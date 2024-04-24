Кому светит хороший доход до конца недели: финансовый гороскоп

Конец апреля будет достаточно благоприятным периодом. Астрологи предсказывают, что некоторым знакам зодиака удастся достичь невероятных высот в карьере. Появятся шансы улучшить благосостояние и найти новые источники дохода.

Согласно прогнозу период после ретроградного Меркурия и коридора затемнений важно быстро приспосабливаться к изменениям и идти на просчитанный риск. Промедление может иметь неприятные последствия.

Овен

Следует проявить наблюдательность. Есть шанс получить перспективные проекты, однако для этого следует иметь преимущество над конкурентам. Овны, ведущие собственный бизнес, будут решительны и амбициозны, но не смогут сделать все вовремя, поскольку проблемы прошлого будут отвлечены от текущих дел. В финансовых вопросах можно рассчитывать на определенный доход, но еще не время выходить из режима экономии.

Телец

Перед вами предстанут новые цели, за которые вы захотите бороться. Вы сможете уладить сложные ситуации, однако от текущей работы придется отвлечься. Тельцы, ведущие собственный бизнес, должны быть осторожными с теми, кого нанимают, ведь есть риск столкнуться с безответственными людьми.

Близнецы

Все ваши мысли будут исключительно о деньгах. Избегайте рискованных решений, которые могут повредить вашу репутацию. Однако стоит быть внимательными, ведь появятся хорошие возможности для бизнеса. Стоит обратить внимание на курсы или самообразование – это поможет найти более высокооплачиваемую работу. В финансовых делах удача будет благосклонна к вам, но не торопитесь тратить деньги.

Рак

Апрельская погода будет побуждать к большей активности, но не берите на себя слишком много обязательств. Будьте реалистами и сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать. Если вы ищете работу – следует запастись терпением и все получится. В финансовых вопросах вы сможете сэкономить больше, чем планировали.

Лев

На этой неделе вы найдете больше времени для ваших интересов. Вы предпочитаете делать все по-своему, а не просить других, что может привести к незначительным ошибкам. Львы, которые занимаются своим бизнесом, могут рассчитывать на интересные знакомства, которые помогут развивать дело. В финансовых вопросах избегайте разговоров о заработке и премиях, потому что кто-нибудь из коллег может начать под вас копать яму.

Дева

Прислушайтесь к тому, что вам говорят другие люди, и делайте из этого соответствующие выводы. Девы, которые занимаются своим бизнесом, будут жаловаться на отсутствие клиентов. Это подходящее время для поиска необходимой информации, чтобы начать свой бизнес.

Весы

Вы будете работать больше обычного. На работе вам придется пересматривать важные документы и балансы. Кроме того, возможен серьезный разговор с начальником. Владельцам бизнеса следует проявить терпение и не поддаваться ссоре со сложным клиентом. В финансовых вопросах вас будут беспокоить расходы, связанные с потребностями ваших близких.

Скорпион

Эта неделя может принести путаницу по разным вопросам. На работе кто-то напомнит вам об отчетах, которые уже должны были быть сделаны, но вы их даже не начали. Следует также сосредоточиться на новых деловых знакомствах. В финансовых вопросах помните, что действия лучше слов, а деньги не берутся ниоткуда. Следует искать дополнительные источники дохода.

Стрелец

Это время идеально для восстановления старых деловых контактов. Придется больше беспокоиться о задолженностях. На работе вы также можете жаловаться на излишние обязанности. Те, кто ищет работу, могут рассчитывать на успех на собеседовании. Есть шанс получить продолжительное сотрудничество.

Козерог

Не следует принимать поспешные решения. Козероги, ведущие собственный бизнес, разберутся с проблемами компании и, наконец, смогут сосредоточиться на ее развитии. В финансовых вопросах все будет идти неплохо, но будьте осторожны, потому что вас могут обманом заставить совершить большие расходы и тогда придется затянуть пояса.

Водолей

На этой неделе вы почувствуете прилив сил и желание работать.Те, кто ищет работу, будут иметь признание в глазах потенциального работодателя и получат нужную вакансию. Будьте осторожны с покупками – есть риск чрезмерных издержек. В настоящее время вы готовы рискнуть и взять на себя больше обязательств. Упорный труд скоро окупится.

Рыбы

У вас появится множество новых идей. Однако Рыбы, ведущие собственный бизнес, захотят больше покоя и тишины, поэтому им не стоит заниматься изнурительными делами. В пятницу вы достанете из ящика старые идеи и проекты и снова обсудите их с потенциальными бизнес-партнерами. Есть шанс наладить выгодное сотрудничество.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробный гороскоп на май для всех знаков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.