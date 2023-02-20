Кого ждет романтика, а кого – деньги: гороскоп на неделю для всех знаков

С 20 февраля Венера входит в знак Овна и будет находиться в нем до 16 марта. Это будет время страсти. Все знаки могут ожидать прилива энтузиазма и обострения жажды приключений. Не отказывайтесь от этого порыва, но старайтесь держать его под контролем, чтобы не причинить вреда.

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Что касается влияния на отдельные знаки, астрологи составили гороскоп на неделю для каждого из них. Узнайте свой.

Овен

Вас ждет перезагрузка отношений. Звезды предвещают вам новые знакомства и углубление существующих связей. Однако исчерпавшие себя отношения могут неожиданно закончиться – будьте к этому готовы. Ближе к выходным задумайтесь о балансе желаний и потребностей в вашей жизни.

Телец

Для вас настала пора прощаться с прошлым. Освободитесь от неэффективных шаблонов поведения и людей из прошлого, которые тянут вас назад. Это может быть непросто эмоционально, но к выходным в вашем знаке должны соединиться Луна и Уран, которые дадут вам решимость сделать соответствующие шаги.

Близнецы

Привнесите немного романтики в дружбу и дружбы в романтические отношения. Это позволит углубить связи с важными для вас людьми. Особенно чувствительными и эмоциональными вы станете ближе к концу недели – дайте пространство для проявления этих эмоций.

Рак

С самого понедельника беритесь за то, чтобы проявить себя в работе – звезды обещают открытие хороших карьерных перспектив. Особенно для руководителей и самозанятых. Но выходные все же посвятите тем, кого любите – это даст вам необходимую поддержку.

Лев

Чтобы понять других людей, вам нужно сменить обстановку, поэтому звезды рекомендуют вам отправиться в путешествие, пусть даже совсем недалекое или даже виртуальное. Расширяйте свои горизонты всеми доступными способами.

Дева

Звезды побуждают вас быть внимательнее к эмоциям и чувствам других людей и не скрывать свои. Делитесь с близкими переживаниями – это вас обогатит. На выходные устройте себе какое-нибудь приключение. Это вдохновит вас к свежему взгляду на жизнь и даст толчок новым идеям.

Весы

Вам начнут нравиться люди, которые обычно не попадают в поле вашего внимания и не являются "вашим типом". Обратите внимание, ведь это ваш шанс выйти за пределы привычного и расширить свои горизонты. На выходные запланируйте страстное свидание.

Скорпион

Вам будет как никогда легко обращать внимание на мелочи. Так что обратите свое внимание в сторону отношений. Вы можете увидеть свои ошибки и исправить их. Это не останется без внимания и вознаграждения. Выходные посвятите разговорам с близкими – звезды обещают, что они принесут вам понимание.

Стрелец

Если вы давно хотели открыть свое сердце, но вам не хватало для этого смелости, сейчас самое время сделать решительный шаг. Вы будете вознаграждены за свою храбрую уязвимость. Ближе к выходным начните налаживать свою ежедневную рутину – это привнесет порядок в вашу жизнь.

Козерог

Задумайтесь, что для вас означает "желание". Возможно, в вас говорят старые раны или травмы, из-за которых вы не могли попросить того, чего хотите. Решитесь начать говорить вслух. Вы сами будете удивлены, как легко могут исполняться желания, если не молчать о них.

Водолей

Вы чувствуете интеллектуальный голод к общению. Что ж, звезды пошлют вам собеседников, которые смогут его унять – не упустите эту невероятную возможность. Выходные посвятите своему комфорту. Побудьте дома, пообщайтесь с самыми близкими, это даст вам необходимое чувство безопасности.

Рыбы

Прислушайтесь к своему телу – его сигналы на этой неделе будут особенно внятными. Используйте их, чтобы соединить энергии разума, духа и тела. Это даст вам огромную внутреннюю силу. Если вы воспользуетесь этой возможностью, ваше окружение сразу заметит изменения к лучшему. К вам начнут тянуться люди.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп изменений на март 2023 года для всех знаков зодиака.

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