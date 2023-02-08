Кого ждет идиллия в любви, а кого – разлука: гороскоп Таро для всех знаков

В канун Дня Святого Валентина все вокруг словно погружается в атмосферу романтики. Не все в этом году смогут встретить праздник с любимым человеком, но главное, чтобы любовь жила в сердце и давала силы выстоять в эти сложные времена.

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В сети набирает популярность интересный тест с предвидениями. OBOZREVATEL предлагает пройти его и прочитать пояснения.

Итак, есть 4 карты. Следует подумать о любимом и выбрать одну из них.

1 – Императрица

В ваших отношениях не все идеально гладко, бывают взлеты и падения. Но в одном не сомневайтесь – этот человек вас искренне любит. Вы для него – единственная и неповторимая, и даже если иногда он позволяет легкий флирт с другими девушками, это никогда не переходит грань.

Ваш избранник видит в вас надежную опору. Именно с вами он хочет делиться своими стремлениями, переживаниями, сложностями и планами. Если ваш любимый имеет творческую профессию, то вы его настоящая муза. Вы даете ему силы и уверенность двигаться дальше и добиваться новых высот.

Иногда может показаться, что ваш любимый не проявляет слишком сильных чувств. Стабильным отношениям не нужны эмоциональные качели. Не будьте слишком импульсивны, не говорите слов, о которых потом пожалеете. Все ссоры между вами носят временный характер. Кстати, если вы ждете предложения – оно не за горами.

2 – Королева мечей

У вас слишком сильный и собственнический характер, и вашему партнеру может это не всегда нравиться. Иногда вы слишком резко выражаете свое мнение, а он, напротив, пытается сгладить острые углы и не провоцировать ссор.

Будьте женственнее. Проявите терпение, ласку и нежность. Ваш партнер, вероятно, вас немного опасается. Вы очень темпераментная личность.

Партнер вас ценит и уважает, в сложных ситуациях он стремится услышать именно вашу точку зрения. Уважайте его в ответ. Прямолинейность, импульсивность и даже жестокость может испортить ваши отношения.

3 – Король пентаклей

Ваш партнер – настоящий трудоголик, он с головой уходит в работу, и может казаться, что он уделяет вам слишком мало внимания. Успокойтесь. Все, что он делает, – ради вашего общего будущего. Ваш любимый хочет получить хоть немного уверенности и финансового благополучия в трудный период.

Поэтому просто будьте рядом, обратите внимание на его карьеру, поинтересуйтесь его работой или проектами. Проявите участие и окажите партнеру поддержку. Он это обязательно оценит.

Поговорите с любимым, чтобы понять, чего ему и вам не хватает в отношениях. В конце недели звезды прочат приятный сюрприз, который вас точно порадует.

Но будьте внимательны – в ваших отношениях, возможно, появится ревность. Это не эгоизм, а просто страх вас потерять.

4 – Рыцарь мечей

Не слишком положительная карта. На этой неделе вероятны ссоры и конфликты. Будьте осторожны с эмоциями и словами, вы можете наговорить лишнего.

Попытайтесь избегать споров. Вероятно, вы или партнер испытываете ревность и эгоистическое желание доказать, кто в доме главный. Но самое важное – жить в хорошей и уютной атмосфере любви и взаимопонимания. Следует проявить мудрость и не давать отрицательным эмоциям испортить ваш праздник.

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