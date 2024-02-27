Кому высокосный год подарит любовь: в списке три знака зодиака

Высокосный год часто считают периодом глубинных трансформаций и испытаний. Однако для некоторых знаков наступает действительно судьбоносное время – они могут встретить любовь всей жизни.

Изменения начнутся уже весной, обещают астрологи. Неделя высокосного года принесет благоприятные транзиты Солнца в сочетании с Меркурием, которые наполнят жизнь романтикой, а Юпитер поможет создать крепкие гармоничные отношения. Больше всего в високосном году повезет трем знакам

Близнецы

Теперь все зависит от вас. Вселенная даст вам необходимые подсказки и помощь, но решаться на новые отношения или нет – решать вам. Иногда вы сдерживаете себя, потому что осознаете, что не совсем готовы снова кому-то довериться.

Положительная энергия Юпитера будет способствовать развитию и изменениям. Вы чувствуете, что пора сделать важный шаг. Даже если вы в это время не слишком обеспокоены любовью или романтикой, вы можете быть удивлены, увидев, что ваше стремление к успеху побуждает других считать вас привлекательными и желанными.

Лев

Зима была для вас периодом застоя. И сейчас вы не можете не чувствовать, будто Вселенная побуждает вас к движению и переменам. Это может быть что-то очень хорошее в личной жизни, например, помолвка. Возможно, все, что вам нужно, это крохотный толчок или правильное слово.

Весна принесет новое начало. Вы увидите, как тьма и холод начнут отступать от вашего сердца, и вы почувствуете способность любить и чувствовать романтику. Одинокие Львы могут встретить любовь всей жизни в очень неожиданной ситуации.

Козерог

Этот период будет судьбоносным. Наконец-то вы сможете вырваться из меланхолии или депрессии. Медленно, но уверенно, вы начнете верить, что все будет хорошо. Весна заставит испытывать оптимизм и надежду.

Следует уделить время общению с друзьями и чаще бывать на различных вечеринках или мероприятиях. Есть шанс встретить того, кто станет вашей родственной душой. Астрологи говорят, что все дороги ведут к счастью.

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