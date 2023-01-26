Кому предстоит победа и успех: гороскоп Таро на 26 января

26 января Венера войдет в знак Рыб. Этот транзит может принести изменения личной жизни для некоторых знаков зодиака.

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Астрологи советуют быть открытыми для романтики и не упускать возможностей для новых знакомств. Скорпионам следует наконец забыть о старых травматических отношениях и двигаться дальше, а Рыб ждут неожиданные успехи в любви.

Овен

Карта Таро для Овна: Дьявол

Неосторожное поведение или резкие слова могут разрушить гармонию и вызвать проблемы.

Воспринимайте людей такими, как они есть, не пытаясь их изменить. Звезды рекомендуют быть осмотрительными с флиртом, некоторые необдуманные фразы могут спровоцировать споры и недоразумения.

Телец

Карта Таро для Тельца: Восьмерка кубков

Тельцам звезды советуют отпустить людей, которые делают вас несчастными. Восьмерка кубков – явный сигнал о том, что вам следует освободиться от продолжающихся ссор, обид и конфликтов.

Вы слишком многое отдавали в отношениях, но ваши усилия не оценили. Ситуация не изменится. Впереди новые возможности, встречи и признания. А с травматическим прошлым пора прощаться.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов: Королева Кубков

Близнецам следует переосмыслить принцип любви к себе. То, как вы относитесь к себе, учит других, как надо обращаться с вами. Попытайтесь установить более высокую планку, и в вашей жизни появятся люди, которые будут относиться к вам с любовью и уважением.

Королева кубков – карта любви к себе и уходу за собой. Любовь придет, когда вы научитесь быть счастливыми в одиночестве.

Рак

Карта Таро для Рака: Умеренность

Раки сильно изменились за последний год. Ваши взгляды на любовь не такие, как в начале 2022 года. Умеренность показывает, что это была долговременная и стабильная эволюция, но теперь можно увидеть, как изменились ваши ценности, приоритеты и потребности.

Не пытайтесь вернуться к старым шаблонам, ролям или ожиданиям. Будьте другими и слушайте интуицию.

Лев

Карта Таро для Льва: Справедливость

Справедливость является ключевой темой транзита Венеры в Рыбах. Вы хотите, чтобы все было честно, равноправно, сбалансировано и гармонично. Вы хотите, чтобы вас ценили и к вам прислушивались.

Поэтому вам нужно говорить, выражать свои переживания, показывать пример. Львам в этот период будет не хватать динамики в отношениях.

Дева

Карта Таро для Девы: Восьмерка монет

Не бойтесь обращаться за помощью. Возможно, вы сейчас в сложных отношениях, где перепутались роли "взрослого" и "ребенка".

Астрологи отмечают, что в этот период Девам понадобится больше уверенности. Коммуникация является основой здоровых отношений, поэтому не бойтесь выражать партнеру свои страхи. Вам очень нужна поддержка.

Весы

Карта Таро для Весов: Смерть

Карта смерти сигнализирует о трансформации. Ваши отношения должны измениться, чтобы адаптироваться к новым потребностям и обстоятельствам. Не бойтесь, карта Таро Смерть – это не всегда отрицательные изменения.

Пройдите через это вместе, поговорите с партнером, поддержите друг друга. Вместе вы переживете все невзгоды.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона: Пятерка монет

Скорпионы впадут в меланхолию – а все потому, что вдруг вспомнится давняя любовь. Долго оставаться в этом состоянии не следует, чтобы не спровоцировать депрессию.

Каким бы травматическим ни было ваше прошлое, переосмыслите его с любовью и принятием. Отпустите негатив. Не позволяйте старым призракам разрушить ваше настоящее. Не тяните багаж прошлого к новым отношениям.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца: Двойка Жезлов

Астрологи предостерегают Стрельцов от опрометчивых поступков. Возможно, вам захочется вести двойную игру. Вы не сможете сделать выбор в пользу одного из поклонников, поэтому будете давать напрасные надежды обоим.

Прислушивайтесь к себе и не играйте на две стороны. Это несправедливо по отношению к другим, ничем хорошим не обернется для вас. Не скрывайте своих истинных чувств.

Козерог

Карта Таро для Козерога: Четверка Кубков.

Четверка кубков показывает, что вы чувствуете скуку, застой, апатию. Звезды советуют остановиться и оглядеться. Вам не хватает подарков и внимания.

Присмотритесь к окружающим – возможно, среди них есть тот, кто станет любовью всей вашей жизни?

Водолей

Карта Таро для Водолея: Шестерка монет

Водолей, помните о своих ценностях и будьте честны в любви. То, как мы относимся к другим, в итоге возвращается к нам.

Шестерка Монет побуждает вас быть справедливым, честным и прямолинейным. Не создавайте лишних проблем и отгоняйте свои страхи. Будьте участливы и правдивы.

Рыбы

Карта Таро для Рыб: Шестерка Жезлов

Шестерка жезлов – это карта победы, поэтому ждите больших успехов в любовной жизни.

Создавайте увлекательные планы на будущее, делитесь своими идеалами и мечтами и будьте открыты к новым знакомствам. Излучайте оптимизм и уверенность.

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