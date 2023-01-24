Кого увлечет любовь, а кому светят проблемы: гороскоп на неделю для всех знаков

С 21 января начался новый лунный цикл и всех знаков зодиака ждут изменения. Но для некоторых растущая Луна будет сложнее, чем хотелось бы.

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Астрологи составили гороскоп на 24-29 января. Узнайте, что звезды предвещают именно вам.

Овен

В начале недели внимательно прислушайтесь ко всем предложениям, которые к вам приходят – они могут существенно обогатить ваш мир. Соглашайтесь отправиться в путешествие, даже если вам предлагают отправиться куда-нибудь наедине. Опыт будет незабываемым и изменит вашу жизнь. Если вы находитесь в отношениях, оставайтесь открытыми к своему партнеру – прислушайтесь к его или ее желаниям и постарайтесь несколько приглушить голос собственного эго.

Телец

На этой неделе Тельцам стоит найти время, чтобы свежим взглядом взглянуть на свое жизненное пространство. Возможно, вам нужна перестановка или какие-нибудь изменения, чтобы ваш дом лучше представлял именно вас. Прислушивайтесь к себе, по всей вероятности, вы готовы наконец избавиться от беспорядка. Когда закончите с организацией своего жилья, откройте двери для гостей. Они принесут с собой прилив вдохновения. Возьмитесь за образование или оттачивание собственного мастерства в любимом хобби – это может принести прибыль в будущем.

Близнецы

Ваш разум жаждет пищи. Дайте ему то, чего он хочет. Одиноким Близнецам лучше всего искать похожих по духу людей – это может стать началом длительных отношений. Тем, кто уже находится в отношениях, пора углубить общение с партнером. Родившимся под этим знаком надо действовать быстро, чтобы достичь своих целей. Но найдите минутку, чтобы эти цели четко сформулировать. Для вас наступает хорошее время, чтобы оценить, действительно ли ваш выбор соответствует вашим внутренним желаниям.

Рак

На этой неделе слушайте свою интуицию особенно внимательно. Если вы пытались решить свою финансовую проблему, решение может прийти к вам само. Это может быть даже новаторская бизнес-идея. Не отвергайте ее. Также последуйте своему желанию, если вам захочется лучше обустроить свое жилье. Продемонстрируйте свою индивидуальность, а ближе к концу недели, если испытаете желание пообщаться, выходите в люди – это вас не только развлечет, но и может принести полезные знакомства.

Лев

Свое желание сбежать от всех реализуйте в виде маленькой поездки или экскурсии. В компаньоны берите человека, которому вы особенно доверяете. Если же желания путешествовать у вас нет, займитесь чем-нибудь новым – необычным хобби или изучением незнакомого предмета. Но тоже не оставайтесь при этом в одиночестве. Так вы укрепите свою связь с близкими людьми. На работе вы можете обнаружить, что вас аж слишком просят об услуге или ссуде. Хорошо подумайте, готовы ли вы тратить свое время и энергию на это.

Дева

На этой неделе вам может быть труднее, чем обычно справляться со своими обязанностями. К счастью, ваш разум поможет вам справиться с этим без конфликтов с близкими. Если вы работаете над выполнением большой задачи, обратите внимание на подсказки своей интуиции — возможно, вы сможете найти более эффективные способы достижения цели. В ближайшие недели для вас могут быть сложными с точки зрения финансов – полагайтесь на надежные мнения своих партнеров как в бизнесе, так и в жизни. На этой неделе ищите информацию у знающих людей.

Весы

Не пытайтесь на этой неделе казаться серьезным человеком. Ваша непринужденность и умение дурачиться привлекут к вам людей, а они наполнят вашу жизнь любовью. Что особенно важно для одиноких Весов. Представителям знака, которые находятся в отношениях, можно направить свою игривость на углубление откровенности и интимной связи с партнером. Но убедитесь, что вашу открытость и готовность отдавать не используют в своих интересах нечистые на руку люди. И что у вас есть время и возможность восстановить свою энергию.

Скорпион

Ответы на ваши вопросы, в частности, связанные с финансами, на этой неделе будут падать на вас сами. Постарайтесь их не упустить. Особенно прислушивайтесь к самым близким людям. Также вы можете просмотреть свое отношение к любви и отношениям. Одинокие Скорпионы могут почувствовать готовность рискнуть своим сердцем, а находящиеся в паре – почувствовать, что стали более уязвимыми рядом со своими партнерами. В любом случае, непременно воспользуйтесь этим шансом, чтобы без страха исследовать новые границы ваших отношений.

Стрелец

Для вас пора искать единомышленников, ведь вы сейчас буквально пылаете страстью к своему увлечению. В процессе вы можете завести отличные новые дружеские отношения, которые будут побуждать вас развивать свое мастерство и расширять интересы. Если вы почувствуете, что на вас валится неподъемная куча дел, преодолеть чувство беспокойства вам поможет составление списков. Так вы упорядочите мысли и организуете свое пространство и время. Также поможет уборка дома.

Козерог

В ближайшие несколько недель у вас значительно возрастет тяга к общению. Не сопротивляйтесь ей. Но следите за своими словами – не говорите неподтвержденных вещей и не сплетничайте о знакомых. В этом случае контакты с другими людьми смогут приблизить вас к вашим целям. В конце недели у вас может появиться возможность скорректировать свои финансовые планы таким образом, чтобы они лучше отвечали вашим желаниям. На выходных порадуйте себя чем-нибудь роскошным, чтобы вознаградить за хорошую работу.

Водолей

Вас переполняют любовь, радость и энтузиазм. Одиноким Водолеям нужно воспользоваться этим, чтобы произвести впечатление на свой любовный интерес. Представителям знака, которые находятся в отношениях, это поможет составить с партнером хороший план на будущее. Вместе с тем, вы можете начать ощущать дискомфорт, связанный с вашим жильем. Но не спешите браться за ремонт – малый или большой. Для вас велика вероятность ошибки, так что хорошо взвесьте каждое решение.

Рыбы

Представители знака Рыбы входят в период трансформации. Прислушивайтесь к себе, медитируйте, слушайтесь интуиции – рассмотрите все приходящие вам в голову варианты будущего. Взгляд на вещи с нового угла может направить вашу карьеру, в частности, в перспективное новое направление. Посвятите неделю ревизии своих старых финансовых привычек, вероятно, некоторые из них уже мешают вам двигаться вперед. Положитесь на свою изобретательность, если вы хотите увеличить свой доход и сбережения.

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