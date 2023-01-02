Кого ожидает 'финансовый бум': гороскоп на первую неделю 2023 года

Нынешние новогодние праздники проходят без дополнительных выходных, поэтому украинцы сразу приступили к работе. Но принесет ли эта работа успех? Подскажет финансовый гороскоп на 2–8 января 2023 года.

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По прогнозам астролога, некоторые знаки зодиака будут купаться в деньгах. Другим же придется подождать.

Овен

Овнам стоит на этой неделе задуматься над тем, как сохранить свое финансовое благополучие. Кроме того, звезды призывают внимательнее относиться к своим привычкам относительно расходов – в конце недели неосторожность может привести к определенным проблемам. Также рекомендуется не принимать импульсивные решения тем, кто занимается инвестициями – есть риск понести большие денежные потери.

Телец

У Тельцов наступает неделя, удачная для новых инвестиций – они скорее всего будут успешными и укрепят ваше финансовое положение. Однако Тельцам не следует ввязываться в рискованные сделки, которые могут негативно отразиться на их существующем бизнесе. В то же время новая работа, которую ваш муж или жена найдут на этой неделе, должны стать хорошим источником прибыли для вашей семьи.

Близнецы

Серьезных опасностей на финансовом поприще у Близнецов на этой неделе не ожидается. Это время можно использовать для того, чтобы подготовить новый и надежный инвестиционный план, который вы сможете легко реализовать. Однако если вы планируете инвестировать в фондовый рынок или паевые инвестиционные фонды, рекомендуется сначала проконсультироваться с экспертом. Правильная помощь поможет вам приумножить свое богатство.

Рак

Эта неделя в финансовом плане будет похожа на американские горки. Сохраняйте спокойствие и бдительность и опасность пройдет. На вашем пути могут появиться кое-какие выгодные возможности, на которые вам захочется обратить внимание. Кроме того, ожидается, что кто-то из близких вернет вам давний долг. Также на этой неделе можно просить о прибавке к зарплате.

Лев

Львов в ближайшие дни ждет финансовый бум. Ваши предварительные вложения принесут отличные результаты, которые удивят и вас, и вашу семью. Если вы захотите устроить по этому поводу празднование, тратьте заработанное сбалансированно. Но поскольку звезды сейчас благосклонны к вам, вы продолжите получать хорошую прибыль в течение этой недели.

Дева

Первая половина этой недели принесет Девам потенциальный финансовый рост. В результате вы сможете насладиться жизнью, не беспокоясь о деньгах. Однако во второй половине на вас скорее всего упадут определенные неизбежные затраты. Несмотря на это, данное время будет для вас финансово стабильным и счастливым.

Весы

Весы могут надеяться на неожиданную прибыль. Спокойно тратьте ее на то, о чем давно мечтали. Однако звезды не рекомендуют увлекаться импульсивными и ненужными покупками. Такое поведение может привести к тому, что вы пожалеете о своем решении. У семейных Весов на этой неделе могут произойти дополнительные расходы.

Скорпион

Неделя вряд ли будет для вас очень успешной или принесет значительные затраты. Несмотря на ваши прошлые инвестиции, вы, скорее всего, будете недовольны суммой на своем счете. Но искать новые способы вложения денег вам пока не стоит. Просто сбалансируйте свои расходы – этого будет достаточно, чтобы не переживать из-за денег.

Стрелец

У Стрельцов начинается неделя разнообразных возможностей. Владельцам бизнеса звезды предвещают шанс заключить несколько выгодных сделок. Находящимся в поиске работы молодым специалистам удастся найти вариант, соответствующий их ожиданиям. А офисным работникам следует приготовиться к продвижению по службе.

Козерог

Финансовая удача на этой неделе на стороне Козерогов. Сосредоточьтесь на поиске некоторых потенциальных возможностей, которые смогут принести вам прибыль – сейчас шансы на это достаточно значительны. Постарайтесь удержаться от инвестиций в фондовый рынок и не забывайте консультироваться со специалистами.

Водолей

В финансовом плане неделя будет спокойной. Ваша склонность балансировать доходы и расходы в эти дни будет очень кстати – благодаря ей вопрос денег вас не побеспокоит. Тем не менее, у вас будет возможность помочь кому-то из своих близких, одолжив большую сумму. Но прежде убедитесь, что этот человек заслуживает доверия. В противном случае вы можете сильно поссориться.

Рыбы

Готовьтесь к финансовым проблемам и расходам на этой неделе. К счастью, звезды предвещают, что проблемы не будут слишком значительными. Поэтому не давайте стрессу из-за этого влиять на ваше здоровье. Вместо этого боритесь с ним с помощью решений по инвестициям, которые могут принести вам успех в будущем. На профессиональном фронте вам придется как следует поработать.

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