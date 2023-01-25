Кому предстоит месяц успеха: гороскоп для всех знаков на февраль-2023

Февраль 2023 года будет полон возможностей для реализации задуманного. Причем звезды будут благосклонны ко всем знакам зодиака. Поэтому, если вы ждали подходящего момента, чтобы сделать свой ход, вселенная прокладывает путь к вашему успеху. Это общая рекомендация.

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Также астрологи составили более конкретные прогнозы на февраль-2023 для каждого знака. Узнайте свои точки роста в этом месяце.

Овен

Вы вступаете в очень важный период, поэтому начинайте создавать вокруг себя правильную обстановку. Проявляйте себя и ищите единомышленников, они помогут вам добиться успеха. Общайтесь, обменивайтесь идеями и находите умных и интересных людей. Следующие несколько недель посвятите душевному исцелению и духовному росту. Хороший день, чтобы составить и записать свои планы в этой сфере придет 19 февраля, когда молодая Луна активирует духовный сектор вашей карты.

Телец

Февраль станет одним из самых успешных месяцев года для вас. В первой половине сосредоточьтесь на работе – ставьте перед собой высокие цели и делайте смелые шаги. А в период молодой Луны, которая наступит 19 февраля, проявляйте наибольшую отвагу и настойчивость. После этого смело придумывайте необычные идеи – одна из них может принести вам неожиданный финансовый успех.

Близнецы

Марс, Меркурий и Венера одновременно способствуют развитию вашей карьеры в феврале, так что не сидите без дела. С 11 числа прислушивайтесь к себе – какие идеи подсказывают вам ваш ум и ваша интуиция. Хорошими датами для презентации этих идей станут 15 и 16 февраля – в эти дни вероятность услышать "да" на свои предложения для Близнецов самая большая.

Рак

У вас заканчивается период финансовых трудностей, так что лягте на свой финансовый поток и плывите по нему, куда он сам вас унесет. С 16 февраля просмотрите свои жизненные планы и стратегии и внесите изменения, которые сами считаете уместными. Новолуние 19 февраля станет для вас прекрасным моментом, чтобы сформулировать, какой вы видите свою новую жизнь – запишите все свои мысли. После этого на три недели вы получите все рычаги для успешного управления собственной карьерой.

Лев

Полнолуние 5 февраля состоится в вашем знаке, оно будет знаменовать завершение важного этапа. Расслабьтесь, доверьтесь потоку и плывите по течению. Венера побуждает вас в феврале наладить отношения с партнером или близким другом, а Марс будет способствовать продуктивному общению с коллегами. Все, что вам нужно сделать, это попросить о помощи. В конце месяца будьте готовы взглянуть на мир по-новому.

Дева

Месяц для Дев может быть очень напряженным, ведь все планеты способствуют развитию вашей карьеры, но побуждают приложить к этому усилия. Хорошими днями для представления своих идей и проектов начальству являются 16 и 22 число. Ни в коем случае не бросайте своих дел, не доведя их до конца. Но и не забывайте оставлять простор для личной жизни и романтики. Первая половина месяца будет очень удачной для свиданий у одиноких Дев.

Весы

Все небесные силы будут способствовать воплощению ваших планов в феврале. Так что мечтайте и действуйте. 8, 15 и 19 февраля будут для вас особенно удачны, чтобы начать путь не просто к мечте, а к заветной мечте. С 20 февраля вам открываются три недели большого личного магнетизма – используйте их, чтобы привести в свою жизнь людей, которые вам нужны сейчас больше всего. Это может быть и романтический интерес, и бизнес-партнер, и тренер или наставник.

Скорпион

Сосредоточьтесь на своем доме и семье. Посвятите им всю первую половину февраля. А после 17 числа для вас наступит период романтики, творчества и наслаждения жизнью. Одиноким Скорпионам должно повезти со знакомством во второй половине месяца. Если у вас есть творческий проект, который вы хотите претворить в жизнь, распишите план его реализации под молодой Луной 19 февраля. И помните, что сейчас ваши слова обладают большой силой, поэтому хорошо думайте, что вы говорите и какие могут быть последствия.

Стрелец

Вас ждет напряженный февраль. Первые две недели вы будете сосредоточены на общении, причем как живом, так и онлайн. Это общение может иметь решающее значение для дальнейшего роста. Хорошим днем для заключения соглашений и контрактов для вас станет 16 февраля. А с 20 числа ожидайте большое количество предложений встретиться по делам или потусоваться. В романтической сфере месяц обещает быть для вас успешным и приятным.

Козерог

Период трансформации у Козерогов продолжается. А до конца марта вы находитесь в полосе больших завершений, поэтому смело переворачивайте уже прочитанные страницы и беритесь за новые начинания и серьезные изменения. Когда этот период закончится, вы сможете как следует насладиться жизнью, любовью и нежностью. С 20 февраля у вас начнется хорошее время заняться своим домом, причем это будет очень удачный период именно для самодельных проектов. Во время работы руками вы почувствуете, как заживают ваши душевные раны.

Водолей

Вселенная в феврале будет внимательно прислушиваться к вашим желаниям, поэтому не бойтесь мечтать. К тому же Венера будет способствовать вашему финансовому благополучию, поэтому работайте над этим. Особое внимание планам на заработок уделите 19 февраля – во время новолуния. Это будет хорошая возможность открыть сберегательный счет или составить финансовый план. С 11 февраля ваше красноречие расцветет благодаря Меркурию, так что не молчите.

Рыбы

В феврале звезды предсказывают вам воплощение самых смелых мечтаний. До 19 февраля в вашем знаке находится Венера – планета удовольствия, любви и социальной привязанности. Это означает, что вам следует искать свои возможности в сфере денег, романтики или дружбы. Сформулируйте свои цели и мечты под молодой Луной 19 числа и двигайтесь вперед. А Венера с Нептуном должны принести вам новый роман или незабываемые встречи с существующим партнером.

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