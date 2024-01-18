Китайский гороскоп на 2024 год: три знака будут самыми счастливыми

Согласно китайскому календарю, 10 февраля 2024 года начинается год Зеленого Деревянного Дракона, который продлится до 28 января 2025 года. Дата празднования китайского Нового года зависит от положения Луны, поэтому она постоянно меняется. Люди, рожденные под знаками Крысы, Обезьяны и Дракона, почувствуют особую приверженность Вселенной в ближайшее время.

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Астрологи составили восточный гороскоп на 2024 год, который поможет во всем разобраться. Эти знаки получат мощный заряд энергии для достижения целей.

Дракон

Если вы родились в 1964, 1976, 1988, 2000 годах, Дракон принесет вам удачу и новые возможности для осуществления целей. Ваши лидерские способности и харизматичность усилятся. 2024 год – это удачное время, чтобы получить повышение на работе и увеличить доход.

Крыса

Люди, родившиеся в 1960, 1972, 1984, 1996 годах, также могут рассчитать на приверженность Вселенной в течение года. Дракон принесет вам удачу и создаст благоприятные условия для укрепления романтических, дружеских и рабочих отношений.

Обезьяна

Природная игривость людей, рожденных в 1968, 1980, 1992, 2004 годах, хорошо сочетается с мощной энергетикой Дракона. Ваша мечта – превратить хобби в карьеру и в этом году вам удастся сделать это. Благодаря разуму, харизматичности и настойчивости вы достигнете значительных высот.

Ранее OBOZ.UA публиковал китайский гороскоп, где рассказывал, кто сказочно разбогатеет в год Дракона.

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