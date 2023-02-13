Кому следует отпустить прошлое, а кого ждет химия в отношениях: гороскоп на неделю

В период с 12 по 18 февраля состоятся соединения Венеры и Нептуна и Солнца с Сатурном. Эти аспекты будут побуждать действовать смело, отбросив давние страхи.

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По словам астрологов, Овнам следует отпустить прошлое, а Тельцов ожидает внезапный прорыв в карьере. Ракам звезды советуют выделить время для путешествий и учебы.

Овен

Соединение Венеры с Нептуном в среду побуждает вас проявить сострадание. Звезды советуют отпустить прошлое, ведь оно не дает вам двигаться дальше.

Ваши друзья могут помочь в этом, поэтому обратитесь к ним за советом. На выходных уделите внимание здоровью.

Телец

Соединение Венеры с Нептуном в среду поможет вам наладить связь с самыми близкими друзьями и чутко поддерживать друг друга.

Во время соединения Солнца с Сатурном в четверг вас ожидает прорыв в карьере, и это подтолкнет вас к лидерству и успеху. Выходные следует посвятить семье и общим делам.

Близнецы

Наступил период творчества, креатива и смелых решений. Соединение Венеры с Нептуном в среду будет вдохновлять ваш творческий потенциал, чтобы показать путь к профессиональному успеху.

На этой неделе звезды советуют быть мудрыми и не вступать в споры. Карьера будет идти вверх, так что не тратьте время на мелочи.

Рак

Ракам на этой неделе следует избавиться от излишней самоуверенности. Ваша жизнь изменится к лучшему, если вы будете доверять другим.

А еще – научитесь идти на компромисс. Выходные – благоприятное время для поездок и обучения.

Лев

Львы будут настоящими счастливчиками в личной жизни. Соединение Венеры с Нептуном в среду вдохновит вас поделиться своей правдой, что значительно усилит страсть и любовь.

Будьте открыты к интересным знакомствам и многообещающим романам. И помните, что противоположности притягиваются.

Дева

Для Дев наступила неделя контрастов. Следует заняться саморазвитием и обучением. Это будет точно способствовать вашей дальнейшей карьере.

В личной жизни возможны недоразумения. Попытайтесь понять тревоги партнера.

Весы

Вы будете уязвимы и слишком эмоциональны. Замечая негатив даже в мелочах, вы можете испортить настроение не только себе, но и окружающим.

Вам нужно немного изменить свое поведение. В мире много прекрасного – стоит не погружаться с головой в проблемы.

Скорпион

Будьте щедры и помните, что добро всегда возвращается. Обратите внимание на нужды ближних. Не проходите мимо тех, кто просит о помощи.

Вы хотите, чтобы вас замечали, любили и ценили. Вторая половина недели – благоприятное время, чтобы увидеться с семьей или давними друзьями.

Стрелец

Соединение Венеры с Нептуном напомнит вам, что эмоциональная безопасность в отношениях имеет решающее значение, поэтому старайтесь ее поддерживать.

Это хорошее время для общения, новых знакомств, маленьких путешествий и открытий. Выходные проведите с пользой, в окружении единомышленников.

Козерог

Хватит молчать о своих чувствах. Честно и искренне поговорите с партнером о своих желаниях, стремлениях, целях и тревогах. Для безупречных отношений вам не хватает ясности.

Во второй половине недели заботьтесь о своем психическом здоровье.

Водолей

Прислушивайся к своему телу. Возможно, следует посетить врача. Это время для переоценки жизненных принципов и переосмысления уроков.

Также следует обратить внимание не на финансы – возможные потери. Выходные можно посвятить изучению финансовой грамотности или других полезных навыков.

Рыбы

Для Рыб настало время любви. Не закрывайтесь в себе, будьте честны и открыты. Есть все шансы обрести свое счастье.

Также в этот период следует бороться с давними страхами, до сих пор отравляющих вашу жизнь. Проявите мужество и смелость.

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