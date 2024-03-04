Кому предстоят сложные ситуации: гороскоп на неделю для всех знаков

Начинается первая весенняя неделя. Что она с собой несет – хорошие новости или тревоги? Ответ могут дать звезды.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на ближайшие дни. Читайте дальше, чтобы узнать, что ждет вас.

Овен

Начало недели принесет необходимость столкнуться с сложными ситуациями. На работе не разрешайте нагружать вас дополнительными обязанностями и сверхурочными задачами. В отношениях старайтесь наладить общение со своим партнером и найти больше времени для общения друг с другом. Одиноким Овнам звезды обещают знакомство, которое надолго вызовет их интерес. В выходные уделите больше времени уборке.

Телец

Вас ждет неделя, насыщенная приятными сюрпризами. На работе вас ждут неожиданные вызовы. Но не переживайте, вы справитесь. В отношениях откроются секреты партнера, который, несмотря на то, что вы знаете друг друга много лет, увлекут вас. Одинокие представители знака смогут встретить человека, который поймет их и позволит высказать свои сокровенные мысли. В выходные вас ждет приятное времяпрепровождение на отдыхе.

Близнецы

Ваше настроение на этой неделе будет переменчивым. На работе сосредоточьтесь, прежде всего, на текущих обязанностях и не отставайте. В отношениях вы почувствуете, что партнер ограничивает и контролирует вашу независимость, и это будет раздражать. Одиноким Близнецам может встретиться очаровательный человек, но эти отношения не будут длиться долго. В выходные вместо отдыха придется поработать ради дополнительных денег.

Рак

На этой неделе вы возьмете на себя инициативу относительно новых идей. На работе вы окружите себя квалифицированными людьми, которые помогут расширить ваш кругозор. В отношениях ждите нежных жестов от партнера – рукописных записок, изысканных блюд, приготовленных с любовью и т.д. Свободные представители знака могут ярко проявлять свою романтическую натуру.

Лев

Сосредоточьтесь на профессиональных задачах. На работе вы смело встретитесь с новыми вызовами даже если это будет большим риском. В отношениях обратите внимание на вещи, нуждающиеся в совершенствовании, и общие с партнером интересы. Если вы в поисках, вы встретите интеллектуально интересного человека. Если будет возможность, отправляйтесь на выходные в путешествие.

Дева

Положительные вибрации приходят в вашу жизнь. На работе кто-то напомнит вам о ваших ошибках, но ситуация быстро пройдет, и начальство даже не заметит. В отношениях может наблюдаться застой, поэтому в пятницу попробуйте с партнером что-нибудь новое. Одиноким представителям знака не стоит тратить время на того, кто уже доказал, что он их недостоин.

Весы

На этой неделе вы будете подвержены риску. На работе вы будете в восторге от новых задач, которые могут принести вам скачок в вашей карьере. Вызовы будут вдохновлять вас. В отношениях вы будете непредсказуемы, потому что вам захочется освежить их. Одиноким Весам захочется развлечься и они не будут концентрировать свое внимание на одном человеке. В выходные отдохните в кругу друзей.

Скорпион

Начало недели будет неспешным. На работе вам может быть затруднительно выразить, чего вы действительно хотите от своих профессиональных обязанностей. В отношениях вы столкнетесь с проблемами в сфере более глубоких обязательств. Но рассчитывайте на понимание партнера. В пятницу берегитесь необдуманного флирта! Свободные представители знака снова вернутся в прошлое, чтобы понять, остались ли в нем чувства.

Стрелец

Март несет с собой много новых начинаний. На работе вы научитесь избавляться от всего ненужного, особенно тех монотонных обязанностей, которые никак не способствуют вашей карьере. В отношениях вы будете настойчиво избегать домашних дел, из-за чего могут возникнуть серьезные конфликты. Одинокие Стрельцы почувствуют влюбленность в кого-то, кто находится вне их досягаемости.

Козерог

На вас могут навалиться тяжелые эмоции. На работе дела могут пойти не в вашу пользу. Но не сдавайтесь, просто боритесь за себя. В отношениях вы будете вести интенсивные дискуссии со своим партнером, который попытается убедить вас в своей точке зрения. Свободным представителям знака будет сложно выразить свои чувства к тому, кто им очень нравится.

​Водолей

На этой неделе вы пойдете своим путём. Вы получите много свободы на работе и сможете работать в своем собственном темпе без чрезмерного контроля со стороны начальства. В отношениях вы будете работать над созданием новых условий для возрождения чувства близости. А у свободных представителей знака появится новая цель, которая их захватит. В выходные позвольте себе больше отдыхать.

Рыбы

На этой неделе вам придется позаботиться о своем душевном покое и, прежде всего, освободиться от лишних раздумий. На работе вы быстро адаптируетесь к новой реальности, которая окажется удачной для вас. В отношениях неделя начнется с конфликта. Но вы скоро перестанете так много анализировать и отпустите ситуацию. Одинокие Рыбы, чтобы быть открытыми для новых знакомств, будут заглядывать далеко в прошлое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака останутся одинокими в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.