Кому китайский Новый год принесет богатство и удачу: гороскоп для всех знаков

Уже в воскресенье, 22 января, наступит Новый год по китайскому календарю. Это будет Год черного (водяного) Кролика. Знатоки астрологии утверждают, что он должен быть удачным для большинства знаков китайского зодиака, ведь Кролик – символ уюта и тепла. Однако некоторым знакам повезет больше всего.

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Специалисты по китайской астрологии составили гороскоп на 2023 год для всех знаков.

Крыса

Для родившихся под знаком Крыса год пройдет под счастливой звездой. Ожидайте процветания и удачи в этом году. И хотя вам все будет даваться легко, помните, что определенные усилия все же нужно приложить, чтобы получить результат. Но очень щедрые плоды ваших трудов вас точно порадуют.

Бык

Год будет удачным для продвижения по карьерной лестнице у Быков. Продемонстрируйте начальству и коллегам, что на вас можно положиться, и вознаграждение не заставит себя ждать. Однако постарайтесь воздержаться от разрушительных эмоций, таких как обида или ненужное упрямство – они могут помешать вашему успеху.

Тигр

У Тигров наступает год кармических расчетов. Если вы до этого старались всегда поступать достойно и быть справедливыми, Год Кролика принесет вам удачу и различные достижения. Если же нет, остерегайтесь – в ближайшие месяцы вас может ожидать неприятная расплата в виде травм, потерь и даже ограбления.

Кролик

Ваш год принесет угрозы в сфере здоровья. Если вы почувствуете себя уставшими, истощенными и подавленными – это знак, настала пора сделать паузу в делах и посвятить максимум внимания себе. Также следите за своим поведением – плохие поступки могут отпугнуть удачу, которую несет вам год вашего покровителя. Кролик может быть очень придирчивым к своим подопечным.

Дракон

Запаситесь терпением – эмоционально и энергетически для вас год будет не самым лучшим. Вам нужно будет позаботиться о своем внутреннем состоянии, чтобы отрицательные чувства не накрыли вас с головой. Впрочем, если вы четко поставите перед собой цель и будете старательно избегать конфликтов, серьезные проблемы вас обойдут.

Змея

Кролик не будет легкой добычей для Змей. Его год предвещает конфликты, ссоры и недоразумения. Приготовьтесь к периодам душевной боли. Но ни в коем случае не опускайте руки. Все испытания должны стать для вас ценным уроком, который многому научит вас.

Лошадь

Родившимся в год Лошади гороскоп советует проявить трудолюбие и настойчивость. В Год Кролика чем больше усилий вы приложите, тем больше будет вознаграждение. Особенно повезет вам в работе и бизнесе. Сейчас самое время для поиска дополнительного заработка и вложения денег.

Овца

Для вас наступает год удачи и везения – вы достигнете своей точки роста. Что-либо новое, за что вы возьметесь, обещает вам одновременно и удовольствие, и выгоду. К примеру, обучение чему-то неизвестному с большой долей вероятности обернется для вас прекрасной новой карьерой.

Обезьяна

Если вам было тяжело в предыдущие годы, на этот раз вы сможете наконец выдохнуть с облегчением и насладиться жизнью. Кролик несет вам удачу в делах и отношениях. Но не забывайте следить за своим здоровьем и репутацией. В этом году именно они будут вашим слабым местом.

Петух

От грандиозных планов на Год Кролика вам лучше отказаться – это не самый удачный период в вашей жизни. Лучше посвятите его себе. Например, смените место жительства на более приятное или совершите путешествие. Кроме того, что вы получите немало новых впечатлений, вы еще и введете в заблуждение неприятности, которые могут вас преследовать в этом году.

Собака

В Год Кролика сосредоточьтесь на себе. Поскольку для вас существует достаточно большой риск проблем со здоровьем, которые могут даже поставить под угрозу ваше финансовое благополучие. Не игнорируйте сигналы своего организма и всегда вовремя обращайтесь к врачам.

Свинья

Родившимся под знаком Свиньи в этом году будет везти практически во всем. Хотя Кролик и принесет вам определенные неприятности, все же они будут не слишком большими и принесут скорее опыт, чем ущерб и разрушения. Но не пренебрегайте своим здоровьем, оно может оказаться под угрозой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трех знаках китайского зодиака, которым повезет в 2023 году больше всего.

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