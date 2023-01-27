Китайский гороскоп на 2023 год: назван знак, который могут обмануть в любви

Для родившихся под знаком Собаки по китайскому гороскопу 2023 год будет нестабильным. Настанет период взлетов и падений и стоит собрать всю свою выдержку, чтобы пройти испытание с достоинством.

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По прогнозам астрологов, сложный год окажется в сферах карьеры и финансов. Собакам следует обратить внимание на свое здоровье, а также быть очень осмотрительными в делах любви.

Любовь

В целом личная жизнь людей, родившихся под знаком Собаки, будет очень насыщенной.

У одиноких Собак в этом году будет много новых друзей, среди которых вполне вероятно найти свою половинку.

Однако звезды советуют быть осторожными и не терять бдительности. Вы можете стать жертвой обмана. Не надевайте "розовых очков", не идеализируйте партнера, не теряйте здравый смысл.

Семейным собакам 2023 год предсказывает стабильную динамику гармонии, спокойствия и уюта. Новые знакомые захотят легкого флирта, но следует соблюдать пределы.

Здоровья

К сожалению, в этом году здоровье Собак будет выглядеть не так положительно, как их романтическая жизнь.

В 2023 году следует обязательно обратить особое внимание на свое здоровье и не откладывать визит к врачу.

Вы можете почувствовать слабость и апатию. Чтобы избежать приступа депрессии, Собакам советуют пригласить друзей в гости или провести время с семьей.

Избегайте неприятностей, не сплетничайте и не вмешивайтесь в споры других людей.

Карьера

Собаки могут рассчитывать на некоторые повороты в карьере. Вам лучше жить в согласии со своими коллегами и поддерживать здоровые рабочие отношения.

Собаки, начинающие бизнес в 2023 году, могут столкнуться с проблемами и турбулентностью – убедитесь, что вы выбираете партнеров с умом.

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