Кому светят новые возможности, а кого ждет провал: гороскоп Таро на неделю

Карты Таро на протяжении веков используются для того, чтобы ответить на сложные вопросы и заглянуть в будущее. Их мистические значения наталкивают людей на размышления и помогают разобраться в себе.

Астрологи подготовили гороскоп Таро на неделю для всех знаков зодиака. Независимо от того, верите ли вы в сверхъестественную силу карт, они могут дать вам необходимые указания.

Овен: 9 Жезлов

Овны настолько упорно трудились, что сейчас находятся на грани своих возможностей. Не теряйте веры в себя и в свое дело. Вы становитесь сильнее, когда вам кажется, что вся проделанная работа бесполезна, но вы все равно не бросаете свой путь.

Тот факт, что несмотря ни на что идете вперед доказывает, что рано или поздно вы достигнете цели.

Телец: 7 Жезлов

На этой неделе вы можете оказаться в ловушке, разговаривая с кем-то, кто хочет доминировать над вами или повысить свою самооценку за счет других. Пора набраться сил и научиться защищать себя.

Принимайте логические решения, но придерживайтесь своего мнения и, несмотря ни на что, защищайте близкие вам взгляды и убеждения.

Близнецы: Луна

На этой неделе появляются ваши глубочайшие страхи и подсознательные мотивы. И хотя вы пытаетесь всеми силами избавиться от этих неудобных эмоций, они продолжают переполнять вашу реальность.

Вместо того чтобы убегать от своих эмоций, займитесь самоанализом и примите их. Ведите дневник, медитируйте и общайтесь с близкими, чтобы понять, как улучшить вашу жизнь.

Рак: Дурак

Раков ждут новые приключения. Однако вы можете слишком наивно воспринимать ожидающие вас вызовы из-за нехватки опыта.

Наслаждайтесь своим оптимизмом, но не совершайте неосторожных или глупых ошибок. Однако если вы все же наткнулись на неудачи, то применяйте практические и проверенные методы, чтобы выйти из ситуации победителем.

Лев: 3 Жезлы

У вас есть отличная идея, но необходимо ее конкретизировать. Если вы чувствуете вдохновение, то 3 Жезли – это признак того, что вскоре вы начнете превращать мысли в реальность. Не бойтесь пойти по пути, которого вы не ожидали. Используйте все возможности, чтобы сделать что-то невероятное.

Впоследствии ваша идея начнет жить собственной жизнью и подтолкните ее и дайте ей возможность развиваться самостоятельно.

Дева: Умеренность

Если вы впадали в крайности и переполняли свою жизнь кучей событий и изнурительной работой, то пора приостановиться. Нельзя всегда бежать вперед по жизни, несмотря на множество возможностей и подарков, которые подготовила вам вселенная.

Умеренность хочет, чтобы вы сосредоточились на себе и восстановили баланс. Даже если вам придется перенести встречи и продлить дедлайны, не стоит чувствовать за это вину.

Весы: 7 Чаш

Весы имеют слишком много интересов, поэтому им сложно делать выбор. Вы многогранный человек, стремящийся познать мир и добиться успеха во многих сферах. Вашей страстью к жизни стоит гордиться, но пора расставить приоритеты.

Перестаньте гнаться за несбывшиеся мечты, вернитесь в реальность и начните быть честными с самими собой. Хватит тратить время на то, что не принесет пользы в будущем.

Скорпион: 10 Кубков

10 Кубков – одна из самых радостных карт в колоде, поскольку она символизирует эмоциональное, духовное удовлетворение и чувство единства и целостности. Даже если вам свойственно мыслить пессимистично, то на этой неделе вы начнете смотреть на вещи по-другому. Вы поймете, что уже есть все, что нужно для счастья и признаете, что вселенная действительно любит вас.

Стрелец: Солнце

Что-то в вашей жизни вот-вот засияет настолько ярко, что даже ослепит. Карта Солнце означает, что то, о чем вы всегда мечтали, наконец-то начинает сбываться. Вся тяжелая работа, на которую вы потратили так много усилий, привлекла внимание, которого она заслуживает.

На этой неделе вы в центре внимания, поэтому воспользуйтесь этим.

Козерог: Королева Пентаклей

Козероги всегда делают то, что пообещали окружающим и себе. Однако, если вы заставляете себя что-то делать и завышаете ожидания от своей работы и работы коллег, вы можете выгореть и попасть в ловушку.

Королева Пентакли хочет, чтобы вы поняли, что успеха труднее достичь, если вы не имеете сочувствия к себе и людям рядом.

Водолей: 7 Пентаклей

Вы очень упорно трудитесь, но, возможно, вы не увидите мгновенных результатов. То, чего вы пытаетесь достичь, требует времени, терпения и усилий.

7 Пентаклей – это предвестник того, что вы скоро увидите, как прогресс начинает приобретать форму. Не сдавайтесь и продолжайте идти к своей цели.

Рыбы: 3 Меча

Рыбы – одни из самых эмоциональных знаков Зодиака. На этой неделе вы можете испытать разочарование или даже предательство из-за того, что вы построили слишком много иллюзий.

Вы настолько глубокий и духовный человек, что не все могут понять вас и это не ваша вина. Не позволяйте чужой неосведомленности повлиять на вашу самооценку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, у каких знаков начнется очень тяжелый период в мае.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.