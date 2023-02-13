Кому светит разочарование, а кому – буря эмоций: гороскоп на День Валентина для всех знаков

Астропогода в День святого Валентина 2023 выглядит практически идеальной, говорят специалисты по чтению судьбы по звездам. Луна в Стрельце усиливает стремление к приключениям и новому опыту, а планета любви Венера взаимодействует с Нептуном, что является эквивалентом сказочного романа.

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Поэтому астрологи советуют не бояться романтики и откровенности в этот праздник. Хотя рекомендуют все же не терять чувство реальности, даже если вам выпадут чрезвычайно увлекательные приключения. Вот прогноз на 14 февраля для всех знаков зодиака.

Овен

Для вас возможно все. Ваш гороскоп намекает – вы сейчас на пике своей харизмы. Воспользуйтесь этим. Произведите впечатление на новый любовный интерес или очаруйте по-новому нынешнего партнера. Весь месяц вы полны вдохновения, так что просто будьте собой и мечты сбудутся.

Телец

Вы держите свою личную жизнь в секрете? Что ж, может быть так даже лучше для вас. Звезды способствуют тайному свиданию с вашим любовным интересом. Если вам понравился кто-нибудь, кого вы встретили в соцсетях, пригласите этого человека на свидание.

Близнецы

Звезды предвещают вам бурный праздник. Общайтесь со своим партнером – это поднимет настроение вам обоим и приведет к неожиданным впечатлениям и последствиям. Однако будьте разборчивы в общении, особенно если рискнете устроить двойное свидание. События могут разворачиваться слишком быстро, вы можете не успеть правильно отреагировать.

Рак

У вас сейчас одинаково подходящее время для карьеры и для отношений. Что ж, придется выбирать что-нибудь одно. Но подойдите к этому вопросу с умом. В любом случае, не пренебрегайте романтическим ужином со своей половинкой. И не принимайте мелкие неприятности близко к сердцу.

Лев

Вы чувствуете себя невероятно – вы уверены и полны сил. Направьте это на построение крепких отношений. Вы можете обратить внимание на кого-нибудь в своем кругу общения, в том числе онлайн. Поддайтесь этому импульсу. В конце концов, что вам терять?

Дева

Скорее всего, вы сейчас так заняты разными делами, что вам просто не до празднований. Для вас небесная обстановка не несет больших перспектив относительно новых отношений или раскрытия чего-то необычного в существующих. Вы хотите идеальной любви или воплощения романтических фантазий, но сейчас для этого просто не время. По крайней мере, пока.

Весы

Мечтаете об особом человеке в своей жизни? Звезды именно сейчас делают вас чуткими к ощущению бабочек в животе. Но не теряйте рассудок – держите все варианты открытыми. У вас сейчас благоприятное время для любви, не закрывайте дверь ни перед одной из возможностей. Вам должно повезти.

Скорпион

Сочетание Венеры с Нептуном в вашем доме любви предвещает вам страсть и удовольствие. Не противьтесь этому. Возможно, глубокой привязанности вам сейчас добиться не удастся, зато есть шанс получить незабываемое наслаждение. Практически 100% шанс.

Стрелец

Вы до сих пор пытаетесь отрицать свои чувства? Зря. Будьте честны с собой. Тем более что любой самообман или завышенные ожидания сейчас с большой вероятностью приведут вас к разочарованию. Поэтому откройтесь, расслабьтесь и плывите по течению.

Козерог

Вы сейчас чувствуете себя на пике своей творческой формы. Воспользуйтесь этим. Хороший способ приложить свой творческий порыв – заняться обустройством собственного дома. С большой долей вероятности, к концу всех работ ваша холостяцкая берлога превратится в любовное гнездышко.

Водолей

Вы сейчас подвержены чрезмерным расходам. Но старайтесь не злоупотреблять, даже если вам очень хочется порадовать свою половинку королевским подарком. Проявляйте свое внимание также другими способами. К примеру, отправьте нежное сообщение в мессенджер – оно может сработать даже лучше.

Рыбы

Сейчас вы чувствуете себя уверенно, как никогда. К тому же ваша привлекательность находится на пике. Не скрывайте этого от окружающих. Но помните, что не все достойны вашей магии. При выборе романтического партнера обязательно прислушивайтесь к своей интуиции.

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