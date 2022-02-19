Кому повезет, а кто будет плакать: гороскоп на март 2022 для всех знаков зодиака

Март 2022 года принесет всем много "сюрпризов" – одни столкнутся с плохими новостями, а другим очень повезет. Есть и те, кому посчастливиться встретить любовь.

Эксперты по звездам издания Аdirai составили гороскоп на март для всех знаков зодиака. Узнайте, кому повезет, а кто будет плакать.

Овен

В этом месяце трудолюбивых Овнов приятно удивят многие новости. Они могут встретить свою вторую половинку и задумаются о совместном будущем. Дела на работе значительно улучшатся, что принесет хороший доход.

Телец

Уроженцам этого знака придется столкнуться с некоторыми трудностями. Они будут мужественно стремиться к цели и преодолевать все препятствия. Смелость положительно отразится на их работе, а карьера пойдет на подъем.

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Близнецы

В марте общительные Близнецы почувствуют силу и энергию. Они начнут заниматься тем, что действительно приносит удовольствие. В плане здоровья у них все будет хорошо, но нужно не забывать отдыхать.

Рак

Чувствительных Раков ждет период эмоционального спокойствия. Их могут использовать, поэтому им необходимо быть осторожными при знакомстве с новыми людьми. Также они могут легко заболеть.

Лев

У целеустремленных Львов произойдет много новых событий. Их решимость и уверенность подтолкнут их на новые шаги, которые положительно отразятся на жизни. Им следует избегать конфликтов и быть более терпеливыми.

Дева

Прагматичные Девы в этом месяце узнают что-то новое. В их жизни будет много хороший событий и приятных эмоций - в любовных отношениях будут царить гармония и взаимопонимание. Они будут проводить больше времени вместе.

Весы

Рожденные под этим знаком будут очень заняты в марте разными делами. Их личная жизнь претерпит серьезные изменения, в том смысле, что им захочется сменить обстановку. Они могут удачно сменить работу и достигнуть лучших результатов. Отдых и снятие стресса помогут быстрее адаптироваться к новой жизни.

Скорпион

Страстные Скорпионы будут искать защиту и безопасность в это время. Это подтолкнет их в объятия самых близких, и они почувствуют себя лучше. У них будет часто плохое настроение, они будут плакать, поэтому им следует найти хобби, чтобы отвлечься от негативных мыслей.

Стрелец

Уверенность в себе - это преимущество, которым Стрельцы смогут воспользоваться по максимуму. Они будут излучать позитивную энергию. Уроженцы знака встретят много друзей и будут выделяться благодаря отличному чувству юмора.

Козерог

К сожалению, старательных Козерогов ждут разочарования, а их отношения могут разрушиться. Они обидятся на человека, который им нравится. На работе также будет много перемен, где им нужно будет набраться смелости и отложить в сторону мысли о личной жизни.

Водолей

У людей этого знака появятся новые знакомства, но больших достижений не будет. Это хорошее время, чтобы перестроить свои мысли или посвятить себя новому делу, которым они хотели бы заниматься в свободные дни. Они почувствуют себя немного усталыми и подавленными.

Рыбы

Большую часть времени мечтательные Рыбы будут в хорошем настроении. Уверенность в себе поможет им завоевать благосклонность руководства или важного делового партнера. Это может полностью изменить их карьеру. Они почувствуют прилив энергии и вдохновения.

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