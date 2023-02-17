Какой знак зодиака встречается реже всего: его представляют настоящие мятежники

Если вы любите читать гороскопы, прогнозы и совместимость, возможно, вы задумывались над тем, какой знак зодиака встречается реже всего. Действительно, есть доказательства того, что некоторые знаки встречаются не так часто, чем другие.

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Замечали ли вы, что постоянно общаетесь с представителями определенного знака, например, с импульсивными Скорпионами или практичными Девами, а с другими, к примеру, с мятежными Водолеями, почти никогда не пересекались? Астрологи подтверждают: меньше всего на планете живет Водолеев.

По словам Лорен Эш, постоянного астролога Sanctuary Astrology, такую тенденцию очень легко объяснить. На уровень рождаемости оказывает влияние много факторов. Даже погода и праздники влияют на то, когда люди решают забеременеть. Поэтому статистика говорит, что меньше всего рождается детей под знаком Водолея.

Какие черты присущи Водолею

Водолеи – настоящие экспериментаторы и мятежники.

"Известно, что Водолеи, управляемые Сатурном, планетой кармы, дисциплины и структуры, а также Ураном, непокорным создателем перемен, бросают вызов обществу", – отметила Эш.

Водолеи – борцы за справедливость и свободу. Они часто являются прогрессивными и независимыми гуманитариями, которые не отказываются подвергать сомнению авторитет других ради поиска истины.

Водолей также может ценить дружбу больше, чем романтические отношения.

Констанс Стеллас, нью-йоркский астролог и автор Advanced Astrology for Life, отметила, что Водолеи любят независимость и обычно не желают быть эмоционально обремененными.

Гороскоп совместимости

Идеальную пару для Водолеев могут составить Весы, Близнецы, Овны и Стрельцы – эти знаки могут заинтересовать новыми идеями и нестандартным мышлением. Водолеи очень привередливы к тому, на кого обращать внимание. Отношения должны доставлять им не только стабильность, но и восторг, новые впечатления, яркие эмоции. Водолеи хотят, их вытолкнули за пределы зоны комфорта, а воздушные и огненные знаки могут в этом помочь.

Водолеи также имеют сильную связь со Львами. Этот союз будет являться воплощением ситуации, когда противоположности притягиваются.

"Водолей и Лев могут быть самыми интересными и взрывными отношениями из всех. Если они смогут понять, как передать свои чувства, и поработают над тем, чтобы увидеть вещи с точки зрения другого, химия между Водолеем и Львом может длиться всю жизнь", – отметила Эш.

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