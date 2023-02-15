Кого ждет удачное знакомство, а кого – авантюра: гороскоп до конца недели

Положение звезд на небе сулит расслабленную атмосферу до конца недели и приятные впечатления для всех знаков. Сочетание Венеры с Нептуном делает нас чувствительным и эмоциональным, но также создает риск недоразумений и подчас лишнюю эмоциональность. Тем временем в ночь на понедельник нас ожидает рождение новой Луны – это время возможностей и расстановки приоритетов.

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Астрологи рассказали, как именно небесная обстановка повлияет на каждый отдельный знак зодиака и как воспользоваться существующими условиями себе на пользу. Узнайте свой прогноз до конца недели.

Овен

В преддверии весны вам хочется остановиться, уединиться и достичь покоя. Сделайте это. Прислушивайтесь к своим мыслям, посмотрите, куда они вас приведут. В конце недели, когда лунный цикл будет заканчиваться, подумайте о том, что вам пора отпустить из своей жизни. Следите за своими чувствами и исследуйте скрытые стороны своего "я". В воскресенье Венера войдет в ваш знак и для вас начнется период любви к себе. Уделяйте себе внимание и даже дарите подарки. Не бойтесь флиртовать, это может стать началом отличных отношений.

Телец

На выходных для вас начинается период исполнения мечт. Следующие несколько недель – идеальное время, чтобы сделать мир лучше, особенно с небольшой помощью друзей. В ночь на понедельник, когда будет рождаться новая Луна, загадайте свои основные желания – они могут легко осуществиться. Выходные проведите с друзьями, чтобы укрепить вашу связь. Однако в воскресенье найдите время для себя. Непременно следите за своими эмоциями в эти дни, ведь ваши отношения могут испытать серьезный кризис, если вы из-за чувства обиды захотите сжечь все мосты.

Близнецы

У вас много мечтаний и целей, но совсем немного времени, чтобы их все добиться. Воспользуйтесь рождением новой Луны, чтобы обозначить свои большие мечты и начать двигаться к ним. Для вас нет ничего невозможного, поэтому начните закладывать основы своего будущего успеха уже сейчас. Сосредоточьтесь на имидже, который вы для себя хотите, и выясните, как его создать. Отношения сейчас очень важны, особенно если вы хотите продвинуться вперед. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми и брать на себя инициативу в социальных ситуациях.

Рак

В эти выходные для вас наступает период расширения горизонтов, который продлится несколько недель. Вы можете чувствовать себя довольно мечтательно, но при этом хорошо понимать суть вещей. Также уик-энд принесет вам хороший шанс начать исследовать свою духовную сторону. Вы можете почувствовать обновления благодаря новому взгляду на жизнь, духовной книге или приключению, которое выведет вас из светской рутины в новые воды. На следующей неделе планеты побуждают вас пойти на карьерный риск. Вскоре вы узнаете больше о своих ценностях и целях – подготовьтесь к этому и не бойтесь проявлять амбиции.

Лев

В субботу для вас начнется период больших перемен. Подумайте, что из того, что больше не служит вам, нужно сейчас отпустить, чтобы свободно заниматься чем-нибудь новым. Воскресный вечер звезды советуют посвятить общению с близкими, связь с которыми вы стремитесь углубить. На появление молодой Луны запланируйте себе приключение, которое поможет познакомиться с как можно большим количеством людей. Вы сможете увидеть красоту в деталях, наслаждайтесь этим.

Дева

Прошедший День святого Валентина ознаменовал в вашей жизни начало периода налаживания важных отношений. Обратите внимание на свою личную жизнь, у вас есть шанс существенно ее улучшить. Если вы пригласите на свидание свой любовный интерес или начинаете новый раздел в существующих отношениях, ваша связь будет очень крепкой. Используйте это благоприятное время, чтобы исследовать свои табу и расширить границы с кем-то, кто вам действительно дорог.

Весы

На выходных вы почувствуете мотивацию к осуществлению своей давней мечты – для вас начинается период большой производительности. Посвятите его выработке полезных привычек. Однако, будьте осторожны, ведь новая Луна может принести вам закрепление и старых плохих паттернов поведения. Звезды обещают вам к началу весны хороший период для формирования отношений. Смело трудитесь над ними со своим партнером.

Скорпион

Для вас открывается периода романтики, наслаждений и творчества. Так что отбросьте сомнения и проявите себя. Также уверенно начинайте новые отношения – они могут перерасти в долговременную глубокую связь, основанную на общих интересах. Например, найдите себе партнера по занятиям фитнесом – звезды способствуют вам в укреплении своего здоровья. Вы вступаете в отличное время для улучшения всех сфер вашей жизни. Сосредоточьтесь на этом – вам будет легко.

Стрелец

В ближайшее время звезды будут способствовать тому, чтобы вы как можно больше времени проводили дома. Постарайтесь сделать его таким, чтобы вам не хотелось из него выходить. Начните закладывать основу уже в эти выходные. Подумайте о покупке нового жилья, создании семьи или закладке других стабильных основ, определитесь с тем, что для вас означает слово "дом". Добавьте в свою жизнь больше красоты и романтики, будьте смелы и начните создавать увлекательные воспоминания.

Козерог

Стряхните с себя зимнюю скуку – звезды побуждают вас к общению. Наступает удачное время для короткого путешествия. Отправляйтесь в гости к друзьям или даже просто выпить кофе в кафе, куда вы давно хотели попасть. Делитесь своими грандиозными идеями, это может помочь вам вдохновиться. Завершите неделю изучением чего-нибудь нового. Запишитесь на интересные курсы, разрешите старый конфликт с кем-либо из близких или прочтите сообщения, которые вы пытались игнорировать. Также не забывайте заботиться о семейных делах, это поможет вам построить крепкий фундамент своей жизни.

Водолей

У вас может возникнуть желание потратить побольше денег на разные вещи – от одежды до гаджетов. Звезды в целом не возражают против такого сеанса шопоголизма, но советуют внимательно отнестись к списку покупок и не тратить весь свой бюджет на то, что доставит вам лишь минутное удовольствие. Лучше вместо того чтобы пытаться купить счастье, ищите его в себе. Позаботьтесь о себе, на выходных встретитесь с друзьями, устройте вечеринку или отправьтесь на экскурсию – свежие эмоции лучше повлияют на ваше эмоциональное состояние.

Рыбы

Солнце переходит в ваш знак и для вас начинается удачный сезон для чего-нибудь нового и приятного. Особенно удачным для этого будет воскресенье. Знакомьтесь с новыми людьми, экспериментируйте с внешностью, составляйте большие и грандиозные планы. Если вы давно хотели какого-нибудь обновления, беритесь за него прямо сейчас. Это может быть любая сфера жизни – изменения все равно будут к лучшему.

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