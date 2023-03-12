Кого наполнит энергия, а кому светят любовные сюрпризы: гороскоп до конца марта

Каждая стихия знаков зодиака определяет будущее их представителей по-своему. Воздушным знакам нужны независимость и свобода, огненные – бросаются в то, к чему стремятся, с головой, земные – ищут стабильности, а водным нужна эмоциональная подпитка и интуитивная связь.

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Руководствуясь этим, астрологи составили прогноз для представителей всех стихий до конца марта и немного дальше. Найдите свою стихию и узнайте, что ждет вас.

Огненные знаки

Овен

Венера будет находиться в вашем знаке до 16 марта – это хорошее время сосредоточиться на том, что и кого вы действительно любите, и изменить свои ожидания, если они нереалистичны. Планета любви может завышать планку, имейте это в виду. Новолуние в Овне 21 марта проявит приверженность вашим целям и мечтам – беритесь за их реализацию. А полнолуние 6 апреля напротив вашего знака станет прекрасным временем для освобождения и облегчения.

Лев

Находящийся в Водолее Сатурн еще с 2020 года противостоял вашему знаку, бросая вызов статус-кво вашей жизни и вашему общему мироощущению. И вот с 7 марта он перешел в Рыбы – наконец вы можете вздохнуть с облегчением. Сосредоточьтесь на важных вопросах жизни и любви, посмотрите на них свежим взглядом, и вы сможете внести долгосрочные изменения. С 23 марта в противостояние с вашим знаком войдет Плутон. Это будет время трансформации и изменений, возникающих из хаоса. Держите удар достойно и получите вознаграждение.

Стрелец

Ваша правящая планета, Юпитер, с октября 2022 прыгает между Рыбами и Овном. Хотя за этот период произошло много изменений и достижений, энергия сдвигов переменится, когда Юпитер перейдет в знак Тельца, где пробудет до 2024 года. Несмотря на то, что за это время будут случаться ретроградные фазы, откатов назад вам ожидать не стоит. А поскольку Тельцом управляет Венера, это обещает длительную любовь тем Стрельцам, которые еще не находятся в романтическом союзе, и принесет новое дыхание существующим парам, даже тем, чьи отношения зашли в период застоя.

Земные знаки

Телец

Венера, находящаяся в вашем знаке с 16 марта по 11 апреля, побуждает вас открыться любви и гармонии во всех аспектах вашей жизни. Чтобы использовать эту магию во всю мощь, откройте свое сердце. С 16 мая в ваш знак войдет Юпитер. Это будет большой период для вас. Планета побуждает вас привнести больше духовности в своей жизни и сбалансировать все, что возможно.

Дева

Сатурн перешел в знак Рыб, противоположных вам, и пробудет там до следующего года – это сильно повлияет на вас. Эта планета связана с кармой и переход в Рыб дает вам большие шансы избавиться от своего бремени и найти новые пути в личной и профессиональной жизни. Оставьте страх сзади. Вам это может казаться непростой задачей, но когда Девы боялись трудностей? Работа над очищением кармы может принести вам свободу от глубоко укоренившихся ложных привычек.

Козерог

Плутон в Козероге влиял на все знаки с ноября 2008 года. Он давал шансы новым идеям, разрушал старые схемы и побуждал к созданию новых, более эффективных. Самим Козерогам в это время было непросто. Испытания были сложными, но увлекательными. Но с 23 марта Плутон перейдет в знак Водолея и Козерогов ждет облегчение. В вашей жизни станет больше радости и любви. Не упустите этот период – он продлится до ноября 2024 года и потом в нашей жизни уже не повторится.

Воздушные знаки

Близнецы

Сатурн в Водолее превращал вашу жизнь в тяжелый труд. С 7 марта этот период закончился с переходом планеты к знаку Рыб. С 23 марта вам наступает время восстановить все, что возможно восстановить, и исцелить поломанное. Ресурсов и поддержки на это у вас будет больше, чем раньше. До 25 марта используйте энергетику Марса, который все еще находится в вашем знаке – он позволит вам получить то, что вам нужно в любви. Заодно вы получите мощные карьерные перспективы. Этот толчок сделает реальным то, что раньше казалось недостижимым.

Весы

Результаты пребывания Сатурна в Водолее, который влияет на вас с 2020 года, наконец начнут проявляться. Так же ослабится влияние Юпитера, который после года в Овне перейдет в знак Тельца. Теперь решения, принимать новые обстоятельства и людей и меняться или оставлять все, как есть, будут даваться легче. Перед вами открываются новые радости и наслаждения. Вы, как и другие воздушные знаки, ощутите влияние Плутона в Водолее с 23 марта по июнь. В это время Плутон войдет в знак Козерога и даст воздушным знакам отдохнуть. Все эти изменения принесут новые возможности во все сферы вашей жизни. Избавьтесь от всего, что вас истощает, и откройте свое сердце.

Водолей

Сатурн – планета, управляющая ограничениями и говорящая языком фактов – будет находиться в вашем знаке еще два с половиной года. Если вы в это время будете хорошо выполнять свои обязанности и усердно работать, это обещает вам много наград. Отбросьте страх и дайте шанс вере и любви. Весь этот год вы можете смело отдыхать от необходимости преодолевать сложные препятствия. Но найдите время посмотреть на пройденный сложный путь и похвалить себя за достигнутые успехи. Три месяца, пока Плутон будет в Водолее (с 23 марта по 11 июня), потратьте на трансформацию, а не на сосредоточение на негативе.

Водные знаки

Рак

Плутон влияет на вас с тех пор как в 2008 году он вошел в ваш противоположный вам знак Козерога. Это время перерождений и трансформаций. В конце месяца он ненадолго перейдет в Водолея, и вы почувствуете себя легче и свободнее, чем в последние годы. Марс, планета драйва, карьеры и сексуальности, переходит в ваш знак 25 марта. Это повысит уровень вашей энергии. До 20 мая пользуйтесь этим как следует. Впрочем, если вы сохраните свою эмоциональную энергию для близких и избавитесь от негатива на работе, положительное влияние Марса будет продолжаться даже дольше.

Рыбы

В марте Сатурн переходит в ваш знак. Здесь он пробудет до 2025 года. Для вас это время глубокой преданности любви, жизни и вере. Сфокусируйте свою энергию на правильных областях жизни и нужных людях. Влияние Сатурна сделает вас более чувствительными, открытыми к принятию и очень интуитивными – ловите баланс в жизни. Мягко расставляйте границы и формируйте жизнь под свои представления. Обязательства, которые вы берете на себя, пока Сатурн находится в вашем знаке, выдержат испытание временем.

Скорпион

Юпитер находится в оппозиции к вашему знаку с 16 мая 2023 года по 25 мая 2024 года. Это побуждает вас изменить свое отношение, примириться с прошлым, простить и забыть неудачные союзы и отпустить обиды. Готовьтесь встретить настоящую и крепкую любовь в этот период. Впрочем, влияние Юпитера может принести вам несколько непростых уроков принятия и смирения. Это не плохо, это сделает вас только сильнее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет уникальный переход Плутона в знак Водолея всем знакам зодиака.

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