Когда завершится война и что ждет Украину в будущем: астрологи озвучили прогнозы

Продолжаются 26-е сутки полномасштабного вторжения войск РФ на территорию суверенной и независимой Украины. Силы путинской армии идут на убыль, и она в агонии целенаправленно бомбит мирное население. Но живая сила, техника, боеприпасы оккупантов не бесконечны и ныне многие констатируют, что страна-агрессор потерпела поражение в начатой войне.

Пока украинские защитники мужественно отбивают врага на всех направлениях, нанося урон "второй армии мира", предположения о возможном развитии событий высказывают даже астрологи. Одни, ссылаясь на расположение планет и звезд во Вселенной, прогнозируют победу Украины и отвод российских войск, а другие говорят, что все может затянуться.

OBOZREVATEL собрал несколько астропрогнозов о том, когда завершится война и что ждет нашу страну в будущем (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Одной из первых после открытого российского вторжения свой прогноз по ситуации в Украине дала астролог Анжела Перл, которая в YouTube является одним из самых популярных специалистов в своей сфере, имея 1,58 млн подписчиков. Женщина родом из Украины, но давно живет в Австралии. Она призналась, что на момент начала войны ее сестра и мама были в Киеве, в других украинских городах живут родственники.

"Точка невозврата будет 30 апреля и месяц после, поэтому война может продолжаться три месяца. Затмение 30.04.2022 изменит всю Украину навсегда, единение будет такое, что ни одна страна мира такого не видела", – отметила астролог.

Прогноз она сделала не только о войне, но и будущем Украины, смотря на ситуацию с точки зрения астрологии и карт таро, и отвечая на вопросы, которые присылали ей подписчики. В частности:

наша страна находится в знаке Тельца в Уране – планете независимости. Поэтому Украина всегда будет свободным и независимым государством , "это ее суть, ДНК";

спад напряжения начнется после 12 марта 2022 (прогноз вышел 1 марта);

российские войска отступят ;

затемнение 30 апреля изменит всю страну;

на восстановление Украины понадобится 3,5 года , "это будет новое и очень сильное государство";

ядерного взрыва не будет ;

смена власти в РФ произойдет только в январе 2024 года.

Полный астрологический прогноз от Анжелы Перл можно посмотреть на видео:

Эксперт программы "Сніданок. Вихідний", ведический астролог Игорь Нехаев на своем канале в YouTube тоже попытался спрогнозировать ситуацию в Украине.

Он отметил, что 26 февраля планета Марс соединилась с Сатурном в знаке Козерога, вместе они пробудут до 7 апреля этого года. По его убеждению, наша страна сейчас переживает непростое время:

ожидается сильное напряжение , конфликтные ситуации, разногласия и противостояния ;

воинственное настроение , раздражительность, тревожность и проявление гнева;

рост энергии, силы воли и концентрации, импульс в достижении цели.

"Самый большой пик военного напряжения был до 6 марта, а нестабильная конфликтная ситуация продлится до середины апреля 2022 года", – подчеркнул астролог.

Полный астропрогноз Игоря Нехаева на 2022 год смотрите на видео:

Специалист по ведической астрологии и автор одной из самых известных страниц в сети Instagram Moon Calendar Сара Сарасвати не всем понятной терминологией, но доступно объяснила, когда Украине ждать острейшие периоды и когда конфликт начнет утихать.

"В гороскопе Украины Луна в Козероге, а значит, у страны сейчас идет период Саде Сати. Сатурн будет давить до января 2023 года. Соответственно, весь 2022 год неблагоприятный для Украины. С 7 февраля нынешнего года по октябрь 2024-го идет планетный период Юпитер /Венера. Ретро-Венера сожжена и отвечает за войну, суды и конфликты. Ретроградность поднимает вопросы прошлого. Конфликт будет постепенно угасать с завершением периода Венеры, в конце 2024 года", – выразила убеждение астролог.

По ее словам, Сатурн "будет убегать" от Марса, но тот "догонит его" со 2 по 7 апреля, где будет "самый опасный период" – он коснется травм и конфликтов. Специалист говорит, что Марс оставит знак Козерога 8 апреля этого года и перейдет в знак Водолея – это якобы поможет разгрузить конфликт и общее обострение.

"В 2022 году теневые узлы изменят свои знаки. Изменение теневых узлов Раха/Кету может принести изменения в парламенте Украины", – считает Сарасвати.

В Instagram astro.medvedka несколько дней назад появился довольно оптимистичный прогноз относительно завершения войны.

По словам автора, пока идет активный период в борьбе Сил обороны Украины с российскими оккупантами, потому что между Марсом (планета войны и агрессии) и Ураном (планетой бунта и независимости) образуется напряженный аспект.

Однако, утверждает астролог, как только Марс перейдет в соединение с Сатурном (планетой власти, стратегий, структуры и ограничений) ситуация изменится к лучшему.

"Их восхождение и расставание продлится до середины апреля. При лучшем варианте это будет ограничение агрессии, приостановка военных событий с помощью продуманных стратегических действий", – говорится в прогнозе.

Там же указывается на вероятность силовых мер в самой РФ, потому что соединение вышеупомянутых планет будет происходить в знаке Водолея, а в астрологии считается, что страна-агрессор символизирует именно этот знак.

"В этот период (до 29.03) с новой силой запахнет жареным. Могут быть как неожиданные военные действия, так и нападения по новым неожиданным направлениям, или военный переворот. Также это может означать попытку силой захватить независимость, а это возможно из-за взятия столицы. Только ведь читайте правильно – попытка", – подчеркнула эксперт по астрологии.

В конце она обнадежила, что во второй половине апреля, если звезды и она сама вместе с ними не ошибаются, ситуация в Украине должна стать гораздо лучше или совсем прекратятся военные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, мнениями относительно развития боевых действий делятся также известные политики и эксперты. Их прогнозы о том, когда и как может закончиться война Украины против российских захватчиков – читайте в материале.

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