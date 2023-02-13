Кому следует отпустить прошлое, а кого ждет химия в отношениях: гороскоп на неделю
В период с 12 по 18 февраля состоятся соединения Венеры и Нептуна и Солнца с Сатурном. Эти аспекты будут побуждать действовать смело, отбросив давние страхи.
По словам астрологов, Овнам следует отпустить прошлое, а Тельцов ожидает внезапный прорыв в карьере. Ракам звезды советуют выделить время для путешествий и учебы.
Овен
Соединение Венеры с Нептуном в среду побуждает вас проявить сострадание. Звезды советуют отпустить прошлое, ведь оно не дает вам двигаться дальше.
Ваши друзья могут помочь в этом, поэтому обратитесь к ним за советом. На выходных уделите внимание здоровью.
Телец
Соединение Венеры с Нептуном в среду поможет вам наладить связь с самыми близкими друзьями и чутко поддерживать друг друга.
Во время соединения Солнца с Сатурном в четверг вас ожидает прорыв в карьере, и это подтолкнет вас к лидерству и успеху. Выходные следует посвятить семье и общим делам.
Близнецы
Наступил период творчества, креатива и смелых решений. Соединение Венеры с Нептуном в среду будет вдохновлять ваш творческий потенциал, чтобы показать путь к профессиональному успеху.
На этой неделе звезды советуют быть мудрыми и не вступать в споры. Карьера будет идти вверх, так что не тратьте время на мелочи.
Рак
Ракам на этой неделе следует избавиться от излишней самоуверенности. Ваша жизнь изменится к лучшему, если вы будете доверять другим.
А еще – научитесь идти на компромисс. Выходные – благоприятное время для поездок и обучения.
Лев
Львы будут настоящими счастливчиками в личной жизни. Соединение Венеры с Нептуном в среду вдохновит вас поделиться своей правдой, что значительно усилит страсть и любовь.
Будьте открыты к интересным знакомствам и многообещающим романам. И помните, что противоположности притягиваются.
Дева
Для Дев наступила неделя контрастов. Следует заняться саморазвитием и обучением. Это будет точно способствовать вашей дальнейшей карьере.
В личной жизни возможны недоразумения. Попытайтесь понять тревоги партнера.
Весы
Вы будете уязвимы и слишком эмоциональны. Замечая негатив даже в мелочах, вы можете испортить настроение не только себе, но и окружающим.
Вам нужно немного изменить свое поведение. В мире много прекрасного – стоит не погружаться с головой в проблемы.
Скорпион
Будьте щедры и помните, что добро всегда возвращается. Обратите внимание на нужды ближних. Не проходите мимо тех, кто просит о помощи.
Вы хотите, чтобы вас замечали, любили и ценили. Вторая половина недели – благоприятное время, чтобы увидеться с семьей или давними друзьями.
Стрелец
Соединение Венеры с Нептуном напомнит вам, что эмоциональная безопасность в отношениях имеет решающее значение, поэтому старайтесь ее поддерживать.
Это хорошее время для общения, новых знакомств, маленьких путешествий и открытий. Выходные проведите с пользой, в окружении единомышленников.
Козерог
Хватит молчать о своих чувствах. Честно и искренне поговорите с партнером о своих желаниях, стремлениях, целях и тревогах. Для безупречных отношений вам не хватает ясности.
Во второй половине недели заботьтесь о своем психическом здоровье.
Водолей
Прислушивайся к своему телу. Возможно, следует посетить врача. Это время для переоценки жизненных принципов и переосмысления уроков.
Также следует обратить внимание не на финансы – возможные потери. Выходные можно посвятить изучению финансовой грамотности или других полезных навыков.
Рыбы
Для Рыб настало время любви. Не закрывайтесь в себе, будьте честны и открыты. Есть все шансы обрести свое счастье.
Также в этот период следует бороться с давними страхами, до сих пор отравляющих вашу жизнь. Проявите мужество и смелость.
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