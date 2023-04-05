Кого ждет новый этап, а кого – любовные муки: гороскоп Таро до конца недели

Период с 5 по 9 апреля принесет изменения и обновления. Следует отвлечься от работы, чтобы уделить время ментальному и физическому здоровью и переосмыслить некоторые аспекты.

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По словам астрологов, неделя пройдет под знаком сдержанности и умеренности. Тельцы, вероятно, переживут тяжелый разрыв с человеком, который имел токсическое влияние на их жизнь. А Близнецов ждет период славы и признания.

Овен

Карта Таро: Верховная жрица

Неделя будет очень активной и принесет много ярких эмоций. Вы почувствуете необходимость погрузиться в духовные размышления и медитацию. Запланируйте уютные вечера в кругу семьи. Вскоре вы будете готовы к переменам.

Телец

Карта Таро: Десятка мечей

Настал чай распрощаться с травматическим прошлым. В вашей жизни есть люди, которые приносят только слезы и страдания. Разрывать токсические отношения очень сложно, но это необходимо для того, чтобы в будущем обрести настоящую любовь и быть счастливыми.

Близнецы

Карта Таро: Семерка кубков

На этой неделе дайте волю своему воображению. Вы находитесь на этапе создания идей, выдумывая новые креативные предложения. Это приведет к созданию карьерных, личных или общественных проектов. Семерка чаш призывает все записывать и серьезно относиться к своим мечтам.

Рак

Карта Таро: Королева кубков

Вас ждет страстный и многообещающий период. Демонстрация любви к другим принесет пользу как вам, так и окружающим. Астрологи говорят, что на этой неделе вам следует проявить милосердие, поддержку и уважение.

Лев

Карта Таро: Тройка мечей

Это карта обновления и очистки. Звезды намекают, что вам нужно очистить жизнь от недругов и плохого воздействия. Отпустите то, что вам не подходит. Измените свое окружение. Вы знаете, чего хотите от жизни, поэтому уверенно идите к своей цели, не слишком беспокоясь о тех, кто хочет помешать вам. У вас достаточно сил, чтобы добиться успеха.

Дева

Карта Таро: Влюбленные

Вы остановились на середине пути и не можете принять важное решение. Это просто сводит вас с ума. Следует внести ясность в жизнь. Не существует правильных или неправильных решений, нужно просто определиться, что вам больше подходит именно в этот момент и иметь дело с последствиями. Сделайте первый шаг к переменам.

Весы

Карта Таро: Шестерка мечей

Вы давно ждете подходящего момента, чтобы начать двигаться в направлении мечты. Время пришло. Шестерка мечей указывает на важность периода. Вы готовы к новой главе в жизни. Примите эти изменения. Вы почувствуете прилив сил и уверенности.

Скорпион

Карта Таро: Семка мечей

Звезды не советуют начинать ссор. Конфликты не принесут вам пользы, только создадут напряженную ситуацию на работе и личной жизни. Не подливайте масла в огонь.

Стрелец

Карта Таро: Пятерка мечей

Пятерка мечей – это боевая карта, а вы – знак огня. Пора бороться за свое счастье. Попытайтесь распознать подводные течения и посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Определите, что на самом деле повлекло за собой конфликт, и сделайте все возможное, чтобы решить его, а не просто громко кричать.

Козерог

Карта Таро: Шестерка кубков

Вы как две стороны медали. У вас есть мягкая, игривая и приятная сторона, которую вы редко кому показываете. Для большинства окружающих вы – упрямый трудоголик, которому в жизни не нужно ничего, кроме работы. На этой неделе Шестерка Кубков просит вас дать приятной стороне проявиться немного больше. Расслабьтесь и наслаждайтесь общением.

Водолей

Карта Таро: Повешенный

Выйдите за рамки собственного опыта и посмотрите на ситуацию с других точек зрения. Повешенный показывает, что вашу величайшую проблему можно решить прямо сейчас. Достаточно только начать действовать. Не ныть, не жаловаться на судьбу, а предпринять эффективные действия для исправления ситуации.

Рыбы

Карта Таро: Звезда

Звезда отвечает за надежду и оптимизм на этой неделе. Вы почувствуете всплеск радости и новых сил. Теперь даже самые недостижимые мечты будут казаться близкими и возможными.

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