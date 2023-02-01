Кого ждут проблемы в отношениях, а кому светит прорыв: гороскоп до конца недели

С астрологической точки зрения текущая неделя должна быть достаточно спокойной. Но интенсивность событий может возрасти ближе к выходным, когда Луна достигнет полнолуния. Звезды советуют воспользоваться этой возможностью, чтобы найти для себя точки роста. Не бойтесь искать помощи и старайтесь контролировать конфликтные ситуации – это общий совет.

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Что приготовила нынешняя неделя каждому знаку зодиака отдельно, рассказали астрологи, составившие подробный прогноз на ближайшие дни. Узнайте, что звезды предвещают именно вам

Овен

Если вы находитесь в отношениях, до конца недели для вас существует риск ссоры с партнером. Чтобы не испортить важные для вас отношения, напомните себе – для роста и развития, вы должны быть готовы посмотреть на вещи с новой стороны. Между тем, у одиноких представителей знака может возникнуть желание вернуться к свиданиям, чтобы повысить уровень уверенности в себе. Что ж, рискните, можете даже отправиться на свидание вслепую. Но в таком случае помните о своих границах и безопасности.

Телец

Вы сейчас полны вдохновения к работе. Но если на этой неделе ваши карьерные идеи столкнутся с непониманием близких, не обижайтесь. Лучше напомните себе, что они заботятся о ваших интересах. Не бойтесь ответить вежливым отказом на приглашение, которое не хотите принимать. Особенно если речь идет о выходных. Зато идите по зову сердца, если оно подскажет вам улучшить благоустройство вашего дома. Но постарайтесь не забрасывать проект, не завершив его.

Близнецы

На этой неделе ваши интуиция и логика будут противоречить друг другу. Попытайтесь найти способ примирить собственные ощущения с фактами. Так вы лучше адаптируетесь к выполнению своих задач. Одиноким Близнецам, которые ищут себе пару, в эти выходные следует сосредоточиться на том, чтобы углубить связь с кем-то, кто близок вам по духу и интеллекту, а не пытаться максимально расширить круг знакомств.

Рак

Ваши деловые планы и контакты под угрозой – будьте осторожны при их обсуждении. Даже с друзьями. Особенно, если вам надлежит принять важное финансовое решение. Тем временем ваша карьера готова сделать скачок вперед, которого вы ждали уже давно. Вы можете увлечься открывающимися перспективами. Но будьте готовы к сопротивлению со стороны своих близких. Напомните себе, что даже если вы не сможете сразу найти общий язык, вы все равно способны уважать мнения друг друга.

Лев

Ваши близкие озабочены тем, что вы не можете найти баланс между личным и рабочим. Постарайтесь прислушаться к их критике. Это поможет вам улучшить взаимоотношения и при этом наладить адекватное отношение к работе. Тем временем, новые проблемы на работе могут возникнуть с коллегами, которых вы считаете друзьями. Они могут попытаться воспользоваться вашими достижениями для собственного продвижения. Постарайтесь сохранить трезвый взгляд на ситуацию и не поддаваться эмоциям.

Дева

Вам стоит посмотреть на свои планы свежим взглядом – старые подходы не помогут вам добиться успеха на этой неделе. Поэкспериментируйте с новыми стратегиями выполнения задач. Это может принести неожиданно хорошие результаты. Одиноким Девам так же может захотеться изменить свой подход к знакомствам. Не спешите бежать на первое попавшееся свидание. Загляните внутрь себя – это может привести к неожиданному и приятному осознанию. Считайте это важным шагом в вашем самопознании.

Весы

Для вас пришла пора выбирать между обязанностями и удовольствием. Это может быть сложно, но если вы справитесь – это принесет очень хорошие результаты в будущем. Весам, находящимся в отношениях, звезды предвещают определенные разногласия с партнером по поводу вклада каждого в общее будущее. Прислушайтесь к своим чувствам, они подскажут правильный ответ. Одиноким представителям знака может захотеть срочно завести новый роман – не отказывайте себе в удовольствии, но держите свои ожидания от этих отношений под контролем.

Скорпион

Если вы подумываете о том, стоит ли вам сменить работу или начать новую карьеру, эта неделя принесет вам предложение, которое поможет расставить правильные приоритеты. Одиноким Скорпионам звезды советуют на выходных отправиться в длинную пешую прогулку по городу – это может принести неожиданное знакомство. Тем, кто находится в отношениях, следует приготовиться к довольно трудным разговорам с партнером и отказу от некоторых крупных совместных планов.

Стрелец

Вы полны вдохновения и идей, и на этой неделе пора воплотить их в жизнь. Но не спешите хвататься за первый попавшийся вариант реализации – попробуйте разные способы. Вы можете столкнуться с непониманием своих близких. Вероятно, они просто не до конца понимают ваше видение. Найдите способ поделиться своими внутренними переживаниями, чтобы они могли согласиться и поддержать вас. В выходные вам может прийти хорошая идея по поводу будущего образования – рассмотрите ее всерьез.

Козерог

На этой неделе удачное время, чтобы планировать большие покупки. Вы склонны проявить творческий подход к корректировке собственного бюджета, что позволит получить желаемое. На карьерном фронте обсуждение ваших амбиций в эти выходные может закончиться ничем. Особенно если ваши близкие тоже максимально сконцентрированы на своих рабочих планах. Козерогам, которые находятся в отношениях, следует найти время, чтобы помочь своим партнерам по дому. Одиноким представителям знака придется балансировать свои личные нужды с профессиональными обязанностями.

Водолей

Если вам в последнее время кажется, что ваши слова плохо понятны близким, не торопитесь разочаровываться. Тем более выливать свой гнев на самых родных домах. Сохранить мир в семье для вас очень важно. На выходных вы можете придумать, как улучшить свое домашнее пространство. Сверьтесь с реальностью – насколько ваша идея реалистична. И не огорчайтесь, если не увидите пути воплощения своих планов. Лучше возьмите паузу, чтобы еще раз их подробно обдумать.

Рыбы

Пересмотрите свой график на предмет внесения в него большего количества дел, которые помогут вам поддержать свой разум и дух. Это могут быть даже новые виды ухода за собой. Будьте готовы к реальным шагам на пути к переменам. По всей вероятности, на этой неделе к вам придет давно ожидаемое признание за действительно значительное достижение. Но прежде чем наслаждаться плодами своего труда, вспомните о скромности, смирении и подумайте о будущем.

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