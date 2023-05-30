Карьерный рост или неприятности: гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака 

Львы могут совершить карьерный рывок, перед ними откроются интересные перспективы. Водолеи допустят ошибки, которые повлекут за собой неприятности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На месте сегодня не сидится, вам и с людьми разными нужно встретиться, и разные дела решить, и что-то в больших количествах закупить, и позаботиться о будущем. Словом, у вас впереди очень насыщенный период.

Телец

Различные сомнения и колебания лезут вам в голову, мешая продвигаться вперед. Ибо вы задумываетесь над перспективами и последствиями, пытаясь выбрать как можно беспроигрышные варианты и беспокоясь о том, как это будет выглядеть со стороны.

Близнецы

Сегодня приходят финансы, и не только от вашей основной работы, но и от дополнительных источников. И это заставляет вас задуматься над тем, не пора ли поменять местами работы и больше внимания уделять той, которая приносит больше денег.

Рак

Будет обычный обычный день со своими плюсами, минусами и рабочим графиком. Приятное общение с людьми способно поднять настроение, в частности, переговоры о дальнейшем сотрудничестве с известными людьми и структурами.

Лев

Возможно продвижение по карьерной лестнице, или, по крайней мере, поступает определенная информация о такой вероятности. И это послужит для вас сигналом о том, что нужно подтянуть свои навыки управления и позаботиться об улучшении имиджа.

Дева

Вы можете донести свои мысли и идеи до большого количества людей. И даже если не вы инициатор этого выступления, вы с удовольствием воспользуетесь случаем и попытаетесь даже приукрасить действительность и сделать все, чтобы вас услышали и поняли.

Весы

Благоприятный день для начала чего-то нового, для создания новых коллективов, формирований, проектов, ничто и никто не может остановить вас в стремлении начать новые направления в деятельности, бизнесе или личные отношения.

Скорпион

Достигаете сегодня того уровня уверенности, что вам совершенно все равно, что о вас думают и будут говорить другие. Ибо вы ныне – победитель, и вам прощается многое, даже давние ошибки. Но самое главное – что вы сами себе все прощаете.

Стрелец

Этот день пройдет под знаком благотворительности, вы сегодня готовы будете поделиться всем, что у вас есть – знаниями и умениями, советами и мыслями, деньгами и другими материальными ценностями, хорошим настроением и вдохновением.

Козерог

Что-то вокруг вас рушится, и вам может быть жалко наблюдать за тем, как разваливается то, что создавалось годами, хотя и не вами. Но бывают случаи, когда нужно все разобрать до фундамента, чтобы построить новое.

Водолей

Сегодня вероятные ошибки, вы можете по невнимательности допустить какие-то неточности, что-то забыть или не учесть. И все эти нюансы, которые кому-то могут казаться незначительными, способны привести к серьезным последствиям и неприятностям.

Рыбы

Очень активный день, когда многое успеваете сделать – и с родными плодотворно пообщаться, и руководство своей работой очаровать, и с коллегами совместно поработать, еще и вечером с друзьями пообщаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.