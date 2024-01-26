Кому предстоит неудачный месяц: названы пять знаков-аутсайдеров

Последний зимний месяц принесет в жизнь нескольких знаков тревоги и невзгоды. Воздействие астрологических транзитов будет способствовать глубинной трансформации, однако в этот период лучше не принимать важные решения.

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Астрологи говорят, что негативные аспекты усилятся во время полнолуния во Льве. Сезон Рыб будет в целом побуждать к размышлению и переоценке жизненных приоритетов.

Телец

Сезон Рыб принесет много внутренних противоречий, особенно по делам любви. Вы будете чувствовать недоверие ко всему миру, а комплименты и знаки внимания будете воспринимать как лесть. Вы будете критическими и даже осудительными, что принесет напряжение в рабочих и личных отношениях. Февраль принесет неприятности, особенно затрагивающие сферу общения.

Близнецы

Вас ждет эмоциональный период. Несмотря на отличную способность приспосабливаться к новым обстоятельствам, вам не хватает решительности. Постоянные сомнения могут сыграть злую шутку в этот период. Вас могут воспринимать как непостоянных и ненадежных партнеров. В какой-то момент вам захочется отгородиться от всех трудностей и проявить непреклонное упрямство. Окружение часто не успевает за вашими быстрыми изменениями в поведении. Февраль будет месяцем сплошных эмоциональных качелей.

Дева

Ваш рациональный подход к жизни может завести в тупик. Особенно неблагоприятным будет период полнолуния во Льве в начале февраля. Этот астрологический транзит оставит вас в неопределенности, поскольку сочетает в себе аналитические способности с мудростью. Вы станете более осмотрительными и робкими. Вы ответственная и целеустремленная личность, которой часто не хватает сил, чтобы проявить себя по полной. Если у вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть свои варианты, прежде чем принять решение, уровень вашей тревоги снизится.

Рыбы

Казалось бы, с наступлением сезона Рыб вы должны были сиять и радоваться жизни. Однако февраль станет для вас периодом трансформации. Вы склонны к депрессии и перепадам настроения. Эмоциональные качели отрицательно отразятся на здоровье. Следует избегать давления, напряжения и конфронтации. В карьере будет царить стабильность, однако о достаточном количестве денег вы сможете только мечтать.

Весы

От природы вы склонны избегать споров и острых углов. Когда на горизонте появляются затруднения, вы начинаете долго и тщательно обдумывать, как лучше поступить. Промедление приводит к ухудшению ситуации. Конечно, поиск оптимального варианта – это хорошо, но бывают ситуации, когда действовать нужно быстро. Февральские астрологические транзиты сделают вас достаточно пассивными. На работе вы будете просто работать по привычке, не чувствуя вдохновения.

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