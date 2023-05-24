Кому откроются новые возможности: гороскоп Таро до конца недели

Неделя в самом разгаре и самое время поинтересоваться, как удачно ее завершить. Хороший способ – свериться с картами Таро, которые дадут краткую рекомендацию.

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Гороскоп Таро до конца недели для всех знаков зодиака поможет в этом. Узнайте, что говорит ваша карта.

Овен – Луна

Ваша интуиция покажет новую грань реальности, которая действительно является движущей силой вашей жизни. Луна – это приглашение разгадать тайну, сломать код и докопаться до сути вещей. Проявляйте любознательность и настойчивость, анализируйте. Задавайте много вопросов, изучайте ответы и выходите за пределы очевидного. Вы заслуживаете знать то, что вам нужно.

Телец – Суд

Вы долго работали над новой версией себя, пора углубиться в свое новое "я" с обновленными взглядами, мировоззрением, отношением и поведением. Вы стали ближе к настоящей, уникальной личности, которой вам суждено быть. Больше никаких компромиссов. Вы – это вы. Раскройте себя полностью.

Близнецы – Шестерка пентаклей

Вы всегда помнили о правиле "что посеешь, то и пожнешь". И именно сейчас пора позаботиться о своей карме. Отдавайте, поддерживайте, помогайте, проявляйте доброту – это все очень подходит вашему характеру. У вас большое сердце, и вы достаточно умны, чтобы замечать, что нужно другим. Дарите людям свет.

Рак – Пятерка Кубков

Порой, оказавшись на пороге чего-то нового, вы склонны чувствовать грусть. За старыми временами, за людьми, которые больше не рядом, за знакомыми ситуациями, которые не вернуть. Дайте себе время почувствовать эту печаль. А потом приступайте к делу. Будущее ждет. И хорошее будущее. Смотрите вперед, а не назад.

Лев – Король жезлов

Сейчас самое время вам быть львом. Реветь и рычать, искать добычу и бросаться на нее. Проявляйте амбиции, отбросьте скромность, боритесь за то, что должно быть вашим. Ваша гордая натура должна быть заметна. Возьмите инициативу на себя. Но не забывайте ставить свои потребности во главу угла и оберегать свои границы.

Дева – Тройка жезлов

Не разрешайте никому навешивать на вас лишние обязательства и не перегружайте свой график. Новая возможность вот-вот постучится в дверь – вы должны быть достаточно свободны, чтобы впустить ее. Это будет нечто решающее и ключевое. Поэтому забудьте о чужих проблемах, занимайтесь своей жизнью и будьте начеку.

Весы – Шестерка мечей

Вы чувствуете прилив уверенности и любви к себе. Воспользуйтесь ими, чтобы сказать твердое "нет" потому, что вам больше не нужно. Вы готовы перевернуть страницу и двигаться дальше. Все, что больше не приносит вам пользы или позитива, оставляйте позади. Время для жизни вашей мечты пришло.

Скорпион – Король кубков

Позвольте себе продемонстрировать свою уязвимость. Это поможет вам построить настоящие глубокие и здоровые отношения. Вы не можете лидировать и контролировать все время. Отдайте инициативу близкому человеку, доверьтесь ему. Это поможет вам вырасти эмоционально.

Стрелец – Восьмерка жезлов

Эти дни для вас – идеальная возможность для общения. Протягивайте руку другим людям, задавайте вопросы, ищите помощи или совета. Вы получите ответы. И будете удивлены тем, сколько людей будут рады помочь вам. Используйте харизму и теплоту, чтобы строить мосты и развивать связи.

Козерог – Башня

Если все валится из рук, пусть валится – отпустите его. Все, что больше не ваше, сейчас уходит из вашей жизни, и не стоит его задерживать. Вселенная делает вам одолжение, проводя чистку, хотя выглядеть она может несколько шокирующее. Судьба на вашей стороне. Просто поверьте в это и доверьтесь ей.

Водолей – Двойка жезлов

Если у вас нет четкого плана, вы склонны слишком много думать и пускать дела на самотек, ждать, когда придет тот день, когда вы будете готовы на 100%. Но сейчас это не вариант. Вам нужно расставить приоритеты и устранить беспорядок в жизни. Определите, что важно, и двигайтесь к этому. Даже если с первого раза не получается.

Рыбы – Иерофант

Вы хотите быть причастны к группе единомышленников, которые помогают друг другу и совместно работают над чем-то большим. Так чего вы ждете? Идите и ищите таких людей. Клубы по интересам, онлайн-площадки, разные тематические события – вот где вы найдете свою стаю. Станьте частью чего-то невероятного.

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