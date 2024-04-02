Кому следует быть осторожным с романтическими фантазиями: гороскоп Таро на неделю

Астрологи используют Таро, чтобы конкретизировать прогнозы и получить важные подсказки. Карты позволяют посмотреть на ситуацию с другой стороны и найти скрытые смыслы.

Картой недели со 2 по 7 апреля, согласно прогнозу, является Рыцарь кубков, символизирующий видение и продвижение. На этой неделе есть вероятность того, что вы получите приглашения или предложения, которых, возможно, не ожидали. Карта предлагает быть открытыми к новым возможностям, но проявлять осмотрительность, двигаясь вперед

Овен

Карта Таро: Отшельник

Пора отдохнуть от ежедневной рутины. Напряжение на работе и в личной жизни может привести к эмоциональному выгоранию и проблемам со здоровьем. Возможно, вы недавно погрузились в новый проект или потратили много времени на карьерное продвижение. Сейчас необходимо пойти на прогулку в лес, заказать отдых на выходные, почитать книгу, насладиться фильмом – то есть сделать то, что поможет отвлечься от проблем и восстановить связь со своим внутренним миром.

Телец

Карта Таро: 10 кубков

Десятка кубков – очень положительная карта, символизирующая радостные встречи, успешные переговоры, возвышенные эмоции. Вы можете проводить больше времени, чем обычно, со своей семьей. Найдите время, чтобы осмотреться вокруг себя и поблагодарить за все ожидающие вас благословения. Есть также достаточно высокие шансы на судьбоносное знакомство.

Близнецы

Карта Таро: Звезда

Вам выпала благоприятная карта. Звезда часто олицетворяет облегчение и белую полосу жизни. Карта сигнализирует о завершении периода больших перемен или затруднений. Несмотря на то, что вам было нелегко преодолеть эти потрясения, вы смогли выдержать все испытания. Подумайте о том, какие уроки вы извлекли и какими будут ваши дальнейшие шаги в жизни.

Рак

Карта Таро: Паж жезлов

Паж жезлов – карта перемен, свободы и ярких эмоций. Вероятно, вы застряли в рутине и чувствуете истощение. Вам нужно сменить обстановку и хотя бы выделить время для прогулки на природе. Подумайте о своих забытых мечтах. Сейчас есть высокие шансы сделать важный шаг и принять решение, которое изменит вашу жизнь.

Лев

Карта Таро: Верховная жрица

Вероятно, вы вышли из равновесия в определенной сфере своей жизни и не уверены в правильности избранного пути относительно конкретной ситуации. Верховная жрица – это, в первую очередь, карта об интуиции. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и не ищите чьих-либо советов. Или вполне способны принять решение самостоятельно. Карта поощряет вас соединиться со своей внутренней мудростью, потому что ответ, который вы ищете, уже внутри вас.

Дева

Карта Таро: 9 жезлов

На этой неделе вы можете приблизиться к завершению важного проекта. По всей вероятности, вам удастся поставить точку в перспективных переговорах. Карта определяет настойчивость и преданность, которую вы вложили в личную цель, над достижением которой так усердно работали. Вы близки к достижению цели. Хотя иногда путь был длинным и изнурительным, сейчас не время сдаваться.

Весы

Карта Таро: Смерть

Нет, бояться этой карты точно не стоит. Ее часто понимают и трактуют слишком буквально. Конечно, вам не грозит физическая смерть. Вам выпала карта трансформации. Завершение этой главы вашей жизни может проложить путь к чему-то гораздо большему. На этой неделе обратите внимание на возможности и предложения.

Скорпион

Карта Таро: Умеренность

Выпала карта уравновешенности и умеренности. Здесь все просто – получение этой карты указывает на необходимость сохранять спокойствие, практикуя терпение и гибкость. Возможно, вы сопротивлялись изменениям в своей жизни или позволяли стрессовой ситуации ввести вас в депрессию. Если это так, измените свой подход к проблеме. Ищите внутреннее равновесие.

Стрелец

Карта Таро: 8 мечей

Восьмерка мечей указывает на то, что сейчас вы чувствуете себя в ловушке, веря, что нет выхода из текущих обстоятельств. Вам придется пройти внутреннюю трансформацию, чтобы понять, действительно ли обстоятельства критичны, или, может, дело в сомнениях. Неуверенность, страх и сомнения часто являются чувствами, которые держат в ситуациях гораздо дольше, чем нам нужно. Оглянитесь, чтобы увидеть свет.

Козерог

Карта Таро: Дьявол

Дьявол представляет ваши привычки, искушения и изъяны – все то, что активирует вашу теневую сторону и отводит вас от настоящего "я". Астрологи советуют задуматься: не создают ли краткосрочные удовлетворения долгосрочную проблему? На этой неделе обдумайте свои действия. Иногда важно проявить логику и холодный расчет, чтобы потом не сожалеть.

Водолей

Карта Таро: 5 жезлов

Будьте осторожны – вам выпала карта конфликтов и недоразумений. Она указывает на то, что вы пытались достичь определенных целей, но постоянно были препятствия, которые мешали вашему прогрессу. В любом случае на этой неделе вам придется по-настоящему прислушиваться к мыслям других. Вероятно, вы очень удивитесь: то, что поначалу казалось критикой, действительно было конструктивным откликом – и это поможет вам в долгосрочной перспективе.

Рыбы

Карта Таро: Правосудие

Настал судьбоносный момент: вы на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочное влияние на будущее. Может, стоит поспешить. Вы слишком долго стоите на этом перепутье. Лучший выбор приходит благодаря идеальному сочетанию ума и сердца. Обратите внимание на свое прошлое, чтобы найти уроки, которые вы усвоили. Также следует прислушиваться к внутреннему голосу.

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