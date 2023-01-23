Кардинальные перемены или отдых: гороскоп на неделю до 29 января для всех знаков зодиака

Овнов ждут кардинальные перемены, им нужно будет сделать важный выбор. Львы смогут немного отдохнуть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 29 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Впереди очень важные изменения в вашей жизни, вы уже чувствуете всеми фибрами души, что не будет так, как раньше, так что готовитесь, набираетесь сил и выбираете свой путь. То ли он сам выбирает вас, а вы только соглашаетесь с этим.

Телец

На этой неделе особенно успешным должно быть сотрудничество с другими людьми, когда вы консультируетесь, советуетесь, приходите к общим выводам и распределяете ответственность с другими членами команды.

Близнецы

Неделя подходит для закладки будущих успехов, вы работаете над созданием основ вашей жизни, проходите обучение, вкладываетесь в продвижение, общаетесь с теми людьми, от которых многое зависит.

Рак

Это будет неделя, когда вы получаете награды, в том числе и от себя, ведь вы хорошо поработали и теперь заслуживаете и отдых, и всевозможные поощрения, к примеру, можете позволить себе какие-то приятные процедуры или купить что-то значительное и полезное.

Лев

Вы решаете немного спрятаться от всех вызовов мира и пересидеть в уютном семейном кругу, занимаясь решением проблем близких людей и частными вопросами, в том числе здоровьем и благополучием.

Дева

Все, что происходит вокруг вас, будет демотивировать, захочется пересидеть эти времена где-то подальше, окружив себя чем-то приятным и вдохновляющим. Займитесь какими-нибудь милыми вещами, тем, что поднимет вам настроение.

Весы

Эта неделя будет полна тумана и неопределенности, вам пока трудно понять, что происходит, и куда вам двигаться, пока не будет ясности. Местами даже будет несколько тревожно, потому что вы не контролируете процессы. Лучше всего просто замереть и переждать.

Скорпион

Отправляйтесь в путь, и пусть даже это будут не новые неизведанные места, а хорошо вам известны, вы возвращаетесь в те места, с которыми связаны приятные воспоминания, и где у вас есть родственники и друзья. Эта поездка может вам надолго улучшить настроение и поднять дух.

Стрелец

Будет хоть и скучно, зато спокойно и предсказуемо, вы привычно двигаетесь в заданном ритме, работаете, работаете по хозяйству, общаетесь с родными. Развлечься поможет разве что просмотр различных фильмов и мечты о будущем.

Козерог

Одна из таких недель, когда нужно несколько сбавить свои аппетиты и хоть немного сэкономить. Но лучше все же заняться вопросами пополнения своего бюджета, найти дополнительную работу или начать какой-то бизнес.

Водолей

Когда рядом с вами – отличная компания, то и жизнь кажется не такой мрачной, и даже самые серые дни вы проживаете гораздо легче, чем в одиночестве. Наслаждайтесь обществом и делайте все, чтобы поддерживать друг друга.

Рыбы

Предвидится немало работы, но это будет достаточно динамично, а местами – весело. Ведь вы сейчас находитесь в хорошем настроении, с достаточным количеством сил и сил, добавляете в жизнь что-то новое и прогрессивное.

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