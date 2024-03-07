Кому будет везти на каждом шагу: гороскоп на 7 марта

День 7 марта обещает быть радостным и полным сюрпризов. Сегодня стоит устраивать вечеринки, покупать красивую одежду, ходить на свидания, делать брачные предложения. Юпитер в Тельце приносит исполнение сердечных желаний.

Астрологи обещают, что для пяти знаков этот день будет особенно удачным. Продолжайте читать, чтобы узнать, попал ли в этот список ваш.

Овен

Энергия дня оказывает на вас сильное влияние. Вам настоятельно рекомендуется прямо сейчас браться за воплощение своих идей. Не позволяйте скептикам портить ваши планы, когда Вселенная целиком на вашей стороне. Если вы чувствуете необходимость, приготовьте для себя что-нибудь особенно любимое в этот вечер. К примеру, сладкий десерт. Делайте всё исключительно для удовольствия своей души. Прекрасно, если это порадует еще и ваших близких.

Рыбы

Отдохните, расслабьтесь и позвольте себе насладиться простыми удовольствиями. В ближайшее время вам придется отправиться в большое путешествие, поэтому дополнительный заряд энергии будет очень кстати сейчас. Просто наслаждайтесь красотой мира. Если вы чувствуете необходимость, дайте волю своему внутреннему художнику. Вид искусства выбирайте в соответствии со своими желаниями и талантами. Позвольте сердцу вести вас.

Близнецы

Люди хотят избегать ответственности за ошибки, которые они совершили в отношении вас – этот день им этого не позволит. Сегодня будет исправлено то, что раньше кто-то сделал неправильно. Также берите на себя ответственность и исправляйте собственные ошибки. А еще не забывайте уделять время весельям и развлечениям. Жизнь не должна быть хмурой только потому, что за кулисами происходят важные вещи. Итак, живите по полной.

Водолей

Идеи сегодня будут воплощаться в жизнь, словно по волшебству. Готовы ли вы позволить своей жизни превратиться в нечто экстраординарное? Если вы чувствуете неуверенность или страх, не беспокойтесь. Вы умеете принимать свою альтернативную сторону и бросать вызов пустым условностям. Положитесь на Вселенную и у вас все получится. Вам также рекомендуется вечер провести весело – с друзьями вне дома. Делайте то, что кажется правильным.

Рак

Энергия вашего дня связана с празднованием жизни, ее бурным течением. Даже если для всех это не так, для вас дела обстоят именно таким образом. Так что откройтесь и получите свои космические благословения. Вы заслужили их полностью. Если вы умеете создавать материальные объекты, как красивая одежда, картины, посуда, открытки и т.д. – сегодня начните новый проект. Даже просто продумайте его детали. То, что получится в результате, будет чистым выражением любви.

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