Карьерный рост или трудности: гороскоп на неделю до 28 мая для всех знаков зодиака

Дев ждет карьерный рост, но пока что без увеличения зарплаты. Рыбы столкнутся с рядом трудностей.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 28 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Приходится строить свой рабочий график в соответствии с новыми обязанностями, которые на вас возложили. А может, вы и сами добровольно взяли на себя дополнительные нагрузки, поэтому будете применять все свои навыки и таланты по менеджменту и самоорганизации.

Телец

Стремительное улучшение по многим жизненным направлениям, в том числе в личной жизни, поднимает настроение, растет ваша уверенность, работоспособность и авторитет среди коллег. Также можно рассчитывать на склонность руководства и увеличение доходов.

Близнецы

Жизнь сейчас подчиняется определенным обязанностям и больше похожа на график с чередованием разных занятий. У вас четко установлены определенные ключевые даты, и вы подчиняете все остальные свои задачи исключительно этим датам и обязательствам.

Рак

Встречи и знакомства этой недели, даже очень деловые и официальные, могут иметь романтическое продолжение. Так сказать, два в одном – вы и дела какие-то важные решаете, и личную жизнь устраиваете.

Лев

Это будет очень важная неделя, когда вы можете решиться на изменения в отношениях. Впрочем, это могут быть как разрыв отношений, так воссоединение, создание пары, семьи, когда вы кардинально меняете свою личную жизнь для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Дева

Вполне вероятно повышение, но вы будете не слишком этому радоваться, поскольку работы значительно прибавляется, а вот о достойной оплате пока речь не идет. Вместо этого вам могут предложить дать какое-нибудь красивое и громкое название должности.

Весы

Появляются определенные надежды, которые придают вам сил и вдохновения. И вы уже видите, что перспективы вырисовываются достаточно реалистичные, а не гипотетические. И эта неделя станет начальным этапом ваших новых проектов.

Скорпион

Не слишком вы сейчас хотите работать, захочется больше времени проводить на улице, на природе, расслабляться и отдыхать, а не торчать на работе. Поэтому вы уже будете готовы взять отпуск или отгулы.

Стрелец

Обстоятельства могут вас забросить в интересное место с невероятными людьми, где вы можете наконец-то пообщаться, поделиться мнениями, продемонстрировать свои способности и получить высокую оценку от специалистов.

Козерог

Главное сейчас четко выполнять свою работу и не надеяться прыгнуть выше головы. В свое время придет и слава, и деньги, но на этой неделе вы будете просто работать, показывая наилучшие результаты, на которые только хватит ваших ресурсов.

Водолей

Будет возможность поднять свой авторитет и значимость в глазах своих друзей и сотрудников, которые вдруг откроют ваши высокие компетенции и невероятные таланты. Вот и держите эту высокую планку эксперта в своей сфере.

Рыбы

Непростая неделя, вас сейчас не будут слишком гладить по головке, наоборот, велика вероятность острой критики, с которой вы встретитесь. Но не стоит беспокоиться, просто принимайте к сведению и учитывайте, особенно если вас оценивают эксперты, которым вы доверяете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.