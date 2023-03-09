Кого ждут авантюры, а кому светят ссоры на работе: китайский гороскоп на 9 марта

Неделя подходит к концу и многим из нас хочется расслабиться. Впрочем, не всем стоит делать это прямо сейчас. Об этом говорит китайский гороскоп для всех знаков 9 марта.

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Специалисты составили прогноз на день. Узнайте, что ждет именно вас.

Бык

Общения сегодня может быть слишком много, как для вашей натуры. Дома члены семьи могут отстаивать свою независимость, испытывая ваше терпение. Старайтесь быть понимающим и гибким.

Овца

Ситуация может постоянно меняться сегодня, так что просто держитесь – завтра все должно стать намного спокойнее. Делайте перерывы, дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом. Это поможет вам удержать баланс.

Крыса

Возможно, вы захотите отправиться в приключенческую поездку – начните изучать детали, чтобы подготовиться к ней. Обратитесь за советом к тому, кто уже был в вашем желанном месте. Они дадут вам несколько действительно хороших советов.

Змея

День может быть очень напряженным. Не пытайтесь соответствовать ситуации и лучше залягте на дно, если почувствуете, что эмоции берут над вами верх. Если хотите провести большую часть дня в одиночестве, попробуйте это устроить.

Дракон

Твердо стойте ногами на земле, чтобы не дать другим вас с ног сбить. Демонстрируйте уверенность в своих знаниях и способностях и люди будут уважать вас, даже если они с вами не согласны.

Тигр

У вас может случиться конфликт с другом, ребенком или партнером. Запаситесь состраданием и терпением. Возможно, лучше разойтись по разным углам, пока вы оба не остынете.

Кролик

Сегодня хороший день, чтобы заняться большим арт-проектом или благоустройством своего дома. Получить помощь должно быть легко. Но угостите своих помощников пиццей, чтобы отблагодарить их, и предложите ответную услугу, когда она им понадобится.

Лошадь

Как бы безумно сегодня ни развивались события, знайте – вы справитесь со всем. Верьте в себя и свою изобретательность. Вскоре вы будете хвалить себя за хорошо проделанную работу.

Обезьяна

Откажитесь сегодня от шуток, особенно саркастических. Люди могут воспринять их неправильно и обидеться. Постарайтесь сохранять спокойствие и серьезность.

Петух

Вас могут ждать недоразумения или споры с коллегами, друзьями или семьей. Постарайтесь найти понимание и идти навстречу. Но не позволяйте никому давить на ваши болевые точки и не делайте этого с другими.

Собака

Ваше здоровье вас радует, ваш дом теплый и гостеприимный – это хороший день для общения с друзьями. Тем более что все хотят быть в вашей компании сегодня. Распространяйте вокруг себя свое хорошее настроение.

Свинья

Будьте осторожны, если вы путешествуете сегодня. Если кто-нибудь из ваших близких столкнется с трудностями, окажите поддержку. Но не берите на себя слишком много, не пытайтесь решить чужую проблему – достаточно будет простого сострадания.

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