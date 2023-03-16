Кого ждут взлеты и падения: гороскоп на конец недели

Астрологическая обстановка к концу недели похожа на американские горки. Марс в Близнецах и Нептун в Рыбах обеспечат всем знакам резкие перепады настроения и склонность к поспешным решениям, которые могут быть опасными.

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Что именно ждет ваше знак зодиака, узнайте из гороскопа. Напряженные выходные или неожиданная поддержка? Взлет или падение?

Овен

Остерегайтесь скорости своей реакции – это может принести вам больше проблем, чем обычно. Работайте над контролем своих действий и поиском золотой середины. Бросание в крайности не принесет пользы ни вам, ни людям, которых вы любите. Играйте по правилам, чтобы избежать неприятностей.

Телец

Ключи от вашего счастья прямо сейчас в ваших руках. Все ваше окружение стремится сделать вам что-нибудь приятное или полезное. Не стесняйтесь говорить о своих потребностях. Если в отношениях у вас наметился кризис, на выходных вы сможете его разрешить. Не бойтесь искр, которые будут лететь в вашу сторону, просто замрите и переждите этот период.

Близнецы

Даже при своей проницательности на этой неделе вы находитесь как в тумане. Хаос в жизни сбивает вас с толку, как вы ни пытаетесь взять его под контроль. Позвольте себе передохнуть и восстановить силы. В скором времени они понадобятся, чтобы завершить начатое.

Рак

Всю первую половину недели вы защищали свой эмоциональный покой. Ближе к выходным ситуация должна прийти в норму. Спрячьте ваши когти, обижающие вас получат по заслугам от кармы. Наслаждайтесь спокойствием и не бойтесь выходить к людям.

Лев

На этой неделе вы находитесь прямо в центре драмы. Попытки разобраться со своими проблемами – это важное и нужное занятие, но даже вам, вероятно, нужно немного отдохнуть. Помните, что только своевременная забота о себе позволит вам позаботиться о других.

Дева

Вам очень непросто сохранять спокойствие в эти дни. Но, поверьте, это очень нужно. Среди вашего окружения окажется человек, который будет испытывать ваше терпение. Не поддавайтесь ни на какие провокации. Сосредоточьтесь на том, чтобы следить за своим режимом дня, сном и питанием это будет полезнее для вас.

Весы

Любовь может причинить вам боль, но не переживайте – вы будете сильнее этой боли. Сосредоточьтесь на том хорошем, что есть в вашей жизни, и блокируйте все плохое. Но прислушайтесь к людям, чье мнение для вас важно – они будут говорить вам правильные вещи.

Скорпион

Вас сбивают с толку двузначные сигналы, которые вы получаете отовсюду. Вы не можете решить, что вам делать или не делать. Сосредоточьтесь на том, чтобы собрать как можно больше информации и сделать логические выводы. К концу недели все должно проясниться.

Стрелец

Ваша жизнь неожиданно резко замедлилась – что-то перестало срабатывать, а некоторые планы или проекты развалились. Не огорчайтесь, сосредоточьтесь на новой стратегии. Вы сами не подозреваете, какой козырь имеете в рукаве. Не забывайте делать паузы, чтобы оценить ситуацию в целом и спланировать следующий шаг.

Козерог

Помехи редко кажутся вам непреодолимыми, поэтому не опускайте руки, если вам вдруг станет сложно. Ищите поддержки в любви и близких отношениях. На этой неделе именно они должны быть вашим приоритетом. Если хаос будет накрывать вас с головой, возьмите короткий отпуск и переждите шторм.

Водолей

На этой неделе вы оказались в крайне запутанной ситуации. Скорее всего, вы завели себя в эту ловушку своими действиями и решениями. На выходных сделайте паузу и подумайте, как навести порядок в этом хаосе. Ориентируйтесь только на собственные мысли и желания.

Рыбы

Как бы вам ни хотелось отдохнуть от круговорота событий вокруг вас, без вашего участия узел не распутается. Выходные придется потратить именно на упорядочивание дел. Беритесь за него со всей самоотдачей, на которую способны, но не забывайте делать паузы.

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