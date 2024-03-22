Кому следует быть очень осторожным: гороскоп на 23 марта для всех знаков

С астрологической точки зрения 23 марта станет днем уверенности в себе. Упорство в труде, умение четко выражать мысли, способность противостоять трудностям – все это будет на высоте в этот день. Но потребуется определенная осторожность.

Что именно суббота принесет каждому отдельному знаку зодиака, рассказали астрологи. Узнайте их прогноз на 23 марта.

Овен

Вас ждет очень спокойный день. Но будьте внимательны к своим эмоциям. Они конфликтуют между собой, и это может приводить к неправильным решениям. Из всех видов работ отдавайте предпочтение тем, которые связаны с расчетами и моделированием, а не тем, которые требуют обдумывания или выбора. Старайтесь не принимать большие решения. Если у вас есть проблемы в отношениях, подумайте, в чем вы могли быть неправы.

Телец

В этот день вам следует научиться прислушиваться к мнению каждого. Не следует настаивать на своем, игнорируя чувства других. Измените ракурс наблюдения за вещами и событиями и вы почувствуете, что все уже не так сложно. Не держитесь за старомодные взгляды. В отношениях постарайтесь прямо делиться с партнером своими чувствами, а не делать язвительные комментарии. Воздержитесь от больших покупок.

Близнецы

Сейчас вы склонны принимать решения очень быстро. Вы даже не задумываетесь, что правильно, а что неправильно. Вам необходимо сосредоточиться на деталях, а не на общей картине, иначе вы упустите важные моменты. В общении проявляйте терпение, это поможет быстро разрешить недоразумения или конфликты. Не будьте слишком упрямы, даже если знаете, что вы правы. Расходы в этот день планируйте тщательно.

Рак

Вам нужно больше уверенности в своих силах, особенно в этот день. Вы никому ни в чем не уступаете, поэтому не нужно ни перед кем отступать. Вам необходимо четко различать, что есть реальность, а что – иллюзия, даже сон. Смотрите на вещи реально, а не принижайте себя и не называйте себя хуже других. Найдите кого-нибудь, с кем вы можете поделиться чувствами.

Лев

Вы сейчас часто путаете реальность и свои фантазии об идеале. Поэтому вам необходимо правильно оценить свои возможности, если вы не хотите строить провальные планы. Осознайте свои способности, но не переоценивайте свои силы. Такой подход существенно отбросит вас назад. В отношениях будет удачный день, чтобы обсудить проблему, давно нуждающуюся в решении. Особое внимание обратите на свое здоровье.

Дева

Вы чувствуете себя неспокойно. Вас беспокоит, что в работе, которую вы выполняете, случатся ошибки и люди вас недооценят. Просто будьте осторожны и внимательны и вы сможете избежать множества досадных оплошностей. Что бы вы ни делали, делайте это уверенно и не будьте слишком строги к себе. Постарайтесь отпустить прошлое, если вы хотите выстроить удачные отношения или завести новые. Свободное время лучше провести дома.

Весы

Вас накрывают эмоции. Вам хочется выразить всем вслух то недовольство, которое вы так давно носили в себе. Поэтому вы можете принимать достаточно импульсивные решения. А еще вы сейчас склонны к зависти и даже сплетничеству. Постарайтесь держать себя в руках и больше находиться в одиночестве, потому что вы можете необдуманными словами заставить своего партнера чувствовать себя неловко и смущенно.

Скорпион

Вы готовы творчески подойти к решению многих проблем. Вы умеете демонстрировать свои силы и завоевывать восторг окружающих. Но не стоит зазнаваться, считая себя идеальным человеком, способным справиться со всем на свете. Смотрите на себя реалистично. Лучше отправьте людям, которых вы любите сообщения, чтобы они знали – вы о них думаете. Это принесет много пользы вашим отношениям.

Стрелец

Вам следует прекратить злоупотреблять своим здоровьем и тратить слишком много времени на хобби. Вашему телу сейчас нужен отдых. Также проявляйте сдержанность в словах и поведении, если вы не хотите обидеть близких. Всем иногда нужно уметь идти на компромисс и уступать, даже вам. Не заставляйте людей всегда слушать вас. А также не будьте слишком требовательны к своему партнеру. Примите тот факт, что никто не идеален в этом мире.

Козерог

Вы серьезно относитесь к своим недостаткам и намерены найти способы их исправить. Вы надеетесь, что с каждым днем вы будете становиться лучше. Если что-то на этом пути остается для вас непонятным, спросите мнения близких. Не сомневайтесь в них – каждый из ближнего круга готов помочь вам научиться быть лучшим человеком. Сегодня пожертвуйте работой, чтобы посвятить больше времени своему партнеру. А также замените какие-нибудь старые, изношенные или поврежденные вещи чем-нибудь новым.

Водолей

Вы готовы сегодня жить в соответствии со своей природой. Вы бунтуете и не боитесь совершать ошибки, вам хочется все больше заниматься тем, что вам нравится. Но не забывайте, что придерживаться общественных правил тоже важно. Нельзя пренебрегать работой или просто работать по вдохновению. В любви вам сейчас не хочется серьезности, потому просто проведите день весело. Но избегайте серьезного вложения денег.

Рыбы

Вы сейчас испытываете сильный стресс. Ваши изменчивые эмоции мешают другим судить о вас правильно. Не позволяйте им воспользоваться вашей чрезмерной чувствительностью. Прежде чем принять любое решение, хорошо поразмышляйте над ним рационально, а не эмоционально. В отношениях вы сейчас переживаете по поводу того, что думает ваш партнер. Вы не уверены, действительно ли это любовь. Создайте для вас обоих интимный момент и спросите напрямую.

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