Китайский гороскоп на март: 5 знаков зодиака станут главными счастливчиками

С точки зрения китайской астрологии март должен быть счастливым месяцем. Год Дракона полностью вступил в свои права и принес с собой активную энергию развития.

Представителям пяти восточных знаков зодиака он принесет больше всего удачи, и астрологи уже перечислили их все. Узнайте, повезет ли вам именно в этом месяце.

Бык

Вы добьетесь значительного прогресса в работе. То, что в последнее время продвигалось так медленно, наконец-то принесет ощутимые плоды. В первую очередь вы можете рассчитывать на достойное финансовое вознаграждение за свои усилия. Семья будет выражать вам поддержку и самый лучший отдых вы найдете именно в кругу родных. Дома весь месяц будет царить безмятежность и покой.

Тигр

Весь год вы будете выигрывать конкуренцию на работе, но особенно удачным периодом будет вторая половина марта. Вы получите желаемые результаты, и ваше финансовое положение существенно улучшится. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы лучше понять важность экономии денег. Вам рекомендуется держаться подальше от негативных людей, поскольку они могут плохо повлиять на вашу работу.

Коза

Март будет спокойным месяцем – вы сможете сохранить равновесие даже в достаточно сложных обстоятельствах. И это ваше настроение изменит все к лучшему. Добивайтесь продвижения по службе или прибавки к зарплате – сейчас для этого самое время. В кругу семьи проводите тихие вечера, это зарядит энергией не только вас, но и ваших близких. Радуйте себя цветами или другими маленькими подарками, ведь вы их полностью заслуживаете.

Петух

Ваша врожденная отважность в этом месяце подвигнет вас попробовать новые творческие вещи. Уровень вашей энергии будет высоким и вам захочется перемен – начните претворять их в жизнь. Это будет хорошее время и с точки зрения финансов. Вы получите хорошие возможности трудоустройства или продвижения по карьерной лестнице. Но не рискуйте сейчас инвестировать. Лучше вкладывайте усилия в свои отношения. Вы можете их значительно укрепить или встретить свою половинку.

Собака

Вас ждет глубокая духовная трансформация. Она может произойти из-за поездки в какое-нибудь впечатляющее место, поэтому не отказывайтесь от предложений о путешествиях, даже небольших. Терпение и верность – качества, которые помогут им добиться успеха в марте. Финансовый успех может прийти в этом месяце одновременно с успехом в отношениях. Но старайтесь избегать споров с близкими, в то же время будьте с ними честными и откровенными.

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