Кому предстоит приятный поворот: гороскоп для трех счастливых знаков

Период с 11 по 16 апреля будет иметь большое влияние на будущее трех знаков зодиака. Будут приятные неожиданные повороты в личной жизни и профессиональной сфере.

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По словам астрологов, следует не упускать возможностей и "ловить удачу за хвост". Перед Близнецами, Весами и Рыбами откроются действительно впечатляющие перспективы.

Близнецы

Звезды советуют обратить внимание на то, что, кому и как вы говорите. Общение будет играть решающую роль на этой неделе. Дела на работе наладятся, если вы сумеете найти общий язык с коллегами. А ближе к выходным запланируйте встречу со старыми друзьями. Праздники лучше провести в теплом семейном кругу, где вы получите желаемую поддержку.

Весы

Без усилий и упорного труда не бывает и достойных вознаграждений. Вы долго и добросовестно работали, и вам могло показаться, что некоторые усилия проходят даром. Но нет – уже на этой неделе вы получите то, о чем так давно мечтали. Это может быть повышение, новая должность или встреча с человеком, который поможет вам в профессиональном росте.

Рыбы

Вы почувствуете внезапный прилив энергии и бодрости. Все неуверенности и комплексы исчезнут. Вы будете смело идти вперед, навстречу своим целям и мечтам. На этой неделе вы действительно будете сиять. Ваша уверенность и яркость могут помочь в важной встрече.

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