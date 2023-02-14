Кому День Валентина принесет чувственные признания и интим: гороскоп на 14 февраля

Празднованием Дня Валентина в этом году управляют две наиболее положительные планеты – Венера и Юпитер. С астрологической точки зрения нынешний праздник является идеальным днем, чтобы открыть свое сердце и поделиться чувствами.

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Астрологи рассказали, что День влюбленных принесет каждому из знаков зодиака в астрологическом плане. Будьте готовы к приключениям.

Овен

Вы чувствуете себя раскованно и готовы к ярким впечатлениям. Если вы хотите познакомиться с кем-то новым, звезды советуют вам посетить концерт или любое другое светское мероприятие. Если вы уже в паре, лучше оставайтесь дома, потому что атмосфера между вами и вашей половинкой может быть слишком горячей для посторонних глаз. Позвольте вашему огню по-настоящему разгореться. Это укрепит ваши отношения.

Телец

Для вас Валентинов день будет едва ли не самым удачным. Если вы одиноки и готовы общаться, вы можете познакомиться с кем-то во время групповой прогулки или мероприятия. Если в паре – звезды советуют вам организовать необычное свидание в духе классического голливудского романа. Сходите в художественную галерею или на изысканный концерт. Одевайтесь при этом соответственно.

Близнецы

Независимо от того, одиноки вы или нет, звезды советуют вам нынешний вечер провести вне дома. Для свидания в День влюбленных идеально подойдет все, что связано с танцами. Посещение мастер-класса, поход в клуб или даже танцевальная вечеринка на двоих дома – выбирайте свой вариант. Если вы без пары, ждите знаков внимания от кого-нибудь знакомого, возможно, от коллеги.

Рак

В этот день Валентина вашим девизом будет "кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает". Ваша рабочая и личная жизнь полны активности, а это значит, что сейчас не пора праздновать дома. Если вы встречаетесь с кем-то, сейчас лучшее время дать друг другу долгосрочные обещания и превратить легкий роман в крепкие отношения.

Лев

Звезды призывают вас к риску. И Венера, и Юпитер сейчас благословляют ваши отношения и побуждают довериться силе любви. Если вы ищете новых знакомств, попробуйте пойти в новое для себя место, где встретите человека, никак не связанного с вашей привычной жизнью. Находящихся в паре Львов ситуация на небосводе может подтолкнуть сделать важный шаг в отношениях, который может открыть новую страницу вашей общей истории.

Дева

Для вас идеальным празднованием Дня Валентина станет домашняя вечеринка на двоих. Организуйте праздничный ужин в уюте вашего дома и насладитесь с партнером изысканными блюдами. Если вы одиноки, атмосфера идеально подходит для того, чтобы собрать несколько друзей на вечер кино. В конце концов День святого Валентина – это не только праздник любви, но и праздник дружбы.

Весы

Ваш гороскоп на День Валентина говорит – вам не стоит держать чувства в себе. Расскажите о них, и это приведет к близости, обещаниям и некоторым очень горячим моментам. Если вы одиноки, ожидайте, что друг или коллега может раскрыть вам свою любовь.

Скорпион

Звезды предвещают вам очень страстный день Валентина. Между вами и вашим партнером сегодня будет такое напряжение, что разрядить его удастся только в одном месте – в спальне. Если вы одиноки, воспользуйтесь тем, что ваша сексуальная привлекательность находится на самом пике. Выходите из дома и не стесняйтесь брать телефонные номера и раздавать свой.

Стрелец

Если не хотите выходить сегодня из дома, не выходите. Планета удовольствия Венера украшает ваш домашний сектор, вдохновляя вас устроить ужин при свечах для любимого человека. Если у вас нет пары, пригласите друзей на вечер музыки. Пережить вместе приятные моменты будет не менее замечательно для вас, чем сходить на хорошее свидание.

Козерог

Вы склонны проявлять серьезность, но Венера призывает вас к легкости. Поэтому не сомневайтесь, откройте свое сердце любимому человеку. Сделайте это с помощью песни или любовного письма. Одиноким Козерогам стоит обновить свой профиль в приложении для знакомств или создать новый – вам должно повезти.

Водолей

Звезды предвещают вам превращение дружбы в нечто большее. Дайте шанс кому-то близкому приблизиться к вам еще больше. Если вы уже с кем-то встречаетесь, сейчас хорошее время, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень. Не сомневайтесь!

Рыбы

Вам невероятно повезло в этот день святого Валентина, Рыбы. Встреча Венеры и Нептуна, предвещающая совершенно незабываемый роман, происходит именно в вашем знаке. Если вы одиноки, выходите из дома – все внимание будет приковано к вам. Если у вас есть партнер, угостите любимого человека ужином и позаботьтесь о романтической обстановке – только вкусными блюдами ваше свидание не ограничится.

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