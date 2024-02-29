Карьера пойдет вгору: названы самые успешные знаки зодиака в 2024 году

Хотите сменить работу или добиться повышения? Попытайтесь в этом году воспользоваться советами карьерного гороскопа, который покажет, какие месяцы будут сильными для вашего знака зодиака, а когда ждать проблем.

Астрологи уже рассказали, какие космические влияния будут руководить рабочими и карьерными путями в 2024 году. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

Первая половина года обещает вам большие успехи и возможности. Ваши усилия окупятся, и в период с марта по апрель вы, возможно, даже получите повышение по службе или прибавку к зарплате. Если вы планируете смену работы, лучшим месяцем для этого станет август. Но опасайтесь проблем в своей нынешней сфере деятельности в этот период. Будьте осторожны и держитесь подальше от офисных сплетен. Возможности карьерного роста также будут доступны в ноябре и декабре. В это время вы можете подумать об открытии собственного бизнеса. Однако постарайтесь не уходить с нынешней работы в никуда. Это может привести к излишнему риску. В целом вас ждет напряженный год и много работы.

Телец

Перед вами открываются немалые перспективы, которые приведут к хорошим результатам на работе. Ваше руководство будет вас поддерживать и ценить ваши усилия. Вдобавок к другим бонусам вы можете получить возможность путешествовать, что еще больше улучшит ваши карьерные перспективы. Однако продвижение по службе и рост зарплаты будут происходить с задержкой – относитесь к этому терпеливо. До апреля в вашей профессиональной жизни могут произойти существенные изменения, которые будут благоприятны для вашего роста. Однако апрельский ретроградный Меркурий усложнит выполнение задач. Хорошими месяцами для смены работы станут март, апрель и декабрь, а для повышения квалификации и оттачивания навыков – весь год. Вторая половина года с точки зрения карьеры может быть неровной, полной взлетов и падений.

Близнецы

Сейчас не пора срезать острые углы в карьере, и вы знаете об этом. Такой подход может навредить вам в долгосрочной перспективе. Поэтому встречайте проблемы и конфликты прямо. Положительные результаты в начале года позволят быстро завершить дела и подать хороший пример другим. Ваше усердие не останется незамеченным. У вас есть шанс получить повышение или продвижение по службе в период с конца марта по конец апреля. После мая также могут появиться возможности для деловых поездок, которые могут увеличить вашу рабочую нагрузку, но в конечном счете помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Если вы мечтали сменить карьеру, этот год станет удачным для такого шага. Постарайтесь поддерживать позитивные отношения с начальством.

Рак

Год начнется для вашей карьеры хорошо. У вас будет много возможностей для трудоустройства и укрепления своего профессионального положения. Особенно, если вы будете работать с максимальной самоотдачей. В сложных ситуациях полагайтесь на коллег и начальство. Во второй половине года ожидается еще более высокая производительность вашего труда, что может привести к продвижению по службе и повышению заработной платы. Ваша уверенность возрастет. Однако будьте готовы к возможной зависти к вашим достижениям и определенной враждебности. Менять работу вам будет лучше с конца апреля до июня.

Лев

До начала мая вам открыты все возможности по смене работы. Ищите новые предложения или варианты перевода. Летом следует искать трудоустройство тем Львам, кто давно не продвигался по карьере или даже долго сидел дома. Но тщательно изучайте каждую компанию, прежде чем сделать выбор. Самым напряженным месяцем станет июль. Не забывайте проявлять настойчивость и делать выбор, основываясь исключительно на собственной мудрости, независимо от мнения других. Плюсом является то, что в октябре и ноябре у вас будут отличные условия работы. Декабрь тоже будет удачным для тех Львов, которые хотят сменить карьеру на более стабильную и перспективную.

