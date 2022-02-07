Кому год Черного Тигра принесет счастье, а кому разрыв отношений: астрологи раскрыли секрет

Пандемия коронавируса продолжает влиять на нашу жизнь, а экономические условия оставляют желать лучшего. Тем не менее, в 2022 году каждый получит шанс изменить жизнь.

Астрологи издания SCMP составили китайский гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год. Узнайте, кому год Черного Тигра принесет счастье, а кому разрыв отношений.

Тигр - 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938

Тигры могут столкнуться с тяжелыми временами. Однако у них будут возможности проявиться на работе и получить хорошие результаты. К сожалению, в этом году им не повезет в отношениях, зато они смогут урегулировать конфликты и недопонимания с членами семьи.

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Кролик - 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

Кроликов ожидает довольно удачный год. Они могут получить поддержку от начальства и повышение должности. В этом году в любви они найдут своего человека.

Дракон - 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940

Тех, кто родился в год Дракона, ждут трудные 12 месяцев. Они должны внимательно относиться к социальным отношениям и здоровью. Их ожидает возможность воссоединиться с бывшими друзьями или коллегами.

Змея - 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941

Уроженцы этого знака столкнутся с нехваткой удачи, но поддержка близких даст им сил пройти через все испытания. У них также будет возможность связаться со своим бывшим, но те, у кого уже есть новые отношения, должны быть осторожны с этим.

Лошадь - 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942

Лошади могут рассчитывать на довольно хороший год. Их ожидают благоприятные возможности для продвижения по службе. Им следует больше сосредоточиться на своем бизнесе и планах на будущее.

Коза - 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943

Настойчивость поможет представителям этого знака достигнуть карьерного роста. Они также увидят возможности для построения хороших межличностных отношений и посещения множества общественных мероприятий. Это хорошее время, чтобы создать семью или переехать в новую собственность.

Обезьяна - 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944

В 2022 году Обезьяны должны ожидать много перемен. У них будут шансы расширить бизнес и увеличить свое состояние. Им в этом году не повезет в отношениях. Одинокие Обезьяны могут встречать новые свидания, но долго они не продержатся. Отношения закончатся разрывом.

Петух - 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945

Людей этого знака ждет благоприятный год У них будет возможность получить повышение на работе. Одиноким Петухам может быть трудно найти подходящего партнера, потому что они сильно цепляются к деталям.

Собака - 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946

Таланты Собак будут проявлены на работе, особенно в творческой сфере. На них негативно могут повлиять болезни или проблемы в семье, и им следует обратиться за помощью к друзьям. Это не лучший год для Собак, чтобы начать бизнес.

Свинья - 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947

Трудолюбивых Свиней ждет повышение зарплаты и продвижение по службе в 2022 году. У них будет много ссор со своими возлюбленными. Им необходимо быть сдержанными и научиться справляться с негативными эмоциями, иначе отношения могут закончиться.

Крыса - 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

Этот год будет не очень плохим для Крыс. Они будут обучаться новому и развиваться. Им следует остерегаться любых экстремальных занятий, чтобы избежать получения травм, и следить за здоровьем своей семьи. В отношениях будут незначительные недопонимания.

Бык - 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937

Удачливый год для Быков может преподнести изменения не только в карьере, но и любви. Им следует остерегаться препятствий, особенно если они решат сменить работу. Они встретятся со своими наставниками и получат от них помощь.

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