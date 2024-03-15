Карьерный взлет или встреча с друзьями: гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака 

Львы могут совершить карьерный взлет, их достижения достойно оценят. Девы встретятся со старыми друзьями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 15 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вы будете тратить деньги, как ненормальные, потому что не сможете устоять перед соблазнами шопинга и покупаете все, что попадется на глаза. Не удивляйтесь, если к вечеру у вас останется только пыль в кармане.

Телец

Чувствуете себя, как в раю. Внезапно ваши родные и друзья будут вас всячески оберегать и доставлять вам удовольствия, получите какие-то комплименты или найдете общий язык с коллегами, с которыми раньше были напряженные отношения.

Близнецы

Будете искать приключений на свою голову, игнорировать любые правила и нормы и делать все, что захочется. Возможно, слишком долго вы ограничивали себя во всем и теперь наконец получили свободу.

Рак

Сегодня вы немного расширяете свой кругозор и идете в поисках новых знаний, впечатлений, а может, и приключений. В результате вы познакомитесь с интересными людьми, которые подарят вам новые эмоции и впечатления, будь то за деньги или просто так.

Лев

Внезапно руководство может решить, что именно вы – главный талант в коллективе и предоставит вам максимальную поддержку. Поэтому вы можете диктовать свои условия, строить планы, собирать команду и делать все, что вы хотите сделать на работе. Или не делать ничего, если вам так удобнее.

Дева

Вечером можете наконец-то встретиться со своими старыми друзьями, обняться, вспомнить прошлое, поделиться хорошими новостями, обсудить неотложные проблемы, помечтать о будущем и вообще хорошо провести время с близкими людьми.

Весы

Есть возможность оказаться в высоком обществе, познакомиться с известными людьми. Как всегда, вы будете на шаг впереди всех, повышать свой профессиональный уровень, выступать перед людьми, приобретать дополнительную популярность.

Скорпион

Сегодня вам лучше немного успокоиться и не спешить никуда, потому что вы можете попасть в сложные ситуации, с которыми вы не сможете справиться. Потому делайте все осторожно и тщательно. Или просто ложитесь спать.

Стрелец

Вы очень устали, впрочем, это не удивительно, вы ведь очень много работали. А еще вы будете окружены людьми, которые будут навязывать вам свои проблемы, от которых лучше максимально дистанцироваться, чтобы не потерять последние силы.

Козерог

Появляются определенные ограничения, потому что вы не сможете делать то, что вам нравится, а только то, что вам нужно. Поэтому вы будете заниматься теми делами, которые не доставляют вам ни удовольствия, ни пользы, ни денег.

Водолей

Сегодня вы будете победителями, будь то в каком-то конкурсе, в соревнованиях, где вы будете лучшими. А может, именно вам достанется какой-то важный заказ, и впереди еще много работы, но вы все равно обогнали других претендентов. Или просто повезло.

Рыбы

Планы рушатся прямо на глазах. И все то, что вы так долго и тщательно выдумывали, внезапно может стать невозможным. И ничего не остается, как либо смириться с обстоятельствами, либо начать движение совсем в другом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.