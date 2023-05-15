Кому пора рискнуть: гороскоп Таро на неделю для всех знаков

Период с 15 по 21 мая принесет много интересных неожиданностей. Некоторые знаки получат уникальную возможность изменить свою жизнь – стоит только выйти из зоны комфорта и рискнуть.

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По словам астрологов, карты Таро всегда помогают пролить свет на скрытые обстоятельства. Картой недели является Пятерка кубков. Она указывает на то, что следует избавиться от прошлых страданий и начать процесс исцеления. Слишком долгое время пребывая в депрессивном состоянии, можно не увидеть яркие перспективы.

Овен – Королева мечей

Настало ваше звездное время. Королева Мечей – невероятно проникновенная карта, которая олицетворяет интеллектуальную зрелость и помогает настроиться на успех. Необходимо будет принять важное решение. Эта карта является напоминанием о том, что следует полагаться на свою логику и просмотреть все факты, прежде чем продолжить движение в правильном направлении. У вас есть большой опыт, который очень пригодится.

Телец – Восьмерка кубков

На этой неделе вы захотите абстрагироваться от неутешительной ситуации. Проблемы будут в отношениях и на работе. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на страданиях, примите реальность такой, какая она есть. Выход из зоны комфорта может быть травматичным, но постоянное сидение на одном месте нанесет вам больше вреда в долгосрочной перспективе.

Близнецы - Правосудие

Вы находитесь в одном шаге от принятия решения, которое повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Вы уже долго стоите на этой развилке, не зная, каким путем пойти. Правосудие означает, что лучший выбор приходит благодаря идеальному сочетанию разума и интуиции. Это судьбоносная неделя, чтобы сделать окончательный выбор.

Рак – Король жезлов

Король Жезлов признает, что у вас есть сила и мужество принять новую реальность и сделать важный шаг. Сейчас настало время твердо отстаивать свою правду и ценности. Ключ к успеху состоит в том, чтобы четко понять, в каком направлении вы хотите двигаться, и поставить реалистичные цели.

Лев – Шестерка мечей

Вы наконец-то отпустите что-то (или кого-то), что слишком долго не давало вам покоя. Это может быть очень трудным решением, но иногда просто нет другого выбора, кроме как пойти по своему пути. Вы слишком держались за эти травматические отношения, которые причинили вам очень много боли.

Дева – Смерть

Не бойтесь: карту Смерти никогда не стоит воспринимать буквально. Она, естественно, не означает физической смерти. Скорее, это трансформация себя и отказ от вещей, которые вам больше не служат. Завершение определенного этапа жизни может проложить путь к чему-то гораздо более успешному.

Весы – Королева Кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливость. На этой неделе кто-то будет нуждаться в вашей поддержке. Возможно, друг поделится с вами своими проблемами в отношениях или коллега обратится за поддержкой и помощью. Когда это произойдет, звезды советуют оставаться эмоционально отстраненным от проблемы.

Скорпион – Шестерка пентаклей

Шестерка пентаклей – это карта щедрости, милосердия, дарования и получения. В буквальном смысле она может указывать на то, что вы можете предоставить кому-то ссуду или иную финансовую поддержку. Однако она также символизирует щедрость духа, открытость к переменам, глубинные трансформации сознания.

Стрелец – Король кубков

Король кубков указывает на проницательную и эмоционально уравновешенную личность. Эта карта напоминает о том, что вам следует использовать свою эмоциональную зрелость в личных отношениях и на работе. Инфантильность и бегство от проблем – это не о вас.

Козерог – Семерка пентаклей

Не спешите и не отчаивайтесь, если вы не получите то, чего хотите. Не все цели можно достичь сразу. Возможно, вы работали над проектом, который до сих пор не принес прибыли. Понятно, что это стало для вас источником разочарования. Напомните себе, что это была непростая задача, и гордитесь усилиями, которые вы уже приложили. Возможно, ваш упорный труд и терпение еще не окупились, но вскоре вы получите вознаграждение.

Водолей – Четверка жезлов

Пора праздновать! Четверка жезлов указывает, что вы прилагаете большие усилия для достижения своих целей. На этой неделе было бы полезно сделать паузу и просто оценить все, чего вы уже достигли. Звезды рекомендуют отдохнуть с друзьями или семьей. Можно даже устроить шумную вечеринку.

Рыбы – Сила

Карта "Сила" указывает на то, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для преодоления сложной ситуации. Вы испытывали гнев, уныние, страх или стыд, но на этой неделе негативные эмоции пойдут на убыль. Вы готовы принять новую реальность и действовать в соответствии с обстоятельствами.

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