Кому досталась самая счастливая карта: гороскоп Таро на неделю

Полная Луна во Льве закончилась и, по словам астрологов, неделя с 6 по 13 февраля пройдет под знаком умеренности. Следует освободиться от всего отрицательного, что не давало вам двигаться вперед.

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Некоторым знакам звезды предвещают неделю, полную вдохновения и приключений. Овнам выпала самая счастливая карта Таро, а Козерогам советуют отпустить проблемы и плыть по течению.

Овен

Карта Таро: Солнце

Солнце – самая теплая и счастливая карта Таро. Впереди вас ждет супер неделя. Будьте уверены, смелы, энергичны и полны жизненных сил. Планируйте поездку, ставьте большие цели, пригласите человека, который вам нравится, на свидание. Это ваша неделя. Вы можете добиться большего, чем думаете.

Телец

Карта Таро: Двойка мечей

Полная Луна на прошлой неделе заставила вас задуматься над важным решением, которое вы не хотели бы принимать. Вы бы хотели, чтобы проблемы просто исчезли. Но трудности нужно преодолевать. Тщательно оцените ситуацию, чтобы выбрать оптимальный вариант развития событий. Сделайте вывод и выбор к следующему воскресенью. Вы почувствуете облегчение.

Близнецы

Карта Таро: Туз жезлов

Начните новое хобби, занятия, дружбу, тренировки или творческий проект. Будьте по-детски искренни (в хорошем смысле) и ищите способы развлечь себя полезным, здоровым и счастливым способом. Туз Жезлов намекает, что впереди перемены, и вам нужно быть начеку.

Рак

Карта Таро: Восьмерка кубков

Ракам нужно научиться отпускать. Вы склонны слишком долго и слишком крепко держаться отношений, которые никогда не сделают вас счастливыми. Восьмерка кубков – карта пробуждения. Она расширяет возможности. Не нужно лгать, скрывать, оправдывать или идти на компромисс. Просто отпустите то, что причиняет боль.

Лев

Карта Таро: Четверка кубков

Тоска – самая ужасная перспектива для Львов. Представителям этого знака нужно развитие. Перестаньте воспринимать вещи как должное и жить в ожидании. Будьте скромными, цените мелочи и пробуйте что-нибудь новое.

Дева

Карта Таро: Луна

Девы – врожденные детективы. Вы проницательны, любознательны, настойчивы и аналитичны. Вы можете сломать любой код. На этой неделе Луна откроет вам тайну, которая поглотит все ваше внимание. Будьте решительны. Задайте вопрос, проверьте ответы. Докопайся до сути.

Весы

Карта Таро: Пятерка мечей

Эта карта Таро сигнализирует о конфликте. Однако все происходит к лучшему. Краткий, острый аргумент может быть лучшим в долгосрочной перспективе. Подумайте над сказанным. Примите участие в дискуссии. И двигайтесь дальше, чувствуя себя легче и счастливее.

Скорпион

Карта Таро: Король мечей

Лидерство – это естественное состояние для вас, потому что вы сильны и независимы. На этой неделе вам нужно помнить об этом, когда вы ощущаете оттенок синдрома самозванца или кто-то подвергает сомнению вашу позицию или решение. Будьте рациональными, спокойными, собранными и уверенными. Король мечей намекает, что вам придется столкнуться с испытанием, но если вы справитесь с ним хорошо, вы завоюете доверие и восхищение всех.

Стрелец

Карта Таро: Королева пентаклей

Принимайте положительные решения. Исправьте ошибки. Простите и забудьте. Берегите свое здоровье, достаток и дом. Будь тем, кого другие могут уважать и восхищаться. Будь лучшей версией себя. Эта неделя должна быть посвящена сильной атмосфере и изменениям.

Козерог

Карта Таро: Паж жезлов

Отпустите проблемы и плывите по течению этой недели. Будьте спонтанны. Просмотрите свое расписание и скажите "да" приглашениям и возможностям. Жизнь ненавидит вакуум. Пространство заполнится неожиданным.

Водолей

Карта Таро: Умеренность

Возвращайся к середине, ищите умеренности. Почувствуйте приземленность. Восстановите баланс и настройте себя. Что-то вышло из строя, и вы довели это до крайности. Это могут быть работа, здоровье, привычки, поведение, отношения, идеалы, перфекционизм. Заметьте признаки выгорания, раздражения или тревоги. А потом просто позвольте успокоиться, расслабиться и стать на землю. На этой неделе умеренность является ключевой.

Рыбы

Карта Таро: Рыцарь мечей

Будьте мужественными, настойчивыми и жесткими. Не отступайте, не уходите на компромисс и не избегайте тяжелых разговоров. Не разрешайте людям обсуждать вас. Отстаивайте себя, свои права, потребности и требования. Вы заслуживаете быть услышанным.

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