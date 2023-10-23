Когда можно будет наблюдать лунное затмение: что принесет окончание коридора

На этой неделе завершится октябрьский коридор затемнений, начавшийся 14 числа с кольцевого солнечного затмения. Астрологи вычислили, что это событие состоится в 23:14 по киевскому времени в созвездии Тельца на Восточном Лунном узле. Его влияние будет ощущаться еще не менее шести месяцев.

OBOZ.UA поинтересовался, чем важно это лунное затмение и что оно принесет с собой. Прежде всего, важно понимать, что Луна будет закрыта тенью Солнца в Тельце – очень материальном, ориентированном на земное знака зодиака, а это значит, что именно материальные дела могут пострадать больше всего.

Следите за тем, как и на что вы тратите свои ресурсы. Вы можете заметить за собой нехарактерную склонность покупать ненужные вещи или дешевый некачественный товар. Надо будет останавливать себя от подобных шагов.

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На сам период лунного затмения с 27 по 29 октября включительно лучше не планировать больших дел. А еще важно стараться максимально соблюдать баланс в жизни. Не забывайте отдыхать, не давайте пробивать свои границы и не позволяйте внешним обстоятельствам влиять на ваши отношения. Строго соблюдайте свои цели и ценности – это сейчас самое важное.

Вместе с тем это затмение позволит увидеть и спланировать свое будущее. Оно состоится на Восходящем Лунном узле, поэтому событие будет способствовать переосмыслению своей жизни. По возможности завершайте большие дела или переходите на новый этап. Особенно это касается проектов, начатых с конца 2021 года и до наших дней.

Нынешний коридор затемнений несет в себе энергию кардинальных перемен. После его завершения жизнь может радикально поменять свое направление, поэтому важно беречь все, что вам важно, проявлять максимальную честность, беречь отношения с ближними и с собой.

Ваша зона комфорта тоже претерпевает трансформацию. Поскольку в момент затмения Луна будет находиться в Тельце, это означает усиление влечения к комфорту и стабильности в жизни. Мы начнем понимать ценность незаметных деталей, которые делали нашу жизнь наполненной. Важно сохранить это видение и на будущее. Тем временем Солнце находится в Скорпионе, что вдохновит нас на борьбу за свою территорию и отстаивание своих интересов. Это может увеличить уровень стресса в жизни и возникновение рискованных ситуаций, но вместе с тем усилить решительность и волю к достижению своих целей.

Чтобы получить от лунного затмения максимум пользы, постарайтесь отслеживать свои мысли и состояния. Вы можете узнать о себе много важного. Также избегайте запуска крупных проектов и подписания важных соглашений. Не торопитесь в принятии решений. Обдумывайте каждый свой шаг. Следите за своими эмоциями, мыслями и реакциями. И не торопитесь менять внешность – трансформации скорее всего будут неудачными и не принесут вам радости.

Вместе с тем это будет хорошее время, чтобы провести очищение жизни. Избавьтесь от старого и ненужного, очистите свою жизнь от негатива. К примеру, проведите генеральную уборку или откажитесь от вредных привычек. По возможности, отдайте все долги. Следите за состоянием своего здоровья. Всеми силами избегайте ссор – начавшиеся конфликты могут затянуться очень надолго, разрушить ваши отношения и вернуться к вам негативными последствиями.

Сам день затмения посвятите практикам самоуглубления. Никуда не торопитесь, общайтесь с людьми, которые вас наполняют, занимайтесь творчеством, наводите порядок в своем пространстве. Настраивайте себя на позитив, и он придет в вашу жизнь. Постарайтесь четко сформулировать свои желания и цели, но не торопитесь приступать к их достижению. Лунное затмение 28 октября будет временем накопления энергии, а действовать следует начинать несколько позже. Сейчас позаботьтесь о себе, а о других подумаете, когда сбалансируете свое внутреннее состояние.

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