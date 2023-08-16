Кому светит страсть, а кто покажет талант: гороскоп до конца недели

Неделя ретроградной Венеры с новолунием посередине продолжается. Она должна оказать серьезное влияние на представителей всех знаков зодиака, особенно в эмоциональной сфере. И эффект будет длиться в ближайшие шесть месяцев.

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Астрологи рассказали, какие изменения и возможности появятся в жизни каждого к концу текущей недели. Читайте ваш личный прогноз дальше.

Овен

Солнце в вашей зоне удовольствия и романтики побуждает вас к определенным безрассудствам. Особенно в сфере финансов. Вы можете принимать опрометчивые или импульсивные решения, но постарайтесь не допустить, чтобы ваши расходы вышли из-под контроля. В середине недели вам захочется больше внимания к вашей персоне. Но некоторые люди могут воспринять ваш бурный энтузиазм не слишком благосклонно. Постарайтесь найти к ним особый подход. Вы таким образом положительно повлияете на свой образ мышления в целом.

Телец

Ваше осторожное поведение сейчас изменилось и люди не знают больше, какой реакции от вас ожидать – у вас настал период бунта. Скорее всего, вы сейчас стремитесь к большей независимости. Новолуние 16 августа даст вам свежий взгляд на свой дом и собственную креативную сторону – попробуйте изменить пространство вокруг себя. Воспользуйтесь также высокой убедительностью, которая присуща вам сейчас. Дайте волю своей страсти, и вы мгновенно привлечете на свою сторону массу новых людей и, возможно, обретете свою любовь.

Близнецы

Ваш талант общаться с другими сейчас делает из вас специалиста по развлечениям. Но постарайтесь не портить впечатление необдуманными словами, хотя вы сейчас этому весьма подвержены. Контролируйте также свои мысли. Возможно, вы не слишком довольны своей жизнью и тем, что вы делаете сейчас, именно поэтому вы можете думать о плохом, превращать эти мысли в слова, а затем в действия. С рождением новой Луны постарайтесь добавить игривости и страсти к своему общению – это заложит основу событий на следующие шесть месяцев. Будьте решительны, идя своим путем, и доверяйте собственной интуиции.

Рак

Солнце заряжает вашу финансовую сферу свежей энергией сейчас. Но ваши амбиции могут негативно повлиять на вашу дружбу – не все приятели смогут понять, почему вы хотите инвестировать в долгосрочные проекты на будущее, а не тратиться на развлечения. Расслабьтесь. Сейчас действительно хорошее время, чтобы делиться ресурсами. Новолуние поможет вам запустить новый способ удовлетворения ваших желаний и потребностей на следующие полгода. В конце концов, зачем пытаться угодить всем и при этом не угодить себе? Делайте сюрпризы для себя и близких и не будьте открыты для общения.

Лев

Вы чувствуете себя непобедимо и гордитесь собой, особенно за рабочие успехи. Постарайтесь не утратить контроль над своим эго. Попытайтесь порадоваться за кого-то другого, будьте открыты к признанию побед друзей и близких. Ваше отношение к собственным ресурсам сейчас скорее воинственно – вы выбираете защищать то, что имеете, и вкладываться в то, что принесет выгоду в будущем, а не в удовольствия прямо сейчас. Ближе к выходным ваши чувства придут в более гармоничное состояние. Попытайтесь использовать это время, чтобы начать давно запланированный рабочий проект.

Дева

Эта неделя посвящена силе духа и силе воли для вас. Ваши творческие возможности сейчас на максимуме, но вы можете терять концентрацию. Постарайтесь взять себя в руки и придерживаться своих лучших, более рациональных идей. Разделите свои планы и чувства с близкими. Молодая Луна на этой неделе помогает привнести в ваше мышление больше смелости и игривости – эта черта закрепится как минимум на следующие шесть месяцев. Меняйте свое мировоззрение, чтобы продемонстрировать себя другим с новой стороны и улучшить свою жизнь.

Весы

Ваши друзья, родственники и команда сейчас очень важны для вас. Но постарайтесь не вступать с ними в споры из-за того, сколько вы или они вкладываете в партнерство или отношения. Да, вам может понадобиться калибровка баланса, но дайте ей состояться естественным образом. Для вас настало хорошее время запустить новый проект, завести новые знакомства или перезапустить существующее общение. То, что вы начинаете сейчас, может превратиться в нечто особенное в течение следующих шести месяцев. Но постарайтесь сдержать свой перфекционизм. Лучше позаботьтесь, чтобы укрепить и гармонизировать свои связи с другими людьми.

Скорпион

Вы сейчас очень активны в работе, но при этом рискуете сжечь важные мосты в погоне за личной свободой. Прежде чем сделать что-то опрометчивое, вспомните о доверии и смирении. Вместо того чтобы тянуть одеяло на себя, постарайтесь поделиться вниманием и славой с причастными к вашему успеху. Дайте себе шесть месяцев, чтобы поработать над работой своей мечты. Вы двигаетесь в правильном направлении, не сбивайте себя с него. Заботьтесь о своих планах и мечтах и ищите для себя лучшую, практически невероятную команду.

Стрелец

Вам как никогда хочется, чтобы вас увидели и услышали. Это возможно, но до этого придется проделать много работы. Увлекшись каким-то делом, не забывайте обращать внимание на свое здоровье – постарайтесь не пропускать тревожные зновочки и максимально заботиться о себе. Вселенная сейчас благосклонна к вам и дает вам право и возможность на регулярный качественный отдых. Молодая Луна раскрывает вашу игривую и изобретательную сторону, которая в последующие шесть месяцев должна принести вам настоящий прорыв и помочь достичь того, что казалось недостижимым. Используйте для этого все свои контакты, но не рассказывайте о планах слишком много и всем подряд.

Козерог

Вам нравится контролировать свою жизнь, но сейчас это удается не очень хорошо. Вам приходится выбирать между романтическими отношениями и независимостью в творческой сфере. Постарайтесь не забывать о ранее взятых на себя обязательствах. В любом партнерстве не забывайте о необходимости равенства между сторонами. Чтобы справиться с этим, может потребоваться небольшой выход из зоны комфорта. Не бойтесь таких шагов. Дискомфорт будет минимальным, а перемены пойдут исключительно на пользу.

Водолей

Отношения сейчас для вас самая важная тема в жизни. Вы сосредоточены на личном и профессиональном партнерстве. А еще способны хорошо замечать соперников и врагов и брать на себя дополнительные обязательства, чтобы и дальше быть впереди. Постарайтесь освежить свой подход к партнерству. На переход к новому видению уйдет до шести месяцев, но вложенные усилия хорошо окупятся. Не отказывайтесь от своей независимости, если не изучили все условия и не уверены, что встречное предложение того стоит. Сейчас даже невозможное для вас возможно, но не забывайте о своих потребностях.

Рыбы

В эти дни сосредоточьтесь на работе и не забывайте заботиться о себе. Разделяйте обязанности, отходите от привычных схем действий, но не забывайте о собственной ответственности. Кто-то из близких может подтолкнуть вас к решительным шагам, в частности, к большему вниманию к собственному самочувствию. Результаты вы увидите в течение шести месяцев, если не будете лениться и продолжите непрерывное движение по выбранному пути. Сейчас вы можете многому научиться, и будьте открыты к любому опыту.

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