Кого в ближайшие дни ждут серьезные проблемы: гороскоп

Завершился сезон затмений и наступила последняя неделя ретроградного Меркурия. Однако представители трех знаков зодиака будут иметь худший период с 9 по 14 мая.

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Астрологи успокаивают: одни из самых благоприятных астрологических событий года уже не за горами, так что не следует терять веру, ведь лучшее – впереди. Эта неделя начнется с того, что Луна войдет в прагматический знак Козерога. Транзит сделает акцент на фундаментальных структурах и долгосрочных планах. Ситуация ухудшится, когда Луна войдет в знак Водолея 10 мая, где он в конце концов "столкнется" с ретроградным Меркурием в Тельце.

Лев

Вы очень смелы, решительны и уверены в своих силах. Однако астрологи говорят, что на этой неделе лучше плыть по течению. Это особенно важно, если учесть соединение вашего небесного правителя (Солнца) с непостоянным Ураном, поскольку оно пошатнет ваш 10-й дом карьеры, авторитета и репутации.

Звезды советуют проявить сочувствие и сопереживание. Но не теряйте свои границы. Вы можете ощутить внезапное давление со стороны окружающих. Кроме того, вы будете завершать важные переговоры или проекты на работе. Следует убедиться, что в документах нет ошибок и дважды проверять информацию.

Весы

Сделайте глубокий вдох и попытайтесь успокоиться. Вашим угнетенным эмоциям нужен выход. В начале недели вы будете чувствовать себя не лучшим образом. Усталость и подавленность не дадут двигаться вперед.

Солнце также объединит свои силы с свободолюбивым Ураном 9 мая, внося удивительные изменения в ваш восьмой дом контрактных соглашений, общих ресурсов и союзов. Внезапный рывок в карьере может спровоцировать бурные эмоции. Вы не очень любите ссоры и конфронтации, поэтому следует обсудить с семьей или партнером важные вопросы, по которым нет единства.

Скорпион

Несмотря на то, что вы очень стараетесь сосредоточиться на карьерных целях, хаос в вашей личной жизни почти неизбежен. Соединение Солнца с Ураном в вашем секторе отношений 9 мая, по всей вероятности, принесет некоторые неожиданные потрясения.

Это также может иметь определенную сентиментальную ценность, учитывая транзит Венеры через Рака. Главное – быть честным с собой и своим партнером. Не следует постоянно избегать искренних разговоров, вам нужны понимание и сопереживание.

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