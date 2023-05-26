Кому Венера принесет любовь и страсть: гороскоп на июнь

В июне Венера, планета романтики, отношений и любви, принесет судьбоносные встречи и яркие события для некоторых знаков зодиака. 31 мая Венера перейдет в знак Рака. Это очень благоприятный и гармоничный транзит, побуждающий к заботе, взаимопониманию и поддержке.

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По словам астрологов, в июне транзит Венеры будет провоцировать чрезмерную чувствительность и эмоциональность. Следует быть осторожными со словами и поступками в день полной Луны, который приходится на 4 июня, и в новолуние 18 июня.

Овен

Июнь наполнит отношения гармонией. Вы почувствуете, как ваша связь с партнером крепнет. Следует провести время вместе и запланировать свидание или совместное путешествие. Ближе ко второй половине месяца работа и некоторые другие обязательства могут отдалить вас от партнера. Это станет причиной ссор и недоразумений. Особенно удачным будет месяц для одиноких представителей знака – вы можете встретить кого-то особенного. Для одиноких это удачный месяц. Однако основной совет состоит в том, что в июне не стоит торопиться узаконивать отношения браком.

Телец

Первая половина месяца может быть не слишком удачной в эмоциональном плане. Вам нужно приложить усилия, чтобы контролировать свой темперамент. Не позволяйте своему эго испортить отношения с партнером. Одинокие Тельцы могут встретить кого-то очень особенного, буквально воплощения всех тайных мечтаний. Вторая половина месяца окажется благоприятным временем для предложений..

Близнецы

В начале лета вам будет не хватать доброжелательного общения. Попытайтесь быть искренними и открытыми. Понимание и уважение желаний друг друга являются ключом к хорошим отношениям. Вторая половина месяца доставит удовольствие и счастье с партнером. Вы можете почувствовать себя особенно одинокими и разочарованными в первой половине месяца, но звезды предвещают, что романтические события не за горами.

Рак

Первая половина июня пройдет стабильно и спокойно, но конец месяца принесет ссоры и недоразумения. Не отдаляйтесь от партнера, попытайтесь понять его точку зрения и чувства. Совет состоит в том, чтобы решать проблемы, а не скрывать их. Вам понадобится множество усилий, чтобы сохранить мир и гармонию.

Лев

Звезды советуют устроить с партнером общий отдых. Вас ждут страстные и полные наслаждения дни. К концу месяца ежедневные дела и обязательства смогут испортить романтику. Рекомендуется сохранять спокойствие и терпение.

Дева

Будьте осторожны в отношениях. Не пытайтесь навязать свою точку зрения партнеру и не заставляйте его делать то, чего он не хочет. Для гармонии каждому из вас нужно личное пространство. Ваши отношения войдут в несколько скучную фазу. Старайтесь устроить что-нибудь незабываемое и яркое. Одинокие Девы встретят кого очень интересного и привлекательного.

Весы

Особенно благоприятным будет июнь для семейных Весов. Вероятно, вы задумаетесь о планировании пополнения в семье. Будьте любящими и заботливыми. Июнь – месяц любви, нежности и искренности. Берегите свои чувства и беспокойтесь о потребностях партнера.

Скорпион

Не слишком удачный, но и не очень плохой месяц – нечто среднее между безумными поступками и стабильностью домашнего уюта. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Одиноким представителям знака не стоит слишком увлекаться новыми знакомствами – они могут быть достаточно перспективными, но не стоит погружаться в иллюзии.

Стрелец

Вас ждет стабильный, спокойный и вдохновенный месяц. Вам нужно будет больше внимания и понимания проявить по отношению к партнеру. Ближе к концу месяца могут возникнуть некоторые разногласия и потребуются дополнительные усилия, чтобы сохранить мир и гармонию. Это хорошее время познакомить своего партнера с семьей и друзьями.

Козерог

Вас ждет очень эмоциональный и насыщенный месяц. Нерешенные юридические дела, если таковые касаются семейных проблем, решатся в вашу пользу. Вероятны также встречи с бывшими и не слишком приятные волнения по этому поводу.

Водолей

Вам июнь начнется с диссонанса в отношениях. Уважайте своего партнера, будьте заботливыми и любящими. Со временем ссоры и недоразумения решатся. Старайтесь в этом месяце избегать каких-либо обязательств. Не торопитесь делать то, о чем можете потом пожалеть.

Рыбы

Удачной в романтическом плане будет вторая половина июня. Нужно приложить усилия для создания комфортной атмосферы дома. Одиноким Рыбам следует чаще выходить на разные мероприятия и проводить время с друзьями.

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