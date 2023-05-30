Карьерный рост или неприятности: гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака
Львы могут совершить карьерный рывок, перед ними откроются интересные перспективы. Водолеи допустят ошибки, которые повлекут за собой неприятности.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 мая. Узнайте, что ждет вас.
Овен
На месте сегодня не сидится, вам и с людьми разными нужно встретиться, и разные дела решить, и что-то в больших количествах закупить, и позаботиться о будущем. Словом, у вас впереди очень насыщенный период.
Телец
Различные сомнения и колебания лезут вам в голову, мешая продвигаться вперед. Ибо вы задумываетесь над перспективами и последствиями, пытаясь выбрать как можно беспроигрышные варианты и беспокоясь о том, как это будет выглядеть со стороны.
Близнецы
Сегодня приходят финансы, и не только от вашей основной работы, но и от дополнительных источников. И это заставляет вас задуматься над тем, не пора ли поменять местами работы и больше внимания уделять той, которая приносит больше денег.
Рак
Будет обычный обычный день со своими плюсами, минусами и рабочим графиком. Приятное общение с людьми способно поднять настроение, в частности, переговоры о дальнейшем сотрудничестве с известными людьми и структурами.
Лев
Возможно продвижение по карьерной лестнице, или, по крайней мере, поступает определенная информация о такой вероятности. И это послужит для вас сигналом о том, что нужно подтянуть свои навыки управления и позаботиться об улучшении имиджа.
Дева
Вы можете донести свои мысли и идеи до большого количества людей. И даже если не вы инициатор этого выступления, вы с удовольствием воспользуетесь случаем и попытаетесь даже приукрасить действительность и сделать все, чтобы вас услышали и поняли.
Весы
Благоприятный день для начала чего-то нового, для создания новых коллективов, формирований, проектов, ничто и никто не может остановить вас в стремлении начать новые направления в деятельности, бизнесе или личные отношения.
Скорпион
Достигаете сегодня того уровня уверенности, что вам совершенно все равно, что о вас думают и будут говорить другие. Ибо вы ныне – победитель, и вам прощается многое, даже давние ошибки. Но самое главное – что вы сами себе все прощаете.
Стрелец
Этот день пройдет под знаком благотворительности, вы сегодня готовы будете поделиться всем, что у вас есть – знаниями и умениями, советами и мыслями, деньгами и другими материальными ценностями, хорошим настроением и вдохновением.
Козерог
Что-то вокруг вас рушится, и вам может быть жалко наблюдать за тем, как разваливается то, что создавалось годами, хотя и не вами. Но бывают случаи, когда нужно все разобрать до фундамента, чтобы построить новое.
Водолей
Сегодня вероятные ошибки, вы можете по невнимательности допустить какие-то неточности, что-то забыть или не учесть. И все эти нюансы, которые кому-то могут казаться незначительными, способны привести к серьезным последствиям и неприятностям.
Рыбы
Очень активный день, когда многое успеваете сделать – и с родными плодотворно пообщаться, и руководство своей работой очаровать, и с коллегами совместно поработать, еще и вечером с друзьями пообщаться.
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