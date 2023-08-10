Кому нужно быть смелее: гороскоп для всех знаков на 11 августа

11 августа – благоприятный день для новых начинаний. Некоторым знакам следует рискнуть и выйти из зоны комфорта – смелость приведет к успеху.

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По словам астрологов, небесные транзиты принесут много возможностей для развития и личного роста. Это благоприятный период для определения долгосрочных целей и перспектив.

Овен

Астрологи предостерегают от опрометчивости. Следует быть более внимательными, чтобы не упустить возможностей.

Телец

Весьма благоприятный день для создания уюта и позитивной атмосферы. Проведите время с семьей и отдохните от ежедневной суеты.

Близнецы

Если вы сомневаетесь в том, нужно ли вам делать важный шаг в жизни, астрологи предлагают хорошо подумать. Отказавшись от этой возможности, следующую придется ждать очень долго.

Рак

Не замыкайтесь в себе и не живите в панцире. Не скрывайте чувства. Поговорите о важном с близким человеком – вы получите поддержку и совет.

Лев

Звезды советуют остановиться, отдохнуть и оглядеться по сторонам. Не стоит постоянно усложнять себе жизнь излишними волнениями. Возьмите выходной на работе и проведите его наедине с собой или в компании близких. Вы слишком сильно пытаетесь все контролировать.

Дева

Будьте открыты ко всему новому – идеям, людям, предложениям, возможностям. Изменения принесут огромную пользу и откроют двери новым высотам.

Весы

Вы устали и "выгорели" на работе. Вам следует уделить внимание себе и провести время наедине со своими мыслями. Вам жизненно необходима гармония, поэтому попробуйте найти баланс.

Скорпион

Звезды советуют научиться экономить. Сейчас не время для импульсивных покупок. Нужно разобраться в финансах и правильно сформировать бюджет в месяц.

Стрелец

Поговорите о своих переживаниях с близким человеком. Вам очень не хватает поддержки. Наедине вы чувствуете себя истощенными и брошенными.

Козерог

День пройдет прекрасно. Звезды не прочат ни конфликтов, ни проблем, ни недоразумений. Плывите по течению и наслаждайтесь моментом.

Водолей

Нужно хорошо подумать перед принятием важного решения и учесть все возможные риски. Сейчас не время для импульсивных мыслей и поступков.

Рыбы

Пора открыться миру. У вас много ярких идей – поделитесь ими, например, с руководством на работе, или попробуйте воплощать мечты своими силами. Но не молчите и не замыкайтесь в себе.

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