Кому пора выйти из зоны комфорта: гороскоп для всех знаков до конца недели

Вторая неделя марта – время решительных и радикальных действий. Звезды советуют выйти из зоны комфорта, чтобы принять изменения с готовностью и положительным настроением, ведь пора наконец осуществить важнейшие желания.

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По словам астрологов, с 7 по 12 марта не следует упускать возможности изменить жизнь к лучшему. Скорпионам придется принять судьбоносное решение относительно работы, а Львов ожидают финансовые доходы.

Овен

Овнам не следует забывать о важности мелочей в повседневной жизни. Долгое время вам не давала покоя одна важная ошибка. Теперь, наконец, вы поймете, почему дела не шли на лад и сможете все исправить.

Телец

Тельцам звезды советуют переоценить ситуацию и свои действия. В личной жизни возможны новые повороты – тихая влюбленность приведет к роковому роману. Вам нужно остановиться, все обдумать и даже сделать несколько шагов назад. В общении с окружающими следует быть мягче.

Близнецы

Вас ждет важная встреча. Если вы давно не были дома, есть шанс вернуться и встретить родных. У вас будет достаточно времени, чтобы наладить свою жизнь.

Рак

Пассивно-агрессивное поведение может работать против вас, поэтому, если вы чем-то не удовлетворены на работе или в личной жизни – следует говорить об этом честно и прямо. Вы можете ощутить профессиональное выгорание. Укажите пределы своих полномочий.

Лев

Сейчас у вас есть возможность пополнить свой банковский счет. Будьте смелы: проверьте свою историю расходов и разумно сформируйте бюджет на следующий месяц. Все в ваших руках.

Дева

Вы только что начали обновляющую эру откровенных, честных, аутентичных связей. Но некоторые отношения стоит пересмотреть. Если вы не можете быть рядом с кем-нибудь честным, искренним и настоящим, эти отношения не будут длиться долго.

Весы

Вам придется открыть ящик Пандоры, который покажет ваши самые глубокие страхи. Будьте смелы и побеждайте собственную неуверенность. Это необходимо, чтобы войти в новую эру вашей жизни.

Скорпион

Пора превратить неуверенность в самообладание. Надо сделать только один важный шаг – для этого понадобится вся ваша смелость. Будущее обещает быть прекрасным, попробуйте преодолеть свои страхи.

Стрелец

Вы стоите в шаге от важного решения и вам не хватает уверенности, чтобы его реализовать. Сделайте скачок – это будет того стоит. Ваша карьера стремительно пойдет вверх.

Козерог

Когда вы последний раз выходили из уюта своей зоны комфорта? В скором времени неожиданное приглашение может соблазнить вас вырваться из своей оболочки. Встречайте увлекательную судьбу, которая ждет вас.

Водолей

Сейчас лучше всего действовать медленно. Вы попытаетесь понять свои цели, задачи и амбиции – и это приведет к тому, что вы просто запутаетесь. Вам в жизни всегда чего-то не хватает, попытайтесь оглянуться и начать искать радость в обыденности.

Рыбы

Откажитесь от всего, что слишком отвлекает внимание. Вы вступаете в новую фазу в эпоху, поэтому старые, шаткие образы жизни следует просто отвергнуть, как неприемлемые. Впереди вас ждет что-то действительно увлекательное.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что март откроет новую увлекательную эру и начнется она, когда Сатурн войдет в знак Рыб и останется в нем до 2026 года. Важен и транзит Плутона, который перейдет в Водолее на следующее двадцатилетие.

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