаклей

Традиционное значение: ссора, разговор о деньгах, бизнесе, торговле, инвестициях.

Вы смотрите на ситуацию сквозь розовые очки, когда речь заходит о финансовом успехе. Вы ищете возможность заработать немного денег, хотя ваша нерешительность не дает двигаться в правильном направлении. На этой неделе правильное решение приведет к значительным финансовым поступлениям, однако важно не делать импульсивные инвестиции.

Рыбы

Карта Таро: Повешенный

Традиционное значение: мудрость, интеллект, перспектива, жертвенность, интуитивные навыки.

С того места, где вы стоите, вы видите мир совершенно иначе, чем окружающие вас, но ваша точка зрения, хотя и искажена, будет полезна другим, поскольку приведет к важным осознаниям. Вы можете получить отличные возможности для карьерного развития. Главное – прислушиваться к своей интуиции.

Ранее OBOZ.UA публиковал нумерологический прогноз и рассказывал, кто добьется успеха в марте.

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