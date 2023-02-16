Кому предстоят трудности: гороскоп для всех знаков до конца недели

В эти выходные Солнце входит в созвездие Рыб и начинается звездное движение в сторону весны. Астрологи советуют посвятить этот период отработке своих эмоций – отпустить то, что уже не актуально и прислушаться к своим глубинным чувствам.

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С чего начать? Это подскажет гороскоп до конца недели для всех знаков зодиака. Узнайте, что звезды предвещают именно вам.

Овен

Звезды советуют провести уик-энд в спокойной и уютной обстановке, чтобы расслабиться и перестроиться. Есть большая вероятность получить предложение присоединиться к проекту, который позволит раскрыть ваши увлечения и таланты и заработать на этом. Но для этого придется приложить усилия, поэтому вам понадобится хороший отдых и накопление приятных воспоминаний, из которых вы могли бы черпать ресурс.

Телец

Вам может прийти хорошая идея, как начать накапливать капитал на исполнение мечты или запуск дела вашей жизни. Не игнорируйте ее – для вас велика вероятность подлинного озарения. На выходные позовите друзей в гости и устройте для них уютную домашнюю вечеринку – это вас очень сблизит и поддержит.

Близнецы

Вам выпала непростая неделя – много плохих новостей, которые вас огорчают и удручают. Не давайте негативу выбить себя из колеи. Проанализируйте свои ошибки, вы наконец-то сможете увидеть, где постоянно ошибались. Одиноким Близнецам советуют провести выходные вне дома – существует большой шанс встретить человека, с которым у вас завяжется роман. Если вы находитесь в отношениях, отправляйтесь вместе развлекаться с друзьями, чтобы освежить эмоции.

Рак

Звезды советуют Ракам провести ревизию своих финансов. Просмотрите свои доходы и сбережения – это поможет вам увидеть путь к достижению своей цели. Если у вас накопилась бумажной работы, разберите все документы в эти выходные. Не бойтесь просить помощи у профессионалов. Но при выборе ассистента доверяйте собственной интуиции – она подскажет, кто из них будет добросовестным, а кто нет.

Лев

Ближе к выходным после напряженной недели у вас проснется интерес ко всему непонятному и загадочному. Играть в детектив может быть весело, если вы подходите к этому с правильным настроением. Попытайтесь поставить себе какую-то новую цель, к которой нужно идти неизведанным путем. К примеру, полностью сменить карьеру. Слушайте свою интуицию, изучая альтернативные способы применения своих навыков – это может привести к неожиданно большому успеху.

Дева

Вас завалило работой, которой не видно конца. Чтобы восстановить баланс в жизни, сделайте паузу и побалуйте себя. Сейчас вам как никогда хочется теплоты в отношениях. Посвятите этому свои выходные. Позвоните друзьям, которых давно не видели или назначьте давнему партнеру свидание. Создайте новые счастливые воспоминания самостоятельно.

Весы

Вам нужен перерыв от повседневных дел. Просто бросить все и отойти на два шага, чтобы увидеть картину целиком. Так вы поймете, что именно пожирает ваше время и силы и от чего вы можете легко отказаться, чтобы сделать свою жизнь проще и гармоничнее. На выходные отложите все дела и посвятите их своим близким. Обсудите с ними то, что вас беспокоит, и они могут подать вам неожиданную и удачную идею.

Скорпион

Звезды предостерегают – вы рискуете погрузиться в нереалистичные романтические ожидания. Не увлекайтесь своими фантазиями. Лучше сосредоточьтесь на себе. Практика любви к себе может помочь перенаправить вашу энергию. Так вы поймете лучшее, что именно вам нужно от отношений и какое место в них вы отводите для себя. Не бойтесь говорить о том, что вас беспокоит, с теми, чье мнение для вас действительно важно.

Стрелец

Взгляните на свое окружение трезвым взглядом. Вам нужно реалистично оценить то, как вы живете и работаете, потому что звезды предостерегают вас – неправильный подход может обернуться для вас проблемами. Задействуйте свою творческую энергию на работе, чтобы сделать то, что у вас получается лучше всего. Делитесь своим видением, продвигайте новые идеи – они могут быть очень полезны.

Козерог

На работе у вас трудный период – много идей и подходов конкурируют между собой, создавая хаос. Попытайтесь взять на себя наведение порядка, станьте голосом разума в этом пестром хоре. Но не забывайте о своем месте и собственных потребностях при этом. Подумайте о том, чтобы составить список обязательных вещей, которые, по вашему мнению, необходимы для достижения личного профессионального успеха. Он может стать вашим указателем в воплощении необходимых изменений.

Водолей

Открывайтесь людям, которые вам небезразличны, и не бойтесь при этом показать свою уязвимость. Откровенные разговоры помогут вам навести порядок в своих отношениях и стать счастливее. На выходных подумайте о том, каким должен быть дом вашей мечты и сделайте первые шаги к его созданию. Проявите фантазию и начните с малого. Звезды обещают, что вы сможете пройти этот путь до конца и воплотить свою мечту.

Рыбы

Слушайте свою интуицию – занимайтесь только теми делами и встречайтесь только с людьми, к которым у вас лежит сердце. Они обогатят ваш мир. Но не игнорируйте сигналы тревоги и обходите все, что вызывает у вас подозрение. Вы можете почувствовать в себе тягу к творчеству и желание поработать над чем-то осязаемым. Посоветуйтесь с родными и близкими, они могут дать вам полезную идею.

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