Дева

В начале года можно рассчитывать на положительные изменения в карьере. Однако в марте и апреле проявляйте осторожность, поскольку вы можете столкнуться с проблемами. Есть вероятность, что ваши конкуренты будут действовать нечестно. В таких обстоятельствах очень важно расставить приоритеты и придерживаться своих целей. Вас ждет большой успех в апреле и мае. Укрепляйте свои позиции, но не говорите слишком много о своих идеях и планах. Избегайте драмы на рабочем месте – это может помешать вашей репутации. Июль и август станут удачным временем для перевода или смены работы. Осталток года откроет перед вами большие перспективы. За это время вы сможете построить себе репутацию и продвинуться по карьерной лестнице, успешно выполняя поставленные задачи.

Весы

В первой половине года вам будет легко преодолевать препятствия и добиваться успеха. Какой бы карьерный путь вы ни выбрали, ваши навыки будут выделяться, что будет вызывать похвалу от начальства и коллег. В марте и апреле можно увидеть некоторые изменения в своей карьере. Возможно, вы захотите сменить работу на менее нагруженную. В мае и июне держите конкурентов в поле зрения – они могут захотеть нанести вам вред. Однако с августа по декабрь у вас будет период подъема. Проявив настойчивость, вы добьетесь успеха в своей карьере и займете для себя особое место. В этом году ищите себе наставников, они помогут вам сделать самый лучший выбор как в личной, так и профессиональной жизни.

Скорпион

Наибольшие возможности карьерного роста вам выпадут на период с августа по октябрь. Вы сможете победить своих соперников и они больше не будут мешать вашему продвижению. В апреле вас может ожидать повышение. Ваши шансы получить это увеличатся, если вы продемонстрируете свою заинтересованность в таком росте. Вы получите несколько источников дохода, ваш бизнес будет расти, а инвестиции будут окупаться очень быстро. Однако рост зарплаты будет происходить с задержкой. Отнеситесь к этому с пониманием. Вы все равно получите свое.

Стрелец

Вы можете столкнуться с рядом взлетов и падений в своей профессиональной жизни. Весь год вас поджидают различные отвлекающие факторы. Вы можете сомневаться в своей пригодности для нынешней должности или полагать, что вашу квалификацию недооценивают. В период с апреля по август стресс на работе может стать таким сильным, что вы можете начать думать об уходе. Рекомендуется действовать осторожно и подождать с принятием окончательного решения, пока вы найдете себе новое место. Лучшим месяцем для карьерного роста станет сентябрь. С уважением относитесь к мнению коллег в этот период. Удерживайтесь от раскрытия личной информации – именно это может навредить вам больше всего. Ноябрь и декабрь снова подарят вам рост.

Козерог

Максимально демонстрируйте свои рабочие навыки – этот год несет вам большие шансы прославиться, и только от вас зависит, как вы ими воспользуетесь. Очень важным месяцем станет ноябрь. В этот период вы можете получить повышение службы или заработать больше денег. В апреле и августе также будет возможность перевода на лучшую должность. Это также будет хорошее время для поиска лучшего места для себя. Удачными должны стать апрель и август. Если вы ищете работу мечты, удвойте усилия в это время.

Водолей

До конца марта вас ждет повышенная нагрузка на работе – новые обязанности и командировки. Но это несет с собой большой потенциал для карьерного роста. Ждите интересных предложений в июле и августе, хорошо к ним присмотритесь. В декабре настанет самый лучший момент для смены работы. В первой половине года постарайтесь работать с важными людьми в вашей отрасли. Это улучшит ваши навыки и откроет новые перспективы. В последнем квартале возможны конфликты на рабочем месте. Старайтесь держать эмоции при себе и контролировать уровень стресса. Занимайтесь самоанализом и ищите, что вы можете улучшить в себе, чтобы исправить ситуацию.

Рыбы

Вы можете получить ключевую должность и добиться успеха на работе уже в марте. В результате ваших усилий вы заработаете уникальную репутацию в своей отрасли и уровень уважения к вам, в том числе со стороны начальства, возрастет. Этот год вы можете посвятить повышению своего профессионального статуса. Март и апрель, а также август и сентябрь станут хорошими месяцами для командировок. Но держитесь в стороне от офисных сплетен и держите рот на замке с октября по декабрь. Люди могут неправильно понять то, что вы говорите, и это доставит вам неприятности. В общем, в это время следует проявлять осторожность.

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