Каждый знак зодиака почувствует силу: гороскоп на полнолуние в феврале

Период с 30 января по 5 февраля будет характеризоваться размышлениями, самоуглубленностью и переосмыслением важных вопросов. В выходные на все знаки зодиака будет влиять полная Луна во Льве.

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Астрологи говорят, что на этой неделе каждый знак ощутит силу. У Овнов возможны переломные моменты в личной жизни, а Близнецам звезды советуют поехать в маленькое путешествие на выходные.

Овен

Эта неделя может быть трудным временем для личных отношений. Вы заметите, что ваш партнёр хочет двигаться в противоположном направлении с вами. Не следует конфликтовать и отчаиваться, искренний разговор поможет решить проблемы.

Будьте осторожны с необдуманными словами. Выходные пройдут гладко, под влиянием полной Луны. Отдохните, погрузитесь в творчество или проведите время наедине со своими мыслями.

Телец

Февраль начнется непродуктивно. В течение следующих нескольких недель может быть трудно сосредоточиться на чем-либо. Ваше внимание будет рассеянным, а дела не будут идти вперед.

Ваши друзья могут попросить у вас помощи. Звезды советуют не жадничать. После изнурительной недели проведите воскресенье дома, в кругу семьи.

Близнецы

Для Близнецов февраль начнется с неуверенности. В течение следующих нескольких недель вы не сможете решить, что хотите делать и куда идти дальше. Старайтесь не переутомлять себя лишними мыслями.

Это не лучшее время для работы, но можно начать планировать большие цели.

На выходных лучше выпить кофе с друзьями или отправиться в однодневное путешествие.

Рак

На этой неделе могут возникнуть проблемы дома. Трудно сохранить мир, если ваша семья движется в двух разных направлениях. Попытайтесь найти общий язык, сохраняя взаимопонимание.

В личных отношениях звезды советуют быть очень аккуратными. Возможны серьезные ссоры и разрывы отношений.

К счастью, полная Луна во Льве в воскресенье может предоставить вам некоторый комфорт. Проведите время с близкими друзьями, которые вас обязательно поддержат.

Лев

Сплетни могут создать дисгармонию в вашей жизни. Поэтому лучше не обсуждайте коллег или руководство. Сосредоточьтесь на собственных проблемах.

Помните, баланс – это ключ к счастью. Воскресенье – великий день для вас, когда полная Луна будет в знаке Льва. Это поможет вам раскрыть свою силу и сиять.

Дева

Начало февраля – не лучшее время для вашего кошелька. В течение следующих нескольких недель вам будет трудно зарабатывать деньги, а расходы возрастут. Попытайтесь быть более сдержанными и дисциплинированными в финансовых вопросах, избегая необдуманных покупок.

Ваш партнер может чувствовать себя немного одиноким в отношениях, пока вы гонитесь за своими мечтами.

Весы

В течение нескольких недель вы можете задаваться вопросом, насколько вы действительно растете как личность. Вам нужно вновь обрести гармонию в своем теле, прежде чем вы сможете примириться с миром.

Энергетические вампиры на работе могут заставить вас чувствовать себя истощенными в эти выходные. Коллеги могут мешать вам реализовать свои мечты.

Скорпион

Вы можете начать февраль с определенной дисгармонии. Вы слишком многое держите в себе. Не стесняйтесь попросить поддержки у друзей.

Обреченные отношения лучше отпустить, ведь впереди вас ждет настоящее счастье.

После тяжелой работы вы наконец получаете признание, которого заслуживаете, во время полнолуния в воскресенье.

Стрелец

Это не самое лучшее время для знакомств и общения. Астрологи не советуют делать серьезные покупки или назначать свидания на этой неделе. Окружающие могут быть не очень приветливыми.

А вот в выходные можно расслабиться и повеселиться. Неделя закончится на положительной ноте.

Козерог

В течение следующих нескольких недель у вас может не хватить энергии, чтобы способствовать развитию карьеры. Используйте это как время для размышления, решите, куда двигаться дальше.

Подумайте о том, как удачно вы используете свои таланты и умения. Может, пора попробовать что-то новое?

Водолей

Февраль начнется немного неспокойно. Вас будут тревожить назойливые мысли, а производительность на работе резко упадет.

Возможно, вы потратили много денег и сил на проект, который теперь не приносит прибыли.

Отпустите рабочие тревоги и проведите время с любимым человеком. Звезды говорят, что настал подходящий момент, чтобы вывести отношения на новый уровень.

Рыбы

Первая неделя февраля может стать переломной в отношениях. Вам придется выбрать, хотите ли вы иметь будущее с этим человеком или нет. Если вы не разделяете общие мечты и цели, пора двигаться дальше.

Следует позаботиться о своем здоровье и о себе. Вспомните свои новогодние обещания и начинайте пвоплощать их в жизнь.

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