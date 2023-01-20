Кому предстоит 'новая эра', а кому придется тяжело работать: гороскоп для всех знаков на новолуние

Новая Луна издавна ассоциируется у людей с обновлением и обнулением определенных процессов. Приблизительно такой же смысл новолуние имеет и в астрологии. В любом гороскопе это время для планов, замыслов, новых целей и начинаний. Первое новолуние 2023 года случится 21 января в созвездии Водолея.

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Астрологи рассказали, что это явление принесет каждому из знаков зодиака. Это будет время отстаивать свои убеждения и записывать в дневнике изменения, которые хотите увидеть в своей жизни.

Овен

Для вас настает время поделиться своими мыслями. Окружающие будут слышать и понимать вас. Люди восхитятся вашей способностью искренне делиться. Будьте собой. Проявите к себе сочувствие и новый лунный цикл пройдет для вас удачно.

Телец

Ориентируйтесь на свою интуицию. Она подскажет вам путь, даже если обстоятельства кажутся вам угрожающе незнакомыми. Вам может быть трудно довериться неизвестности, но помните, что удача сопутствует тем, кто верит, что достоин ее.

Близнецы

Бросьте себе вызов в сфере образования и личного развития. Новые навыки вам точно пригодятся. Молодая Луна способствует постановке новых задач. Все, что вы освоите, далее поможет вам добиться более долгосрочных целей. Только выбирайте направление обучения внимательно.

Рак

Вам выпадает шанс порвать с обременительным прошлым. Вы можете не знать точно, в какой новый этап вы вступаете или какие обязанности он возложит на вас. Но звезды подсказывают, что это будет начало правильного пути, который приведет вас к желаемой цели. При этом задумываться не придется – просто доверьтесь своей интуиции и поток выведет вас куда нужно сам.

Лев

Новый лунный цикл может доставить вам большое разочарование в сфере карьеры. Не огорчайтесь слишком сильно – это будет полезный урок, который даст вам новые знания. Ответы на свои вопросы вам лучше искать не в интернете, а в книгах.

Дева

Вам открывается пока неочевидная карьерная перспектива. Не пытайтесь ее понять – доверьтесь процессу и понимание придет само собой. Просто делайте то, что вам подсказывает ваша интуиция, и шаг за шагом вы окажетесь там, где вам предопределено быть судьбой.

Весы

Среди вашего окружения есть немало людей, которые могут помочь вам двигаться к цели. Прислушайтесь к близким – они могут вам дать полезный совет. И не стесняйтесь прямо спрашивать их, как вам стать счастливее и успешнее. Но убедитесь, что вы слушаете их слова, а не сами говорите о себе.

Скорпион

У вас приходит время заняться обустройством своего дома. Вспомните все, что вы когда-нибудь вкладывали в понятие "дом". Это могут быть не только конкретные места и вещи, но даже воспоминания и впечатления. Они помогут вам создать идеальную именно для вас атмосферу покоя и уюта.

Стрелец

У вас начинается новый этап в жизни. Чтобы смело вступить в него, вспомните все уроки прошлого, которые вы успешно усвоили. При этом старайтесь открыться ко всему новому – воспринимайте изменения с радостью и юмором, это принесет вам пользу в новом лунном цикле. В общении тоже проявляйте юмор, доброжелательность и такт.

Козерог

Если вам хочется уединения, не отказывайте себе в этом. Это поможет вам осознать, что вы действительно цените и во что верите. А это хорошая база для старта в будущее. Ищите ответы на свои вопросы не в других людях, а в себе и книгах, которые вы собрали у себя дома – это был неслучайный выбор.

Водолей

Для Водолеев наступает новый этап в жизни. Важно будет понять, что вы добрались до новой эры благодаря неудачам и ошибкам прошлого так же, как и благодаря успехам и достижениям. Осознайте свой рост и получите от этого удовольствие – это принесет вам мудрость.

Рыбы

Наслаждайтесь пребыванием в зоне комфорта. Вам не нужно делать резкие шаги и принимать большие решения. Загляните внутрь себя и прислушайтесь к своей интуиции – она даст все нужные ответы, чтобы позже вы смогли начать движение в правильном направлении.

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