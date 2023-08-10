Кому нужно быть смелее: гороскоп для всех знаков на 11 августа
11 августа – благоприятный день для новых начинаний. Некоторым знакам следует рискнуть и выйти из зоны комфорта – смелость приведет к успеху.
По словам астрологов, небесные транзиты принесут много возможностей для развития и личного роста. Это благоприятный период для определения долгосрочных целей и перспектив.
Овен
Астрологи предостерегают от опрометчивости. Следует быть более внимательными, чтобы не упустить возможностей.
Телец
Весьма благоприятный день для создания уюта и позитивной атмосферы. Проведите время с семьей и отдохните от ежедневной суеты.
Близнецы
Если вы сомневаетесь в том, нужно ли вам делать важный шаг в жизни, астрологи предлагают хорошо подумать. Отказавшись от этой возможности, следующую придется ждать очень долго.
Рак
Не замыкайтесь в себе и не живите в панцире. Не скрывайте чувства. Поговорите о важном с близким человеком – вы получите поддержку и совет.
Лев
Звезды советуют остановиться, отдохнуть и оглядеться по сторонам. Не стоит постоянно усложнять себе жизнь излишними волнениями. Возьмите выходной на работе и проведите его наедине с собой или в компании близких. Вы слишком сильно пытаетесь все контролировать.
Дева
Будьте открыты ко всему новому – идеям, людям, предложениям, возможностям. Изменения принесут огромную пользу и откроют двери новым высотам.
Весы
Вы устали и "выгорели" на работе. Вам следует уделить внимание себе и провести время наедине со своими мыслями. Вам жизненно необходима гармония, поэтому попробуйте найти баланс.
Скорпион
Звезды советуют научиться экономить. Сейчас не время для импульсивных покупок. Нужно разобраться в финансах и правильно сформировать бюджет в месяц.
Стрелец
Поговорите о своих переживаниях с близким человеком. Вам очень не хватает поддержки. Наедине вы чувствуете себя истощенными и брошенными.
Козерог
День пройдет прекрасно. Звезды не прочат ни конфликтов, ни проблем, ни недоразумений. Плывите по течению и наслаждайтесь моментом.
Водолей
Нужно хорошо подумать перед принятием важного решения и учесть все возможные риски. Сейчас не время для импульсивных мыслей и поступков.
Рыбы
Пора открыться миру. У вас много ярких идей – поделитесь ими, например, с руководством на работе, или попробуйте воплощать мечты своими силами. Но не молчите и не замыкайтесь в себе.
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