Кого ждет новый этап, а кого – любовные муки: гороскоп Таро до конца недели
Период с 5 по 9 апреля принесет изменения и обновления. Следует отвлечься от работы, чтобы уделить время ментальному и физическому здоровью и переосмыслить некоторые аспекты.
По словам астрологов, неделя пройдет под знаком сдержанности и умеренности. Тельцы, вероятно, переживут тяжелый разрыв с человеком, который имел токсическое влияние на их жизнь. А Близнецов ждет период славы и признания.
Овен
Карта Таро: Верховная жрица
Неделя будет очень активной и принесет много ярких эмоций. Вы почувствуете необходимость погрузиться в духовные размышления и медитацию. Запланируйте уютные вечера в кругу семьи. Вскоре вы будете готовы к переменам.
Телец
Карта Таро: Десятка мечей
Настал чай распрощаться с травматическим прошлым. В вашей жизни есть люди, которые приносят только слезы и страдания. Разрывать токсические отношения очень сложно, но это необходимо для того, чтобы в будущем обрести настоящую любовь и быть счастливыми.
Близнецы
Карта Таро: Семерка кубков
На этой неделе дайте волю своему воображению. Вы находитесь на этапе создания идей, выдумывая новые креативные предложения. Это приведет к созданию карьерных, личных или общественных проектов. Семерка чаш призывает все записывать и серьезно относиться к своим мечтам.
Рак
Карта Таро: Королева кубков
Вас ждет страстный и многообещающий период. Демонстрация любви к другим принесет пользу как вам, так и окружающим. Астрологи говорят, что на этой неделе вам следует проявить милосердие, поддержку и уважение.
Лев
Карта Таро: Тройка мечей
Это карта обновления и очистки. Звезды намекают, что вам нужно очистить жизнь от недругов и плохого воздействия. Отпустите то, что вам не подходит. Измените свое окружение. Вы знаете, чего хотите от жизни, поэтому уверенно идите к своей цели, не слишком беспокоясь о тех, кто хочет помешать вам. У вас достаточно сил, чтобы добиться успеха.
Дева
Карта Таро: Влюбленные
Вы остановились на середине пути и не можете принять важное решение. Это просто сводит вас с ума. Следует внести ясность в жизнь. Не существует правильных или неправильных решений, нужно просто определиться, что вам больше подходит именно в этот момент и иметь дело с последствиями. Сделайте первый шаг к переменам.
Весы
Карта Таро: Шестерка мечей
Вы давно ждете подходящего момента, чтобы начать двигаться в направлении мечты. Время пришло. Шестерка мечей указывает на важность периода. Вы готовы к новой главе в жизни. Примите эти изменения. Вы почувствуете прилив сил и уверенности.
Скорпион
Карта Таро: Семка мечей
Звезды не советуют начинать ссор. Конфликты не принесут вам пользы, только создадут напряженную ситуацию на работе и личной жизни. Не подливайте масла в огонь.
Стрелец
Карта Таро: Пятерка мечей
Пятерка мечей – это боевая карта, а вы – знак огня. Пора бороться за свое счастье. Попытайтесь распознать подводные течения и посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Определите, что на самом деле повлекло за собой конфликт, и сделайте все возможное, чтобы решить его, а не просто громко кричать.
Козерог
Карта Таро: Шестерка кубков
Вы как две стороны медали. У вас есть мягкая, игривая и приятная сторона, которую вы редко кому показываете. Для большинства окружающих вы – упрямый трудоголик, которому в жизни не нужно ничего, кроме работы. На этой неделе Шестерка Кубков просит вас дать приятной стороне проявиться немного больше. Расслабьтесь и наслаждайтесь общением.
Водолей
Карта Таро: Повешенный
Выйдите за рамки собственного опыта и посмотрите на ситуацию с других точек зрения. Повешенный показывает, что вашу величайшую проблему можно решить прямо сейчас. Достаточно только начать действовать. Не ныть, не жаловаться на судьбу, а предпринять эффективные действия для исправления ситуации.
Рыбы
Карта Таро: Звезда
Звезда отвечает за надежду и оптимизм на этой неделе. Вы почувствуете всплеск радости и новых сил. Теперь даже самые недостижимые мечты будут казаться близкими и возможными.
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